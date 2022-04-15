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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Сєверодонецьк: Пошкоджено водогін та два продуктових склади

Внаслідок обстрілу російськими окупантами у Сєверодонецьку пошкоджено водогін та два продуктових склади.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни цинічно б'ють по інфраструктурі. Пошкодили водогін великого діаметру. Із 20:00 в місті буде відключено воду, розпочнеться ремонт зруйнованої ділянки. Також обстріляні два продуктові склади. Обсяг збитків встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Пошкоджено вісім об’єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків.

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Окупанти обстріляли Сєверодонецьк: Пошкоджено водогін та два продуктових склади 01

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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я так понимаю, что уже шмаляют из Рубежного и Гречишкино
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15.04.2022 20:17 Відповісти
підараси кончені, все роблять, щоб створити голод
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15.04.2022 20:22 Відповісти
в Северодонецке большая прод база?
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15.04.2022 20:26 Відповісти
 
 