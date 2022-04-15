Окупанти обстріляли Сєверодонецьк: Пошкоджено водогін та два продуктових склади

Внаслідок обстрілу російськими окупантами у Сєверодонецьку пошкоджено водогін та два продуктових склади.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни цинічно б'ють по інфраструктурі. Пошкодили водогін великого діаметру. Із 20:00 в місті буде відключено воду, розпочнеться ремонт зруйнованої ділянки. Також обстріляні два продуктові склади. Обсяг збитків встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Протягом дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Пошкоджено вісім об’єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків.

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