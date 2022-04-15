Грузія не допустить обходу санкцій з боку Росії, - Кулеба провів розмову з керівником МЗС Грузії Дарчіашвілі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі, який запевнив у незмінній підтримці України з боку Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Поговорив із моїм грузинським колегою про героїчний захист України від російського вторгнення. Він запевнив мене у незмінній підтримці України з боку Грузії. Вдячний йому за підтвердження того, що Грузія не допускає і не допустить жодного обходу санкцій з боку Росії", - написав Кулеба.

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