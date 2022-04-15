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Новини Санкції проти Росії
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Грузія не допустить обходу санкцій з боку Росії, - Кулеба провів розмову з керівником МЗС Грузії Дарчіашвілі

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі, який запевнив у незмінній підтримці України з боку Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері. 

"Поговорив із моїм грузинським колегою про героїчний захист України від російського вторгнення. Він запевнив мене у незмінній підтримці України з боку Грузії. Вдячний йому за підтвердження того, що Грузія не допускає і не допустить жодного обходу санкцій з боку Росії", - написав Кулеба.

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Автор: 

Грузія (1844) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Грузини санкції не обходять. Вони допомагають обійти. "А ето другоє" ©
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15.04.2022 20:42
+1
А как это грузины представляют себе попасть в ЕС по ускоренной схеме , если они обходят санкции ???
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15.04.2022 20:31
+1
запевнив мене у незмінній підтримці України з боку Грузії

Тобто нічого не змінюється - як були цілком на боці кацапів, так і залишаються
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15.04.2022 22:36
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хоч би зе свої 5 коп не запхав!
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15.04.2022 20:18 Відповісти
Там є лайно Гарібашвілі...
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15.04.2022 20:20 Відповісти
ВСЯ ТАК НЫЗЫВАЕМАЯ "ГРУЗИНСКАЯ МЕЧТА" ЭТО ПРОРУССКАЯ БАНДА ВО ГЛАВЕ С ИВАНИШВИЛИ.. чтобы вы знали - они сидели и ждали когда срашка оккупирует Украину и говорили что россия накажет Украину. это говорил Гарибашвили - есть записи этой болтовни у СМИ.. муж сучки цулукян которая сейчас "министр культуры" - ПРЯМО НАЗВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО КЛОУНОМ.. ТО ЖЕ САМОЕ ГОВОРИЛИ И ДРУГИЕ ПОГАНЫЕ ОЦНЕБИСТЫ. все записи есть у СМИ.. есть в архивах.. ЭТИ СВИНЬИ ПУТИНСКИЕ - ОЦНЕБА НИКОГДА НЕ ОТМОЮТСЯ.. они уроды и пособники русских нацистов.. каждое их слово - ложь.. не верьте этим скотам. они обязаетльно помогут русским нацистам обхожить санкции.. они пустили с страну за послеждний месяц больше 60 000 русских нацистов- которые открыто орут - слава россии и срывают УКРАИНСКИЕ ФЛАГИ которые видят и до которых могут дотянуться.. больше половину их этиз русских - айтишники.. просите себя - зачем они тут для чего? это в Украине война и оттуда бегут люди ..в срашке нет войны но их в ГРУЗИИ УЖЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ БОЛЬШЕ 60 000... ИВАНИШВИЛИ И ЕГО БАНДА -ПРЕДАТЕЛИ. НЕ ВЕРЬТЕ НИ ОДНОМУ ИХ СЛОВУ.. в Украину их заставили поехать Грузинская оппозиция а сами они не собирались.. даже не собирались говорить что русские оккупанты и что это то они творят - недопустимо.. МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЫСКАЗАЛСЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ- ЧЕТКО И ЯСНО И НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ЕГО УБРАЛИ С ПОСТА И ОТПРАВИЛИ ПОСЛОМ В АМЕРИКУ. донесите до зеленского - что эти суки иванишвиловские ВРАГИ И УКРАИНЫ И ГРУЗИИ. И НЕ ВЕРЬТЕ НИ ОДНОМУ ИХ СЛОВУ. ОНИ ОБМАНУТ И ПРЕДАДУТ ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПОТАСКУХИ РУССКОГО РЕЙХА!!!!
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16.04.2022 00:19 Відповісти
Ми бачимо і оцінюємо ставлення Уряду держави і громадян Грузії. У нас з логікою усе добре. І з пам'яттю.
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15.04.2022 20:22 Відповісти
А как это грузины представляют себе попасть в ЕС по ускоренной схеме , если они обходят санкции ???
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15.04.2022 20:31 Відповісти
Грузини санкції не обходять. Вони допомагають обійти. "А ето другоє" ©
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15.04.2022 20:42 Відповісти
Gruzini sankzii ne obxodiat i rossia intensivno rabotaet protiv nas oboix stran razjech vrajdu mejdu nami. ne nado sposobstvovat osushestvleniu plana GRU. Gruzia delaet vsio dlia Ukraini. Sotni gruzin boriatsia v Ukraine, po gumanitarnomu pomoshiu mi pervie, bejenzev prinimaet v xoroshix usloviax, golosuem protiv rosii vo vsex mejdunarodnix organizaziax..... Nu naschiot saakashvili i ego partii, mi nekogda ne dopustim ix vo vlasti, i vam ne sovetuem, potomu chto oni kontroliruiutsia moskvoi.
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15.04.2022 22:14 Відповісти
это твой бандит прорусский иванишвили контролируется ******. кому ты тут впариваешь тварь **********.. СААКАШВИЛИ вернется во власть.. не допустит он.) СКОРО ПОГОНИМ ВАМ ПРОРУССКИМ БАНДИТОВ КОТОРЫЕ ВЫБИЛИ ГЛАЗА ГРУЗИНСКИМ ДЕВУШКАМ И ПАРНЯМ за то что те протестовали против русской оккупации.. ГАВРИЛОВА ЧТО САЖАЛ В КРЕСЛО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА?! ТЫ Кого тут обдурить пытаешься сявка русского фсб? что делает в Грузии и кем спонсируется ПРОРУССКАЯ ПАРТИЯ АЛТ ИНФО КОТОРАЯ ОТКРЫЛА ОФИСЫ В 64 ГОРОДАХ ГРУЗИИ? твоим ванькой немытым.. его обязательно пойма.т на обходе санкции и помощи русскими нацистам запомни подонок ивановский - и гарибян и иванишвили и прочие проститутки путлера будут сидеть в тюрьме.. саакашвили оказывается контролируется москвой а иванишвили который разрушил САКДРИСИ И ГРЕБЕТ ГРУЗИНСКОЕ ЗОЛОТО НАПАРУ С РУССКИМИ ЕВРЕЯМИ - СВОИМ ДРУЖКАМИ - ТАКИМИ КАК ЕВТУШЕНКОВ - патриот Грузии и честных человек.. ИВАНИШВИЛИ КОТОРЫЙ РАЗВЕЛ ЗА 9 ЛЕТ В ГРУЗИИ РУССКУЮ НАЦИСТКУ. ПРОПАГАНДУ.. КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ ЧТО ЭТО ГРУЗИЯ ВИНОВАТА В ВОЙНЕ 2008 ГОДА И ЧТО ОН НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ НАПАСТЬ И ОККУПИРОВАТЬ.. ИВАНИШВИЛИ КОТОРЫЙ УГРОБИЛ ЭКОНОМИКУ ГРУЗИИ И НЕ ДАЛ ПОСТРОИТЬ ПОРТ АНАКЛИЯ.. - и тем самым лишил Грузию шанса стать международным хабом по перевозке товаров.. можно долго перечислять преступления этого сатаниста - ********** проститутки которая занята только тем чтобы сохранить свои миллиарды и ограбить Грузию.. ты заплатишь вместе со своими хозяевами тварь.. УКРАИНЦЫ наверно не знают КАК ВЫ ОСКОРБЛЯЛИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО НАЗЫВАЯ ЕГО КЛОУНОМ И ГОВОРИЛИ ЧТО РОССИЯ НАКАДЖЕТ УКРАИНУ. ЭТИ ВСЕ ЗАПИСИ ЕСТЬ.Ю НИЧЕГО НЕ СКРОЕТЕ ЕСТЬ ЗАПИСЬ ТОГО КАК МУЖ СУЧКИ ЦУЛУКЯН НАЗЫВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО КЛОУНОМ... ты мразь лживая - не надейся что бандит иванов и его прорусская шайка которая сидела и ждала оккупацию УКРАИНЫ - останетесь во власти.. вы твари заплатите за все ваши преступления и против Грузинского и против Украинского народов.. твоему ваньке 314зда..
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15.04.2022 23:53 Відповісти
это твой бандит прорусский иванишвили контролируется ******. кому ты тут впариваешь тварь **********.. СААКАШВИЛИ вернется во власть.. не допустит он.) СКОРО ПОГОНИМ ВАС ПРОРУССКИХ БАНДИТОВ КОТОРЫЕ ВЫБИЛИ ГЛАЗА ГРУЗИНСКИМ ДЕВУШКАМ И ПАРНЯМ за то что те протестовали против русской оккупации.. ГАВРИЛОВА КТО САЖАЛ В КРЕСЛО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА?! ТЫ Кого тут обдурить пытаешься сявка русского фсб? что делает в Грузии и кем спонсируется ПРОРУССКАЯ ПАРТИЯ АЛТ ИНФО КОТОРАЯ ОТКРЫЛА ОФИСЫ В 64 ГОРОДАХ ГРУЗИИ? твоим ванькой немытым.. его обязательно поймают на обходе санкции и помощи русскими нацистам запомни подонок ивановский - и гарибян и иванишвили и прочие проститутки путлера будут сидеть в тюрьме.. саакашвили оказывается контролируется москвой а иванишвили который разрушил САКДРИСИ И ГРЕБЕТ ГРУЗИНСКОЕ ЗОЛОТО НАПАРУ С РУССКИМИ ЕВРЕЯМИ - СВОИМ ДРУЖКАМИ - ТАКИМИ КАК ЕВТУШЕНКОВ - патриот Грузии и честный человек.. ИВАНИШВИЛИ КОТОРЫЙ РАЗВЕЛ ЗА 9 ЛЕТ В ГРУЗИИ РУССКУЮ НАЦИСТКУЮ ПРОПАГАНДУ.. КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ ЧТО ЭТО ГРУЗИЯ ВИНОВАТА В ВОЙНЕ 2008 ГОДА И ЧТО ОН НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ НАПАСТЬ И ОККУПИРОВАТЬ.. ИВАНИШВИЛИ КОТОРЫЙ УГРОБИЛ ЭКОНОМИКУ ГРУЗИИ И НЕ ДАЛ ПОСТРОИТЬ ПОРТ АНАКЛИЯ.. - и тем самым лишил Грузию шанса стать международным хабом по перевозке товаров.. можно долго перечислять преступления этого сатаниста - ********** проститутки которая занята только тем чтобы сохранить свои миллиарды и ограбить Грузию.. ты заплатишь вместе со своими хозяевами тварь.. УКРАИНЦЫ наверно не знают КАК ВЫ ОСКОРБЛЯЛИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО НАЗЫВАЯ ЕГО КЛОУНОМ И ГОВОРИЛИ ЧТО РОССИЯ НАКАЖЕТ УКРАИНУ. ЭТИ ВСЕ ЗАПИСИ ЕСТЬ. НИЧЕГО НЕ СКРОЕТЕ ЕСТЬ ЗАПИСЬ ТОГО КАК МУЖ СУЧКИ ЦУЛУКЯН НАЗЫВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО КЛОУНОМ... ты мразь лживая - не надейся что бандит иванов и его прорусская шайка которая сидела и ждала оккупацию УКРАИНЫ - останетесь во власти.. вы твари заплатите за все ваши преступления и против Грузинского и против Украинского народов.. твоему ваньке 314зда..
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15.04.2022 23:58 Відповісти
Я тебе подонку ивановскому обещаю - твой сатанист предатель иванишвили будет сидеть в тюрьме по статье государственная измена и пособничество русским оккупантам.. этот подонок без войны сдал русским территории равные Тбилиси!!!! русские швайны похищают людей на линии оккупации потому что там нет ни полиции ни военных.. иванишвили сделал все чтобы русским было легко заходить на контролируемую грузинами территорию и похищать оттуда людей а потом сажать их в тюрьмы в цхинвали.. ты конченный лживый подонок.. ВЫ ОЦНЕБИСТЫ- ПРОСТИТУТКИ РУССКИХ НАЦИСТОВ.. ВЫ СИДЕЛИ И ЖДАЛИ ЧТО РУССКИЕ ОККУПИРУЮТ КИЕВ И ГОВОРИЛИ ЧТО РУССКИЕ НАКАЖУТ УКРАИНУ. ВЫ НАЗАЫВАЛИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКОГО КЛОУНА И ОСКОРБЛЯЛИ ЕГО.. ЕСТЬ ЗАПИСИ ВСЕ ВАШИХ РАЗГОВОРОВ И ЗАПИСЬ МУЖА СУЧКИ УРОДКИ ЦУЛУКЯН - КОТОРЫЙ ОТКРЫТО НАЗВАЛ ЗЕЛЕНСКОГО КЛОУНОМ .. ВЫ ТВАРИ ВПУСТИЛИ В ГРУЗИ. УЖЕ БОЛЬШЕ 60 000 РУССКИХ НАЦИСТОВ КОТОРЫЕ ОТКРЫТО ОРУТ - СЛАВА УКРАИНЫ И СРЫВАЮТ УКРАИНСКИЕ ФЛАГИ.. И НИКТО их за это не наказывает.. наоборот - гарибят быстренько сварганил поправку в законе об ужесточении наказания на межнациоанльную рознь - чтобы бедненькие русские нацисты не получали по харе.. это вы прорусские ублюдки каждый день регистрируете реестре ЛИПОВЫЕ РУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ЯКОБЫ ФИРМЫ ПО СТО ШТУК ПО ОДНОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ которые на деле являются агентурой русского фсб и АЙТИШНИКАМИ которые в территории Грузии отмывают грязные санкционные бабки .. вы что твари думаете что этого никто не знает?!!! скоро вы за все заплатите свиньи.. ваш иванишвили будет под санкциями и эту свинью разденут до трусов.. пусть посмотрим на своих дружков из срашки.. ты мразь не грузин.. ты тварь и лживый подонок такой же как и враг Грузии и Украины - сатанист иуда иванишвшили в котором нет ни капли Грузинской крови
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16.04.2022 00:08 Відповісти
запевнив мене у незмінній підтримці України з боку Грузії

Тобто нічого не змінюється - як були цілком на боці кацапів, так і залишаються
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15.04.2022 22:36 Відповісти
 
 