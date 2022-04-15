2 193 11
Грузія не допустить обходу санкцій з боку Росії, - Кулеба провів розмову з керівником МЗС Грузії Дарчіашвілі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі, який запевнив у незмінній підтримці України з боку Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Поговорив із моїм грузинським колегою про героїчний захист України від російського вторгнення. Він запевнив мене у незмінній підтримці України з боку Грузії. Вдячний йому за підтвердження того, що Грузія не допускає і не допустить жодного обходу санкцій з боку Росії", - написав Кулеба.
Топ коментарі
+2 Pan Kotsky #514175
показати весь коментар15.04.2022 20:42
+1 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.04.2022 20:31
+1 EFB Jeppesen
показати весь коментар15.04.2022 22:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто нічого не змінюється - як були цілком на боці кацапів, так і залишаються