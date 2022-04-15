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Під час евакуації жителів з Луганщини до Дніпра по двох автобусах окупанти відкрили вогонь - є поранені та загиблі, - Денісова

денісова

Під час евакуації жителів з міста Старобільськ Луганської області до Дніпра по двох автобусах рашисти відкрили вогонь - є поранені та загиблі. Більш детальна інформація встановлюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Омбудсман Людмила Денісова.

"Окупант вкотре застосовує зброю з метою недопущення евакуації мирного населення на території підконтрольні Україні. Внаслідок обстрілів евакуаційних автобусів з мирними жителями селища Борово Ізюмського району Харківської області за попередніми даними загинуло 7 осіб, 27 отримали поранення.Такі дії рашистських окупантів є воєнним злочином відповідно до статей 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень рф прав людини в Україні.

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Денісова Людмила (883) обстріл (28435) автобус (344) Луганська область (4877)


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Открыла Америку. За министерскую зарплату, однако. Могём...
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15.04.2022 20:17 Відповісти
Если бы у власти были не такие как денисова, то и войны может и не было! (да, война идет с 2014..но война идет с 1242 года)
Архангельськ, Росія - в топку курву!
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15.04.2022 20:23 Відповісти
вот твари... русня фашиствующая !
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15.04.2022 20:27 Відповісти
Пенисова
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15.04.2022 20:30 Відповісти
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15.04.2022 20:34 Відповісти
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15.04.2022 20:40 Відповісти
совковая бабулєнция...
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15.04.2022 20:44 Відповісти
Ця рашиська паскуда вони тільки з мирним населенням вміють воювати ,ви гірші німецьких нацистіву ви боягузи і негідники ,будьте прокляті.
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15.04.2022 20:45 Відповісти
 
 