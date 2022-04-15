Крейсер "Москва" затонув не через пожежу, а через ураження ракетами "Нептун", - Пентагон
У Пентагоні підтвердили, що українські війська вразили російський військовий корабель "Москва" двома ракетами "Нептун", в результаті чого він і затонув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на чиновника Міноборони США.
В Пентагоні заперечили інформацію російських окупантів, що крейсер затонув нібито через пожежу.
"Підтвердження надійшло після того, як українські війська заявили, що атакували крейсер у Чорному морі, а російські офіційні особи стверджували, що корабель зазнав пожежі", - пише видання.
Топ коментарі
+115 Максім ХОЙ #398010
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+100 Агамемнон
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+89 oleg1966
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Пошёл их корабль, таки, нааахуууй!