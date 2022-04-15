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Крейсер "Москва" затонув не через пожежу, а через ураження ракетами "Нептун", - Пентагон

москва,крейсер

У Пентагоні підтвердили, що українські війська вразили російський військовий корабель "Москва" двома ракетами "Нептун", в результаті чого він і затонув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на чиновника Міноборони США.

В Пентагоні заперечили інформацію російських окупантів, що крейсер затонув нібито через пожежу.

"Підтвердження надійшло після того, як українські війська заявили, що атакували крейсер у Чорному морі, а російські офіційні особи стверджували, що корабель зазнав пожежі", - пише видання.

Також читайте: Росія буде мститися за крейсер "Москва". Вже є ракетні удари по півдню України, - військові попереджають про можливі загрози

Автор: 

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Топ коментарі
+115
це їм привіт від Пороха!!!Гетьмана не треба було недооцінювати,а також Пастора і наші ракети!!
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15.04.2022 20:15
+100
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15.04.2022 20:17
+89
Наши тролят кацапов

Міністерство оборони України нагадало іншим військовим кораблям Російської Федерації, що чорноморські протоки закриті лише на вхід, і запропонувало їм залишити Чорне та Азовське моря.

Відповідне повідомлення МО України опублікувало у своєму Twitter.
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15.04.2022 20:15
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Ща диванные спецы тебе тут наотвечают,фильтруй
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15.04.2022 21:42 Відповісти
Активное радарное наведение.
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15.04.2022 22:15 Відповісти
Папиросы "Нептун" - вредны не только для здоровья, но и для крессеров, арт складов и нефтехранилищ...
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15.04.2022 21:26 Відповісти
Нептун тримає Герб України. Шива тримає Герб України...
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15.04.2022 21:30 Відповісти
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15.04.2022 21:57 Відповісти
Крєйсєр утанул , патамушо аказался тяжелєє вади . .
.
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15.04.2022 22:09 Відповісти
і матроси тоже!
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15.04.2022 22:16 Відповісти
Може хоть сейчас до убогой скрепофауны дойдёт - чё мы ржом глядя на их двуголового петушару, поглаживая свой тризуб...)))
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15.04.2022 22:12 Відповісти
Двуголовый петух - по пьяни сделаный, потому такой и урадился. Головы две а мозга ноль.
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15.04.2022 23:01 Відповісти
КРАСИВАЯ РАБОТА…надеюсь не последний корабл
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15.04.2022 22:16 Відповісти
Врагу, таки, сдался их гордый корабль,
Пошёл их корабль, таки, нааахуууй!
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15.04.2022 22:35 Відповісти
а шо, нормальная реклама - на миллиард баксов
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15.04.2022 23:11 Відповісти
не врите ефрейтор ваня прикуриватель водкой залил и боцман ватный кац забыл с розетки утюг высунуть
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15.04.2022 23:17 Відповісти
Да что вы заладили про крейсер про этот. Его еще 2 недели назад на металлолом списали.
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16.04.2022 00:34 Відповісти
И вообще, его в подводную лодку переоборудовать решили.
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16.04.2022 00:36 Відповісти
Крейсер «Москва», знищений «Нептунами», що були розроблені та виготовлені ще при Порошенко, та виготовлені в невеликій кількості, бо народ довірив захист країни миролюбному простому хлопцю з народу, який виробляти ракети та зброю не вважав за потрібне. А зараз весь у шмарклях просить такі самі ракети в НАТО!
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16.04.2022 02:28 Відповісти
Если всё было так,как вы пишитето,то почему при Порошенко их не приняли на вооружение?
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16.04.2022 08:41 Відповісти
их приняли на вооружение в 2019 году при Порошенко, после чего криворогих шлимазл вовочка свернул их финансирование
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16.04.2022 15:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=snb4P0o_nQI
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16.04.2022 08:58 Відповісти
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