Крейсер "Москва" затонув не через пожежу, а через ураження ракетами "Нептун", - Пентагон

У Пентагоні підтвердили, що українські війська вразили російський військовий корабель "Москва" двома ракетами "Нептун", в результаті чого він і затонув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post із посиланням на чиновника Міноборони США.

В Пентагоні заперечили інформацію російських окупантів, що крейсер затонув нібито через пожежу.

"Підтвердження надійшло після того, як українські війська заявили, що атакували крейсер у Чорному морі, а російські офіційні особи стверджували, що корабель зазнав пожежі", - пише видання.

Також читайте: Росія буде мститися за крейсер "Москва". Вже є ракетні удари по півдню України, - військові попереджають про можливі загрози