Організатори тенісного матчу США - Україна зібрали майже 1 млн доларів для постраждалих від війни українців
Перед матчами Кубка Біллі Джин Кінг було запущено благодійний збір коштів, на якому було зібрано 940 тис. доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
15-16 квітня збірна України проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг (колишній Кубок Федерації) проти збірної США. Матч пройде в американському Ешвіллі.
Напередодні матчу організатори змагань запустили благодійний збір коштів "TennisPlaysForPeace" ("Теніс грає заради миру") на підтримку українських громадян, які постраждали від військової агресії Росії.
Вже зібрана дуже солідна сума в розмірі 940 тисяч доларів. Про це повідомляється на офіційному акаунті турніру в Твіттері.
#TennisPlaysForPeace has raised $940,000 so far to support the humanitarian relief efforts in Ukraine— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 15, 2022
Help us get to our goal of $1 million today 👉 https://t.co/fO33BlT0tx#BJKCup | @usta pic.twitter.com/V6VyTv1AA7
Перед початком турніру команда США заявила, що підтримує Україну в такий непростий для країни час.
Додамо, що збірна України зіграє проти американок не найсильнішим своїм складом. Еліна Світоліна та Марта Костюк вимушено пропускають матчі через травми.
Склад національної збірної України:
- Даяна Ястремська
- Катаріна Завацька
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
15 квітня в першому поєдинку Даяна Ястремська зіграє проти Елісон Ріск. Також в цей день свій поєдинок проведе Катаріна Завацька, яка зустрінеться з Джесікою Пегулою.
16 квітня відбудуться одразу три матчі. Ястремська зіграє проти Пегули, Завацька гратиме з Ріск, а сестри Кіченок протистоятимуть проти пари Дезі Кравчик / Шелбі Роджерс.
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