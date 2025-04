Організатори тенісного матчу США - Україна зібрали майже 1 млн доларів для постраждалих від війни українців

Перед матчами Кубка Біллі Джин Кінг було запущено благодійний збір коштів, на якому було зібрано 940 тис. доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

15-16 квітня збірна України проведе матч Кубка Біллі Джин Кінг (колишній Кубок Федерації) проти збірної США. Матч пройде в американському Ешвіллі.

Напередодні матчу організатори змагань запустили благодійний збір коштів "TennisPlaysForPeace" ("Теніс грає заради миру") на підтримку українських громадян, які постраждали від військової агресії Росії.

Вже зібрана дуже солідна сума в розмірі 940 тисяч доларів. Про це повідомляється на офіційному акаунті турніру в Твіттері.

#TennisPlaysForPeace has raised $940,000 so far to support the humanitarian relief efforts in Ukraine



Help us get to our goal of $1 million today 👉 https://t.co/fO33BlT0tx#BJKCup | @usta pic.twitter.com/V6VyTv1AA7