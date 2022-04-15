На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 22 рашиста, 1 танк, 1 артсистему та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Зокрема, 15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 22; танків – 1; Артилерійських систем – 1; АТ – 1; БПЛА – 2; Спеціальна техніка – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку ворог здійснив 4 атаки - знищено 30 окупантів, 2 танки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"