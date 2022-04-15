УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 281 7

На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 22 рашиста, 1 танк, 1 артсистему та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Зокрема, 15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 22; танків – 1; Артилерійських систем – 1; АТ – 1; БПЛА – 2; Спеціальна техніка – 1". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку ворог здійснив 4 атаки - знищено 30 окупантів, 2 танки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"

Автор: 

битва (7) ЗСУ (7542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до американької допомоги та українських хлопців? - формула перемоги!
показати весь коментар
15.04.2022 20:38 Відповісти
Военнослужащие 25 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 29760,

г. Луга, Ленинградская обл.) принимавшие участия в так называемой "специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины" имеют серьёзные психические проблемы связанные с большими потерями личного состава.
С целью восстановления психического здоровья военнослужащих, из Санкт-Петербурга в Лугу было направлено группу врачей психиатров. После проведения комплексного обследования, у 70% военнослужащих 25 омсбр, принимавших участие в боевых действиях, выявлены симптомы посттравматического синдрома
показати весь коментар
15.04.2022 20:48 Відповісти
🇺🇦ᛏВікінгᛉ🇵🇱🇬🇧🇺🇸
@viking_inc_
Один із спеців ССО біг з ПТРК Nlaw за орко-танком два км. по Житомирській трасі, наздогнав його і відправив до дідів, усе записувалося на камеру на шоломі.
показати весь коментар
15.04.2022 20:56 Відповісти
знищено 22 фашиста
показати весь коментар
15.04.2022 21:21 Відповісти
 
 