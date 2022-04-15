На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 22 рашиста, 1 танк, 1 артсистему та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Зокрема, 15 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – 22; танків – 1; Артилерійських систем – 1; АТ – 1; БПЛА – 2; Спеціальна техніка – 1".
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г. Луга, Ленинградская обл.) принимавшие участия в так называемой "специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины" имеют серьёзные психические проблемы связанные с большими потерями личного состава.
С целью восстановления психического здоровья военнослужащих, из Санкт-Петербурга в Лугу было направлено группу врачей психиатров. После проведения комплексного обследования, у 70% военнослужащих 25 омсбр, принимавших участие в боевых действиях, выявлены симптомы посттравматического синдрома
@viking_inc_
Один із спеців ССО біг з ПТРК Nlaw за орко-танком два км. по Житомирській трасі, наздогнав його і відправив до дідів, усе записувалося на камеру на шоломі.