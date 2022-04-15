Борівська громада на Харківщині майже повністю окупована військами РФ, - селищний голова

Територію Борівської громади у Харківській області майже повністю окупували російські війська.

Про це повідомив селищний голова Олександр Тертишний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще наприкінці лютого були окуповані Підвисочанський та Гороховатський старостинські округи. А 11 квітня російські окупаційні війська розпочали наступ на інші території Борівщини. Окупувавши спочатку села Богуславського та Першотравневого старостинських округів, вони почали просуватися у центр громади. На вечір середи 13 квітня, після тривалих обстрілів, російські військові зайняли Борову", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15 квітня територія Борівської громади майже повністю окупована російськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ повністю заходять в Олешки на Херсонщині, на мерії вивісили триколор, - мер

"Життя громади в нових реаліях в різних селах триває по-різному. Комунальні служби, лікарня, рятувальники працюють і намагаються виконувати свою роботу не максимумі можливостей і з ризиком для життя.

На території громади відсутній мобільний зв’язок та інтернет, що також ускладнює ситуацію.

Борівська лікарня надає допомогу пацієнтам, зокрема пораненим вчора під час обстрілу колони автобусів, який рухався через Борову з Попасної в Старобільськ. Поранені потребують одягу, продуктів харчування, знеболювального.

Окупанти дозволили кареті швидкої допомоги пересуватися по селищу без виїзду за його межі. Приблизно на половині вулиць Борової та в багатьох населених пунктах громади відсутня електрика. Бригади місцевого РЕМ намагаються усунути пошкодження. Водопостачання у Боровій зусиллями комунальників також частково відновлено.

Російські військові патрулюють вулиці, перевіряють документи, погрожують відкривати вогонь на ураження у разі пересування під час комендантської години. Є інформація, що можуть забирати телефони або сімкарти", - зазначив Тертишний.

Читайте також: У Скадовську окупанти почепили триколори, чиновники міськради не вийшли на роботу, - мер Яковлєв

Також в деяких селах загарбники наполегливо вимагали від місцевих жителів покинути свої оселі і виїхати на інші окуповані території у напрямку Куп’янська чи Сватового.

"В одному із старостинських округів деякі місцеві мешканці погодилися на співпрацю з росіянами і створюють їм умови життя в населеному пункті (забезпечення окупантів їжею, розселення тощо). Окупанти призначили там свого "Старосту" з числа місцевих жителів, який з перших годин окупації вступив з ними у співпрацю, надавав допомогу з розміщенням та інформацію про громадян на території села. Інформація про колаборантів вже передана до відповідних органів", - додав Тертишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти змушують жителів Маріуполя працювати за їжу