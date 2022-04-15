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Новини Війна
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Борівська громада на Харківщині майже повністю окупована військами РФ, - селищний голова

рф

Територію Борівської громади у Харківській області майже повністю окупували російські війська.

Про це повідомив селищний голова Олександр Тертишний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще наприкінці лютого були окуповані Підвисочанський та Гороховатський старостинські округи. А 11 квітня російські окупаційні війська розпочали наступ на інші території Борівщини. Окупувавши спочатку села Богуславського та Першотравневого старостинських округів, вони почали просуватися у центр громади. На вечір середи 13 квітня, після тривалих обстрілів, російські військові зайняли Борову", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15 квітня територія Борівської громади майже повністю окупована російськими військовими.

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"Життя громади в нових реаліях в різних селах триває по-різному. Комунальні служби, лікарня, рятувальники працюють і намагаються виконувати свою роботу не максимумі можливостей і з ризиком для життя.

На території громади відсутній мобільний зв’язок та інтернет, що також ускладнює ситуацію.

Борівська лікарня надає допомогу пацієнтам, зокрема пораненим вчора під час обстрілу колони автобусів, який рухався через Борову з Попасної в Старобільськ. Поранені потребують одягу, продуктів харчування, знеболювального.

Окупанти дозволили кареті швидкої допомоги пересуватися по селищу без виїзду за його межі. Приблизно на половині вулиць Борової та в багатьох населених пунктах громади відсутня електрика. Бригади місцевого РЕМ намагаються усунути пошкодження. Водопостачання у Боровій зусиллями комунальників також частково відновлено.

Російські військові патрулюють вулиці, перевіряють документи, погрожують відкривати вогонь на ураження у разі пересування під час комендантської години. Є інформація, що можуть забирати телефони або сімкарти", - зазначив Тертишний.

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Також в деяких селах загарбники наполегливо вимагали від місцевих жителів покинути свої оселі і виїхати на інші окуповані території у напрямку Куп’янська чи Сватового.

"В одному із старостинських округів деякі місцеві мешканці погодилися на співпрацю з росіянами і створюють їм умови життя в населеному пункті (забезпечення окупантів їжею, розселення тощо). Окупанти призначили там свого "Старосту" з числа місцевих жителів, який з перших годин окупації вступив з ними у співпрацю, надавав допомогу з розміщенням та інформацію про громадян на території села. Інформація про колаборантів вже передана до відповідних органів", - додав Тертишин.

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Автор: 

окупація (6685) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+12
зараз там почнеться Пекло як у Бучі, Бородянці та інших місцях .

Травневі шашлики блд...

Випускайте шизофреніка та повію Арестовича - нехай заспокоює
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15.04.2022 20:45
+11
Бабка,яйко,млеко.Ам,Ам!
****!русские фашисты .
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15.04.2022 20:42
+9
Я думаю давно пора прекратить сравнивать руSSких с фашистами, так как для фашистов это сравнение УНИЗИТЕЛЬНО!

Помню откровение про Вторую мировую знакомой русской староверки родом из Латгалии, которая пожалуй ЕДИНСТВЕННАЯ из мне известных русских действительно не "понаехала", а жила на хуторе на территории современной Латвии в минимум 3 поколении, минимум с 19 века:

- "Днём приходят немцы, мамка, курка, яйки, млеко" и МЕНЯЛИ на шоколад из сухпайка, на лампады и зажигалки самодельные из гильз патронов и снарядов. "А ночью приходят БАНДИТЫ ИЗ ЛЕСА, отбирают последнее и хорошо если никого не убьют и не изнасилуют". Я как то после совка "невсосал", молодой ещё был, спрашиваю "что за бандиты"? - Да уроды эти красные, чтоб им сгореть в аду! РУССКАЯ!!!
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15.04.2022 21:12
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Бабка,яйко,млеко.Ам,Ам!
****!русские фашисты .
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15.04.2022 20:42 Відповісти
Я думаю давно пора прекратить сравнивать руSSких с фашистами, так как для фашистов это сравнение УНИЗИТЕЛЬНО!

Помню откровение про Вторую мировую знакомой русской староверки родом из Латгалии, которая пожалуй ЕДИНСТВЕННАЯ из мне известных русских действительно не "понаехала", а жила на хуторе на территории современной Латвии в минимум 3 поколении, минимум с 19 века:

- "Днём приходят немцы, мамка, курка, яйки, млеко" и МЕНЯЛИ на шоколад из сухпайка, на лампады и зажигалки самодельные из гильз патронов и снарядов. "А ночью приходят БАНДИТЫ ИЗ ЛЕСА, отбирают последнее и хорошо если никого не убьют и не изнасилуют". Я как то после совка "невсосал", молодой ещё был, спрашиваю "что за бандиты"? - Да уроды эти красные, чтоб им сгореть в аду! РУССКАЯ!!!
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15.04.2022 21:12 Відповісти
Коли вже те тепло. Щоб лісосмуги зацвіли
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15.04.2022 20:44 Відповісти
зараз там почнеться Пекло як у Бучі, Бородянці та інших місцях .

Травневі шашлики блд...

Випускайте шизофреніка та повію Арестовича - нехай заспокоює
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15.04.2022 20:45 Відповісти
Арестович пояснил, что эти недели будут сложные и тяжелые. Без истерики объясняет, но смотреть же надо не на интонацию, а на суть.
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15.04.2022 20:47 Відповісти
Безуспішно атакували, успіху не мали, а потім - раз, і окуповано. Краще кажіть правду, всі ж дорослі люди
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15.04.2022 20:48 Відповісти
А хіба казали,що кацапи атакували Борову і успіху не мали?
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15.04.2022 20:52 Відповісти
Олександр Анус,ви би хоч на карту глянули...Борова перед Ізюмом,а Ізюм тримається. І ніяких розмов і новин про борову дійсно не було. І якщо говорити про новини з фронтів,то тепер їх подають з запізненням.Можливо так і потрібно,бо обстановка міняється...То пожежа на крейсері,то крейсер буксирують в порт,то нахилився на один бік то на другий...
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16.04.2022 10:29 Відповісти
Верим ЗСУ. Скоро будет хорошая новость как касапов ****** из Украины.
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15.04.2022 20:48 Відповісти
Написал, что любые переговоры о прекращении огня -- это предательство! ...пост удалили...
С чем нас и поздравляю.
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15.04.2022 20:49 Відповісти
а какая борова-там их две,одна около изюма,другая около харькова
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15.04.2022 20:50 Відповісти
Борівська громада на Харківщині
...лорд чукча -- не читатель, а писатель? *)
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15.04.2022 20:56 Відповісти
В даному випадку на північний схід від Ізюма.
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15.04.2022 20:57 Відповісти
Ні
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15.04.2022 21:17 Відповісти
Википедия: Посёлок городского типа Боровая расположен на расстоянии 165 км от Харькова
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15.04.2022 21:19 Відповісти
Сашко, хлопни корвалолу і не мели дурниць...
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15.04.2022 21:23 Відповісти
І мабуть той міст через Оскіл-живий.
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15.04.2022 21:27 Відповісти
Співпраця з кацапами то добре, як що вони кацапів будуть пригощати водкою з метілового спирту кожен день
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15.04.2022 22:51 Відповісти
ким и зеленский и арестович не в курсе((
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15.04.2022 23:18 Відповісти
 
 