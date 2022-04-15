Подружжя волонтерів у Лисичанську потрапило під обстріл окупантами: Чоловік загинув, жінка в реанімації
У Лисичанську під обстріл потрапило подружжя волонтерів. Чоловік загинув, жінка в реанімації.
Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В одному з віддалених районів Лисичанська, сьогодні під час ворожого обстрілу загинув волонтер, його дружина у важкому стані в лікарні. Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам. Мирні, добрі, позитивні.
Андрій, вічна пам‘ять… Помолимося за одужання Ольги…" - йдеться в повідомленні.
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