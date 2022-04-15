УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5105 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 030 5

Подружжя волонтерів у Лисичанську потрапило під обстріл окупантами: Чоловік загинув, жінка в реанімації

У Лисичанську під обстріл потрапило подружжя волонтерів. Чоловік загинув, жінка в реанімації.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В одному з віддалених районів Лисичанська, сьогодні під час ворожого обстрілу загинув волонтер, його дружина у важкому стані в лікарні. Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам. Мирні, добрі, позитивні.

Андрій, вічна пам‘ять… Помолимося за одужання Ольги…" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти обстріляли Сєверодонецьк: Пошкоджено водогін та два продуктових склади

Подружжя волонтерів у Лисичанську потрапило під обстріл окупантами: Чоловік загинув, жінка в реанімації 01

Автор: 

Луганськ (576) волонтери (1332) Гайдай ЛОГА (921)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.04.2022 21:11 Відповісти
Герои,,,
показати весь коментар
15.04.2022 21:11 Відповісти
Коли це все закінчиться...Вічна память.Душа розривається
показати весь коментар
15.04.2022 21:29 Відповісти
Низкий поклон этим великодушным людям.
Андрей, вечная память...
Наши молитвы о выздоровлении Ольги...
показати весь коментар
15.04.2022 22:50 Відповісти
в телеге видел сначала не придал значения
показати весь коментар
15.04.2022 23:19 Відповісти
 
 