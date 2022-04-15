Зеленський просив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, - The Washington Post

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена із закликом, щоб Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму.

Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій, яку можуть запровадити США.

Зеленський озвучив цей заклик під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, інформує видання.

Байден заявив президенту України, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

Washington Post пояснив, що визнання РФ державою-спонсором тероризму може мати низку наслідків, включаючи запровадження економічних санкцій проти країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в Сполучених Штатах, включаючи нерухомість, і заборону як комерційного, так і військового експорту.

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