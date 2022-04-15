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Зеленський просив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, - The Washington Post

байден,зеленький

Президент Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена із закликом, щоб Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму.

Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій, яку можуть запровадити США.

Зеленський озвучив цей заклик під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, інформує видання.

Байден заявив президенту України, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.

Washington Post пояснив, що визнання РФ державою-спонсором тероризму може мати низку наслідків, включаючи запровадження економічних санкцій проти країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в Сполучених Штатах, включаючи нерухомість, і заборону як комерційного, так і військового експорту.

Також читайте: Світ має бути готовим до того, що Путін може застосувати ядерну зброю, - Зеленський

Автор: 

Байден Джо (2887) Зеленський Володимир (23810) росія (65129) санкції (11821) США (22778) тероризм (2866)


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Топ коментарі
+21
Яка вхєра держава-спонсор? Раха - це і є країна-терорист. Вони своїх личинок ще змалечку терористами виховують.
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15.04.2022 21:47
+19
Похоже у ***** намечается большой прогресс. С террористами не ведут переговоры и они подлежат уничтожению.

-Прем'єр Міністр Великобританії Борис Джонсон вносить до Парламенту Законопроект :
1 . Про Визнання терористичною організацією російську федерацію.
2 . Про Визнання В.Путіна терористом N "1 .
https://pbs.twimg.com/media/FQYX6JGXMAMPn5X?format=png&name=360x360
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15.04.2022 22:09
+14
Башня кацапо-танка в поле
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15.04.2022 21:48
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Яка вхєра держава-спонсор? Раха - це і є країна-терорист. Вони своїх личинок ще змалечку терористами виховують.
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15.04.2022 21:47 Відповісти
крутячий видосик от Defence of Ukraine
https://twitter.com/i/status/1514956502724923402
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15.04.2022 21:47 Відповісти
Деякі кадри ті ж що у відео Одеської кіностудії
https://www.youtube.com/watch?v=ODfFY4EzqP0
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15.04.2022 21:56 Відповісти
Башня кацапо-танка в поле
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15.04.2022 21:48 Відповісти
блт! только хотел запостить! )))
ну тогда вот еще одна...., оттуда же....
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15.04.2022 22:02 Відповісти
Разлетелися как в море карабли (
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15.04.2022 22:19 Відповісти
что орки по кускам разлетаются что их танчики
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15.04.2022 23:51 Відповісти
Похоже у ***** намечается большой прогресс. С террористами не ведут переговоры и они подлежат уничтожению.

-Прем'єр Міністр Великобританії Борис Джонсон вносить до Парламенту Законопроект :
1 . Про Визнання терористичною організацією російську федерацію.
2 . Про Визнання В.Путіна терористом N "1 .
https://pbs.twimg.com/media/FQYX6JGXMAMPn5X?format=png&name=360x360
показати весь коментар
15.04.2022 22:09 Відповісти
Ось це правильне формулювання. Аплодую цій Людині стоячи!
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15.04.2022 22:21 Відповісти
👏👏👏
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15.04.2022 23:09 Відповісти
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15.04.2022 22:09 Відповісти
Слева художнік, нацист, ібонат, справа пєтух, похож на примата, на мавпу, кончений.
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15.04.2022 22:22 Відповісти
Давайте относится к врагу с незаслуженным уважением. Фамилия путин должна транслитерироваться на английский не как "Putin" чтобы не произносили её как "Пьютин". Надо писать "Poo-tin" что будет переводиться как какашка или "какашкин T.e. Президент Какашкин (или Перзидент Расеи Какашкин).
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15.04.2022 22:20 Відповісти
******** з лайном, якщо точніше.
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15.04.2022 22:31 Відповісти
Це типу, як визнати серійного вбивцю - кишеньковим злодієм
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15.04.2022 22:42 Відповісти
А коломойського .як визнавати,головний ,НЕВІДПРАВНИЙ В США
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16.04.2022 01:45 Відповісти
Я конечно только за, но не было бы более правильным если бы сначала первый ход не был сделан украинской стороной?
Как я это вижу:
1) Обращение Зеленского к "городу и миру" где он внятно произнесет следующее: Путин - кровавый маньяк, военный преступник, международный террорист, насильник и убийца.
Мы будем бороться с ним до полной победы - которая для нас является освобождение всех наших оккупированных территорий.
Мы никогда и ни о чем не будем с ним договариваться!
2) Голосование в украинском парламенте о признании Путина военным преступником и террористом.
С моей точки зрения ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО можно требовать того же от других стран и их лидеров.
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16.04.2022 01:58 Відповісти
ойойой какая зрадааа
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16.04.2022 06:11 Відповісти
Нужен ПОЛНЫЙ БОЙКОТ И БЛОКАДА (в том числе по отношению к тем, кто ее нарушит)!
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16.04.2022 08:43 Відповісти
По факту:
24/02 розпочалась третя світова війна, тільки в її ********* гібридному варіанті. Де-юре з ордою-агресором (і її союзниками) воює лише Україна; де-факто - весь цивілізований світ, в тій чи іншій мірі. "Гібридний варіант" передбачає, як мінімум, неоголошення війни, з камуфлюванням її під "допомогу", "наротніреспубліки", "визнання державності", "воєнторги", і т.п.
Нехай бзпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.
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16.04.2022 09:59 Відповісти
 
 