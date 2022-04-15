Зеленський просив Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, - The Washington Post
Президент Володимир Зеленський звернувся до президента Байдена із закликом, щоб Сполучені Штати визнали Росію державою-спонсором тероризму.
Про це пише видання The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій, яку можуть запровадити США.
Зеленський озвучив цей заклик під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, інформує видання.
Байден заявив президенту України, що готовий розглянути низку пропозицій для посилення тиску на Москву.
Washington Post пояснив, що визнання РФ державою-спонсором тероризму може мати низку наслідків, включаючи запровадження економічних санкцій проти країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в Сполучених Штатах, включаючи нерухомість, і заборону як комерційного, так і військового експорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/i/status/1514956502724923402
https://www.youtube.com/watch?v=ODfFY4EzqP0
ну тогда вот еще одна...., оттуда же....
-Прем'єр Міністр Великобританії Борис Джонсон вносить до Парламенту Законопроект :
1 . Про Визнання терористичною організацією російську федерацію.
2 . Про Визнання В.Путіна терористом N "1 .
https://pbs.twimg.com/media/FQYX6JGXMAMPn5X?format=png&name=360x360
Как я это вижу:
1) Обращение Зеленского к "городу и миру" где он внятно произнесет следующее: Путин - кровавый маньяк, военный преступник, международный террорист, насильник и убийца.
Мы будем бороться с ним до полной победы - которая для нас является освобождение всех наших оккупированных территорий.
Мы никогда и ни о чем не будем с ним договариваться!
2) Голосование в украинском парламенте о признании Путина военным преступником и террористом.
С моей точки зрения ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО можно требовать того же от других стран и их лидеров.
24/02 розпочалась третя світова війна, тільки в її ********* гібридному варіанті. Де-юре з ордою-агресором (і її союзниками) воює лише Україна; де-факто - весь цивілізований світ, в тій чи іншій мірі. "Гібридний варіант" передбачає, як мінімум, неоголошення війни, з камуфлюванням її під "допомогу", "наротніреспубліки", "визнання державності", "воєнторги", і т.п.
Нехай бзпосередньо з орками воює Україна; але світ надає нам допомогу, як фінансами, так і зброєю, і навіть неявно людським ресуром (добровольцями) - але так, щоб у ***** було якнайменше підстав оголосити, що він загрався і воює зі всім світом.