Єрмак про нафтове ембарго: Стаємо все ближче до мети економічно розтрощити Росію

Ембарго щодо російської нафти, яку доставляють танкерами, можуть запровадити швидше.

Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми на постійному зв’язку з нашими союзниками, є складні дискусії, але ми вже бачимо позитивний фідбек. Як я вже писав, обговорення ембарго в ЄС буде після другого туру французьких виборів, які відбудуться 24 квітня. Цю інформацію озвучили NYT. Україна також підготує власні пропозиції для союзників", - йдеться в повідомленнію

Єрмак розповів, що американські ЗМІ вже розкрили певні деталі, що один з варіантів - це ембарго, яке розділить трубопровідну і танкерну нафту.

"Ембарго щодо танкерної нафти можуть ввести швидше, потім це стосуватиметься і трубопровідної. Ми зараз стаємо все ближчі до мети економічно розтрощити росію, і забрати у кремля ресурси для продовження війни", - додав глава ОП.

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