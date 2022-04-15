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Новини Окуповані території Війна
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Вивезених з України дітей в окупованому Криму планують "навчати" російської мови, - Денісова

рф,діти

На тимчасово окупованій території АР Крим агресор продовжує політику втілення ідеї "русского мира" серед дітей.

Про це у Telegram повідомляє омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У закладах освіти півострова окупант збільшує масштаби "патріотичного" виховання. Класні керівники примусово повинні проводити уроки "патріотизму", усе це особисто контролюють директори та їхні заступники. У класах, де навчаються діти, встановили камери спостереження та прослуховування", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, окупанти хочуть "навчати" тисячі дітей, які були вивезені з материкової частини України, російської мови.

"Відбуватиметься це у спеціальних таборах. Уже влітку країна-агресор планує відкрити курси з вивчення мови. До цього будуть залучати старшокласників та студентів, вивезених з регіонів України. Дії рф є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - наголосила омбудсмен.

Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть навчити депортованих українських дітей російської мови. ВIДЕО

Автор: 

Денісова Людмила (883) діти (5064) Крим (14139) росія (65129) російська мова (306)


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Топ коментарі
+5
В когось лишились питання щодо необхідності деокупації Криму?
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15.04.2022 22:39
+3
Та нехай спочатку власних навчать, дебіли...
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15.04.2022 22:23
+3
русифікація=геноцид
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15.04.2022 22:35
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эти дети ничего не забыли. и когда выростут ваш собачий язык вам не поможет.
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15.04.2022 22:15 Відповісти
ні... пам'ять людська швидка на забування... ці діти вже яничарами будуть... єдиний вихід - розпад РФ
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16.04.2022 01:55 Відповісти
ці діти, можуть стати *яничарами*... скільки жорстоких виродків-манкуртів зараз в рабсійській армії, скільки генералів що народились вчились в Україні, і вони найбільш жорстокі... зрадники завжди більш жорстокі до тих кого вони зрадили... діти невинні, але з них зроблять жорстоких яничарів...
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15.04.2022 22:20 Відповісти
Та нехай спочатку власних навчать, дебіли...
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15.04.2022 22:23 Відповісти
парта гемороя
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15.04.2022 22:24 Відповісти
Пусть ОБСЕ едет в Крым и считает сколько детей вывезли, составляет списки . Если пистеть про права человека - ТО НАДО ЗНАТЬ У СКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК НАРУШЕНЫ ПРАВА

А вообще - гоните жту совковую комсомолку и приглашайте из ЕС специалиста
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15.04.2022 22:25 Відповісти
ООН зовсім зашкалює, ті,пишуть загалом зашкалючу хрінь.
Й всі непомічать,крадіжку людей, й фрму работоргівлі. В Європі
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16.04.2022 00:28 Відповісти
русифікація=геноцид
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15.04.2022 22:35 Відповісти
Потрібно добавляти й етноцид'
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16.04.2022 00:30 Відповісти
В когось лишились питання щодо необхідності деокупації Криму?
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15.04.2022 22:39 Відповісти
Вони ще й своє бидло грамотності не навчили.
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15.04.2022 23:56 Відповісти
Скоро кацапи будуть вчити українську!
Наприклад, "Дайте щось поїсти, будь ласка, шановний пане"
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16.04.2022 00:00 Відповісти
Тю... Відповідайте російською з вологодським акцентом -"Пашол на ***!"
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16.04.2022 00:52 Відповісти
То ті дурні нас так запрошують! Спочатку пустили туди нашу воду, потім повивозили туди наш крам, включно з сільсько-господарською технікою, а тепер ще й дітей наших туди повивозили.
Ну то зрозуміло що на щось натякають. А ще з Крима буде зручно їхній флот дотопити.
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16.04.2022 09:02 Відповісти
 
 