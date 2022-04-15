Вивезених з України дітей в окупованому Криму планують "навчати" російської мови, - Денісова

На тимчасово окупованій території АР Крим агресор продовжує політику втілення ідеї "русского мира" серед дітей.

Про це у Telegram повідомляє омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"У закладах освіти півострова окупант збільшує масштаби "патріотичного" виховання. Класні керівники примусово повинні проводити уроки "патріотизму", усе це особисто контролюють директори та їхні заступники. У класах, де навчаються діти, встановили камери спостереження та прослуховування", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, окупанти хочуть "навчати" тисячі дітей, які були вивезені з материкової частини України, російської мови.

"Відбуватиметься це у спеціальних таборах. Уже влітку країна-агресор планує відкрити курси з вивчення мови. До цього будуть залучати старшокласників та студентів, вивезених з регіонів України. Дії рф є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - наголосила омбудсмен.

Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав дітей в Україні.

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