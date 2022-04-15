На Донбасі відбито 10 атак ворога, знищено 3 танки, 3 артсистеми, збито 6 безпілотників, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках захисники продовжують відбивати ворожі атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр ООС.
У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та знищили один ворожий БТР і один захопили.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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