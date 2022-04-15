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На Донбасі відбито 10 атак ворога, знищено 3 танки, 3 артсистеми, збито 6 безпілотників, - штаб ООС

оос,техніка

На Донецькому та Луганському напрямках захисники продовжують відбивати ворожі атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресцентр ООС. 

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угрупованням Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 10 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 3 танки, 3 артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, 2 одиниці автомобільної техніки та знищили один ворожий БТР і один захопили.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 6 атак окупантів, знищено 4 танки, 5 одиниць бронетехніки, 8 артсистем та 2 гелікоптери, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Останніми днями відбуваються події дуже символічні і навіть містичні. мацква згоріла і потонула одночасно. Хочу додати вогню для кацапів. У ці дні повний місяць. І ті, хто хоч трошки знає історію козацтва розуміє, що корабель це ще не все. А про відьом наших взагалі мовчу)))
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15.04.2022 22:25 Відповісти
Там же на Лисой горі в Києві регулярні шабаші 150 відьм і колдунів проводять проти окупантів і особисто ***** і його шобли! Незважаючи на протиріччя між різними відьмацькими групами, уперше вони всі об'єдналися та проклинають русню разом... Не позаздрю кацапні, українські відьми це дуже небезпечна річ, бо в них поєднані потойбічні знання та традиції усіх цивілізацій, що на нашій землі жили
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15.04.2022 23:44 Відповісти
Я більше вірю в той незламний дух і міць козаків-характерників, який тече в крові всіх українців. Ну і містику тут ніяк не оминеш, бо їхні здібності були за межами реальності. Як і зараз у наших хлопців. Хай збережуть їх всемогутьні сили поколінь нашого роду. Гарна пісня на цю тему: https://www.youtube.com/watch?v=O3W3PlfKHHc А за шабаші я теж за!
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16.04.2022 00:17 Відповісти
Очень много беспилотников. Орки готовят серьёзное наступление.
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15.04.2022 22:31 Відповісти
Чи затягування початку наступу дає більшу перевагу кацапам підтягнути сили чи нашим підтягнути резерви і важку зброю для оборони?
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16.04.2022 00:27 Відповісти
Дякуємо .Слава ЗСУ.
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15.04.2022 22:34 Відповісти
Я так розумію, що рахують тільки техніку, вбитих москалів вже ні?
Хоча дійсно, на біса то лайно рахувати?!
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16.04.2022 08:55 Відповісти
 
 