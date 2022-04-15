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Новини Війна
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Покарання чоловіків, що під час війни перебувають за кордоном, повинно стосуватися винятково нардепів або високопосадовців, - Стефанчук

стефанчук

Питання покарання чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, має стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які забули про свою присягу державі Україна.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що до парламенту надходять багато різних законодавчих ініціатив щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку, багато з яких є спірними.

"Ми намагаємося в парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс і є вкрай важливим для кожного громадянина. Тому, якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то воно повинно стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України. Треба знаходити механізм повертати їх до України… і ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця", — підкреслив  Стефанчук.

За словами спікера, важливо зрозуміти, що час для загравань, компромісів з РФ минув тоді, коли перший снаряд розірвався над територією України. У питанні ж відповідальності інших категорій громадян України має бути виважений підхід.

Також читайте: Світ має визнати дії РФ геноцидом українського народу, - Стефанчук

"Щодо інших громадян, дуже важливо, що кожен має працювати на своєму місці. Я не думаю, що робота наших волонтерів за кордоном менш важлива, ніж громадян, які залишилися в Україні. Тому дуже цінна і важлива робота і внесок в перемогу кожного", — наголосив Стефанчук.

Автор: 

чиновник (802) мобілізація (3053) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+31
Хоть одну нормальную мысль от Стефанчука услышал, теперь стоит переходить от слов к делу
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15.04.2022 22:26
+24
Самі створюють якусь дічь, а потім роблять вигляд що героїчно її вирішують. Чому скот гетьманцев який до останнього кричав про популізм і блокував виділення коштів на армію - ще не тюрмі?
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15.04.2022 22:33
+18
Треба бути особливо ******** (або депутатом верховноі ради, що майже теж саме), щоб знаючи, що в ЗСУ і теробороні немає кадрового голоду і взагалі черги на вакансіі, і знаючи що через війну в Україні дике безробіття, вимагати щоб повернулися взагалі усі хто працює за кордоном, щоб тупо сиділи дома без роботи і чекали на повістку.
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15.04.2022 22:45
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Хоть одну нормальную мысль от Стефанчука услышал, теперь стоит переходить от слов к делу
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15.04.2022 22:26 Відповісти
Скоротить до 100 и минімалка
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15.04.2022 22:28 Відповісти
Самі створюють якусь дічь, а потім роблять вигляд що героїчно її вирішують. Чому скот гетьманцев який до останнього кричав про популізм і блокував виділення коштів на армію - ще не тюрмі?
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15.04.2022 22:33 Відповісти
І мусоров.
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15.04.2022 22:34 Відповісти
иногда думаю что эти зеленые головы мониторят новостные сайты, а именно комменты. Что бы понимать схавает пипл их предложения или нет.
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15.04.2022 22:34 Відповісти
Я в этом уверен, начиная от первого вброса о подаче воды в Крым. Но сколько они мутят под шумок войны по тихому, одному Богу известно. Народ мониторит военную ситуацию и упускает из виду мутную шоблу в ВР. Проходила инфа, что они в законе о выборах ковырялись, ещё сам не искал, не хочу нервы портить
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15.04.2022 23:26 Відповісти
Дідькова Шметерлінка


@Schmetterlinka

· 1 ч

І тут я офігіла. Наполеончику, да у тебе там бунд у ВР відбувся.

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15.04.2022 22:36 Відповісти
может канал у тебя хороший...\но рекламировать себя любимого здесь не принято...\
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15.04.2022 23:18 Відповісти
А присягу только мужчины-депутаты давали?
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15.04.2022 22:38 Відповісти
Я теж не розумію, чому це "винятково"? Тоді змінюйте саму Постанову, що їхать можуть усі 18-60, окрім "нардепів або високопосадовців". А так, це чергова маячня від зеленомозгих.
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16.04.2022 01:35 Відповісти
Тут я согласна ...это ж вы,монобольшинство сраное с конченым рыгами ,оставили Армию без денег перед вторжением
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15.04.2022 22:40 Відповісти
и не только , очень много драпануло офицеров, прокуроров, судей, правоохранителей...
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15.04.2022 22:42 Відповісти
Дурня -" намагаємося в парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс". Тобто, ще до розгляду в раді хтось (?) вирішує, чи буде компроміс, чи ні. Компроміс до всіх питань? Вжетридцять років жили за компромісами - не забороняли проросійськи партії, не зносили па"ятники вбивцям і російським тиранам, не міняли назв міст і областей, пов"язаниих з вбивцями і мокшанськими катами. До речі і досі маємо Кировоградську область! Рада не знайшла компромісу в скасуванні назви, і війна не аргумент. Чий ти слуга, Стефанчук? Невже народу - сумніваюсь.
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15.04.2022 22:43 Відповісти
Треба бути особливо ******** (або депутатом верховноі ради, що майже теж саме), щоб знаючи, що в ЗСУ і теробороні немає кадрового голоду і взагалі черги на вакансіі, і знаючи що через війну в Україні дике безробіття, вимагати щоб повернулися взагалі усі хто працює за кордоном, щоб тупо сиділи дома без роботи і чекали на повістку.
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15.04.2022 22:45 Відповісти
Ті хто ще до війни працювали за кордоном, можуть зареєструватися у консульстві, якщо вони військовозобов'язані, а то іноземці їдуть Україну захищати, а ці відсиджуються.
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15.04.2022 23:16 Відповісти
Найбільш притомний коментар.
Я, глянувши на той законопроект, відразу прийшов до висновку, що його писали не дебіли, а відверті вороги українського народу. Бо він спрямований на те, щоб з України виїхало приблизно ще 3-4 мільйони українців (заробітчани + члени їхніх родин). Комусь явно вигідна депопуляція України, - тобто, зменшення населення. Таке собі очищення України від українців. І це не рашисти роблять. Бо рашисти тупо діють через насилля і вбивства. А тут більш елегантна "спецоперація", - під маскою "патріотизму" намагаються з використанням юридичних механізмів здійснювати витіснення українців зі своєї власної землі. Така собі етнічна чистка, тільки мирними засобами.
Переконаний, що ця спроба буде марною. Але, сам факт! Яке нахабство, та ще й використовуючи обставини війни! Ці негідники, які затіяли таке, мають велику владу і великі гроші.
Щоб ви розуміли, українці на своїй, на власній українській землі стоять кісткою в горлі не лише кацапам. Вороги також стоять у нас за спиною, ввічливо усміхаючись.
Якщо ви не зрозуміли, хто це такі, я можу нагадати, - дехто пропонував кілька років тому "продати" Україну за 100 мільярдів доларів. Гешефтмахери не дрімають.
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16.04.2022 00:18 Відповісти
Уявимо собі, що повернулись усі: футболісти, тренери, моряки (з суден у відкритому морі вплавь доберуться за 15 днів) і всі інші заробітчани і студенти. Багато з них після цього втратять роботу і не зможуть утримувати свої сім'ї. В Україні ж роботи немає, всі вакансії в теробороні і ВСУ заповнені, тому їм залишиться одне - реєструватись в центрах зайнятості і отримувати від держави допомогу. От такі "розумні" законопроекти клепають деякі слуги народу (Веніславський - кандидат юридичних наук, колишній доцент Юракадемії). За такі недоопрацьовані законопроекти таким горе ученим і депутатам треба ставити двійку!
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16.04.2022 06:21 Відповісти
так НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖЕ в Конституции
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15.04.2022 22:49 Відповісти
Там ещё чтото о равенстве всех включая оба пола.
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15.04.2022 22:52 Відповісти
По темі - купа медиків дядьків і тіток, парамедикі в тому числі в перші дні втекли, післяпершого залпу по києву. Вони військовозабов"язані, це -дизертирство. І вони не займаютьсяволонтерством. Рванули у Францію працюватипісля того що ця країна повідомила,що *****************- медиків на роботу. І біженці побігли у Францію з цілком без печних міст,де ні вибухів, не руйнувань. Украінці є різні. Совка і постсовка ще багато, нажаль.
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15.04.2022 22:55 Відповісти
Вони військовозабов"язані, це -дизертирство.
***********
Я правильно зрозумів, - ви пропонуєте, щоб усі військовозобов'язані (а це ВСІ здорові чоловіки від 18 до 60) залишалися під артилерійськими обстрілами і ракетними ударами у загрожених окупантами містах? Таким чином, усі біженці (принаймні, чоловічої статі), - це дезертири.
Виїхав з Маріуполя, Волновахи, Краматорська, Харкова, - отже, дезертир.
Це совкова логіка, - потрапив у полон, значить, зрадник. Слєдоватєльно, смивай свойо прєступлєніє кровью!
Цивільні "дезертири", - це нонсенс і абсурд. Нам тільки такої кацапщини не вистачало, - щоб вишукувати "ворогів" серед звичайних мешканців, які рятують свої родини. І своє життя також, звісно. Чи вам би стало від того краще, якби ці мирні громадяни загинули під обстрілами?
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16.04.2022 00:44 Відповісти
цівільний не може апріорі бути дезертиром,**** їбануті зелебоби...
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16.04.2022 00:55 Відповісти
А тих, хто незаконно виїхав ні?
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15.04.2022 23:09 Відповісти
Може треба просто виконувати закон України, а, Стефанчук?

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу, чинний.

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385)
А то вже виводять від відповідальності усіх мажорів, що драпанули за кордон.
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15.04.2022 23:10 Відповісти
Каких **** дрыщей при власти от народа носит Украина , надеюсь это уже не нардепы ...
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15.04.2022 23:16 Відповісти
вот же гниды.и мы их что опять вернем и пусть грабят нашу страну дальше? обещали брать на войну только опытных а что на деле? они сбежали а моего мужа у которого полная картгчка тяжелых заболеваний под сраку лет весь седой 1 неделя учений и отправили как пушечное мясо а скми гниды себались!
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16.04.2022 01:28 Відповісти
Згідно Конституції всі рівні, і всі хто покинув Україну з 24.02., і ті хто їх пропустив, і ті хто спасаючи сім'ї покинув нажиті місця і не став на облік у військоматі повинні бути притягнуті до відповідальності та у штрафбатальйони. В той же час з держслужбовців має бути ще жорсткіше покарання... І ніяких хвиль ! Слава Україні ! 🇺🇦
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16.04.2022 04:23 Відповісти
Ініціатор подачі проєкту закону - пан Веніславський. Законопроект повністю непропрацьований, ні цілі, ні соціально- економічні наслідки (подивіться матеріали закону на сайті) нормально не прописані. А про наслідки - то взагалі шедевр! Всього одне пусте речення. І так вони готують майже усі закони, нажаль...
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16.04.2022 06:00 Відповісти
+ тех, кто НЕЗАКОННО ВЫЕХАЛ уже после объявления мобилицазии!
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16.04.2022 08:39 Відповісти
 
 