Покарання чоловіків, що під час війни перебувають за кордоном, повинно стосуватися винятково нардепів або високопосадовців, - Стефанчук
Питання покарання чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, має стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які забули про свою присягу державі Україна.
Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що до парламенту надходять багато різних законодавчих ініціатив щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку, багато з яких є спірними.
"Ми намагаємося в парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс і є вкрай важливим для кожного громадянина. Тому, якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то воно повинно стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України. Треба знаходити механізм повертати їх до України… і ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця", — підкреслив Стефанчук.
За словами спікера, важливо зрозуміти, що час для загравань, компромісів з РФ минув тоді, коли перший снаряд розірвався над територією України. У питанні ж відповідальності інших категорій громадян України має бути виважений підхід.
"Щодо інших громадян, дуже важливо, що кожен має працювати на своєму місці. Я не думаю, що робота наших волонтерів за кордоном менш важлива, ніж громадян, які залишилися в Україні. Тому дуже цінна і важлива робота і внесок в перемогу кожного", — наголосив Стефанчук.
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@Schmetterlinka
· 1 ч
І тут я офігіла. Наполеончику, да у тебе там бунд у ВР відбувся.
Я, глянувши на той законопроект, відразу прийшов до висновку, що його писали не дебіли, а відверті вороги українського народу. Бо він спрямований на те, щоб з України виїхало приблизно ще 3-4 мільйони українців (заробітчани + члени їхніх родин). Комусь явно вигідна депопуляція України, - тобто, зменшення населення. Таке собі очищення України від українців. І це не рашисти роблять. Бо рашисти тупо діють через насилля і вбивства. А тут більш елегантна "спецоперація", - під маскою "патріотизму" намагаються з використанням юридичних механізмів здійснювати витіснення українців зі своєї власної землі. Така собі етнічна чистка, тільки мирними засобами.
Переконаний, що ця спроба буде марною. Але, сам факт! Яке нахабство, та ще й використовуючи обставини війни! Ці негідники, які затіяли таке, мають велику владу і великі гроші.
Щоб ви розуміли, українці на своїй, на власній українській землі стоять кісткою в горлі не лише кацапам. Вороги також стоять у нас за спиною, ввічливо усміхаючись.
Якщо ви не зрозуміли, хто це такі, я можу нагадати, - дехто пропонував кілька років тому "продати" Україну за 100 мільярдів доларів. Гешефтмахери не дрімають.
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Я правильно зрозумів, - ви пропонуєте, щоб усі військовозобов'язані (а це ВСІ здорові чоловіки від 18 до 60) залишалися під артилерійськими обстрілами і ракетними ударами у загрожених окупантами містах? Таким чином, усі біженці (принаймні, чоловічої статі), - це дезертири.
Виїхав з Маріуполя, Волновахи, Краматорська, Харкова, - отже, дезертир.
Це совкова логіка, - потрапив у полон, значить, зрадник. Слєдоватєльно, смивай свойо прєступлєніє кровью!
Цивільні "дезертири", - це нонсенс і абсурд. Нам тільки такої кацапщини не вистачало, - щоб вишукувати "ворогів" серед звичайних мешканців, які рятують свої родини. І своє життя також, звісно. Чи вам би стало від того краще, якби ці мирні громадяни загинули під обстрілами?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу, чинний.
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385)
А то вже виводять від відповідальності усіх мажорів, що драпанули за кордон.