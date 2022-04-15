Покарання чоловіків, що під час війни перебувають за кордоном, повинно стосуватися винятково нардепів або високопосадовців, - Стефанчук

Питання покарання чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, має стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які забули про свою присягу державі Україна.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що до парламенту надходять багато різних законодавчих ініціатив щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку, багато з яких є спірними.

"Ми намагаємося в парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс і є вкрай важливим для кожного громадянина. Тому, якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то воно повинно стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України. Треба знаходити механізм повертати їх до України… і ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця", — підкреслив Стефанчук.

За словами спікера, важливо зрозуміти, що час для загравань, компромісів з РФ минув тоді, коли перший снаряд розірвався над територією України. У питанні ж відповідальності інших категорій громадян України має бути виважений підхід.

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"Щодо інших громадян, дуже важливо, що кожен має працювати на своєму місці. Я не думаю, що робота наших волонтерів за кордоном менш важлива, ніж громадян, які залишилися в Україні. Тому дуже цінна і важлива робота і внесок в перемогу кожного", — наголосив Стефанчук.