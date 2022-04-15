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Новини Санкції проти Росії
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Вантажівки з РФ стоять у багатокілометрових чергах і не можуть виїхати з ЄС до початку дії санкцій

фури

Російські вантажівки застрягли в довгих чергах, щоб виїхати з Польщі, оскільки опівночі 16 квітня вступає в силу заборона на їхнє перебування на території ЄС в рамках п’ятого санкційного пакету проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Зазначається, що вантажівки перебувають в заторі понад 40 км і чекають від 3 до 10 днів. Проте як розповів керівник польського торгового органу для польських транспортних груп, Ян Бучек, черга на прикордонному переході Корощин з Білоруссю досягла 80 км.

"Неможливо зробити так, аби білоруські та російські вантажівки залишили територію Польщі до завтра", – сказав він.

Згідно з даними Управління національних доходів Польщі, у п’ятницю вранці на переході "Корощин" вантажівки очікували 33 години, а на більш північному пункті пропуску "Бобровники" — 56 годин. Оператори перевезень повідомляють також про черги на пунктах перетину кордону в Литві та Латвії.

Оскільки митники ретельно перевіряють транспортні засоби, що перетинають кордон, тисячі транспортних засобів можуть не встигнути перетнути кордон до півночі і ризикують бути арештованими.

За оцінками Олександра Куушинова, керівника компанії Gurtam, яка надає програмне забезпечення для GPS-відстеження автопарку, близько 10 тисяч російських та білоруських транспортних засобів досі перебувають в ЄС. "Ці машини не повернуться в Росію найближчими днями", – зазначив він.

Бучек, натомість, зауважив, що близько 3000 польських вантажівок у Білорусі та Росії ризикують потрапити під реакцію російських та білоруських вантажівок, які чекають на кордоні.

"Ми повинні шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок Європи проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату нашим вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан, " – додав він.

Автор: 

Білорусь (7929) росія (65129) санкції (11821) автоперевезення (51) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+13
Ян Бучек, ти питанням не задавався, якого хєра ваші перевізники поперлися з початком війни у кацапію? І чому досі не з'іпалися? Чи теж розраховували що з Україною покінчать за 48 годин?
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15.04.2022 22:51
+11
Скажу в польському стилі-якої курви нендзи ті польські ТІРи робили в Білорусі чи Монголії,чи бл... в Бангладеші? Тепер через них доведеться випускати з ЄС все те стерво,щось типу обміну полоненими.А так би заарештували і пустили на благі цілі.
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15.04.2022 22:50
+11
треба їх пустити через територію України, може стріляти перестануть
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15.04.2022 22:51
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Гарні новини, просто гарні.
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15.04.2022 22:45 Відповісти
Скажу в польському стилі-якої курви нендзи ті польські ТІРи робили в Білорусі чи Монголії,чи бл... в Бангладеші? Тепер через них доведеться випускати з ЄС все те стерво,щось типу обміну полоненими.А так би заарештували і пустили на благі цілі.
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15.04.2022 22:50 Відповісти
Ян Бучек, ти питанням не задавався, якого хєра ваші перевізники поперлися з початком війни у кацапію? І чому досі не з'іпалися? Чи теж розраховували що з Україною покінчать за 48 годин?
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15.04.2022 22:51 Відповісти
там тоже есть своя вата, и те кто тридцать злотых у кацапа возьмёт.
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16.04.2022 01:16 Відповісти
"Ми повинні шукати безпечне рішення, адже будь-який агресивний крок Європи проти російських та білоруських вантажівок на кордоні миттєво викличе відплату нашим вантажівкам, які знаходяться в дорозі або повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан, " - додав він

І скільки тих що повертається, штук 5 буде.
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15.04.2022 22:51 Відповісти
не#уй шастать
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15.04.2022 22:51 Відповісти
треба їх пустити через територію України, може стріляти перестануть
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15.04.2022 22:51 Відповісти
То ж треба було затаритися під саму зав'язку наче перед смертю... розвантажити прямо на дорозі і нехай ці злидні порожні додомцю забираються!
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15.04.2022 23:01 Відповісти
confiscate everything and give it to refugee
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15.04.2022 23:10 Відповісти
"...повертаються з таких ринків, як Монголія, Казахстан та Узбекистан."

Що ж, час великої перемаршрутизації починається! З Казахстану у Грузію, паром через Чорне море, і до Румунії (ЄС). Або Баку-Трабзон-Стамбул. Коли закінчиться війна -- то й до України, великої транзитної держави. А біломоскалики йдуть за відомим кораблем.
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15.04.2022 23:17 Відповісти
Не дозволяти свинособакам виходити з кабін,нехай гадять в на свої ліжка.
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15.04.2022 23:19 Відповісти
Кто не успеет-сжигать на месте
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15.04.2022 23:21 Відповісти
1. Треба їх конфіскувати на користь України. 2 Коли таке побоюються робити, через свої вантажівки в Казахстані, то нехай сидять як гаранти.
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15.04.2022 23:23 Відповісти
Уже 16-те.
І ..... почекають фури в Європі ....
Допоможуть нам снаряди возити.
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16.04.2022 02:18 Відповісти
Байрактар....
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16.04.2022 02:19 Відповісти
Гамно вопрос. Оставили один переход и пропускают одну парашинскую фуру в Польшу, одну ЕСовскую в белоруссию. Если они действительно с Казахстана или Узбекистана.
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16.04.2022 07:10 Відповісти
Пускайте їх по короткому шляху через Україну
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16.04.2022 07:30 Відповісти
Арест с конфискацией, сейчас нужно срочно перевозить оружие для Украины с Европы до фронта, очень понадобятся конфискованый траспорт!
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16.04.2022 08:34 Відповісти
 
 