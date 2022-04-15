Настання миру залежить від запровадження нафтового ембарго та блокування банківського сектору РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Захід має запровадити нафтове ембарго, це стане наближенням миру в Україні.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили - тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили - тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти РФ та повне блокування її банківського сектору - це обов'язкові кроки до миру, тим скоріше закінчиться війна.
Завдання номер один - прискорення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. ... Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних.
Черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії", - зазначив Зеленський.
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а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Але тільки однією обороною рашистів не знищеш і не здобудеш перемоги.
Ну ще можна півроку чи рік стояти тупо в обороні, а рашисти собі за цей час кожний день будуть наносити ракетно-бомбові удари по містах, інфраструктурі, промисловості, ітд.
І що далі, повне економічне знищення України і головне колосальні втрати цивільного населення?
Тільки наступ і відкинення рашистів за межі України, зламає дух рашистів та бажання до війни.
А санкції рашистами до сраки, вони можуть десятиріччями жити з такими санкціями, коли у них Європа все одно купує нафту та газ.
нагадаю, що за ініціативою фсбшного Гетьманцева у відкритий реєстр були внесені точні GPS координати кожної (!!!) нафтобази України з вимогами точногого визначення кількості пального... за 24 години по цим координатам москалі вдарили ракетами.
Каломойша знов у профіти
ЗЕлений придурок Вова все-таки підписав Законопроект № 7176, що дозволяє звільнити членів Наглядових рад державних компаній і банків за негайне неприбуття на місце роботи на вимогу керівного органу.
Бандит Каломойський танцює від радості - гарний подарунок отримав від Вовочки. Тепер замість іноземців, які були перепоною для корупції, Каломойський поставить своїх людей, і грабунок державних компаній піде з новою силою.
Петро Шуклінов не добирає слів: "Партія Володимира Зеленського під гуркіт війни протягла мародерський закон 7176, яким викидає іноземних представників з Наглядових рад. Це були єдині люди, яким не було сенсу красти ваші гроші, і які штовхали реформи. Навіть війна не зупинила. Навіть смерті і вбивства.
Які ж ви кончені".
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Верховна Рада фактично здійснила "давню мрію, наприклад, Коломойського, якого наглядова рада Привату "доганяє" в лондонському суді". Він заявив, що наглядові ради досі ухвалювали рішення в режимі онлайн і з цим не було жодних проблем.
Після прийняття ТАКОГО Закону, ЗЕлені дебіли можуть не розраховувати на допомогу Заходу у відбудові країни.
Бо получиться ситуація: Захід вливає сотні мільярдів доларів в Україну, а ці гроші ефективно «освоюють» люди Каломойші…
Болт вам, а не «план Маршалла»
- ось так повинен говорити справжній лідер воюючої держави!