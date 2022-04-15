Настання миру залежить від запровадження нафтового ембарго та блокування банківського сектору РФ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Захід має запровадити нафтове ембарго, це стане наближенням миру в Україні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили - тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили - тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти РФ та повне блокування її банківського сектору - це обов'язкові кроки до миру, тим скоріше закінчиться війна.

Завдання номер один - прискорення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. ... Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних.

Черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гроші Росії за енергоресурси - це насправді гроші на руйнацію демократії, - Зеленський. ВIДЕО