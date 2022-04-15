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Новини Війна
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Настання миру залежить від запровадження нафтового ембарго та блокування банківського сектору РФ, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Захід має запровадити нафтове ембарго, це стане наближенням миру в Україні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили - тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили - тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти РФ та повне блокування її банківського сектору - це обов'язкові кроки до миру, тим скоріше закінчиться війна.

Завдання номер один - прискорення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. ... Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних.

Черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гроші Росії за енергоресурси - це насправді гроші на руйнацію демократії, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+15
Господи! Вклади здоровий глузд і можливість аналізу у цю голову! Якби в тій голові це було одразу то ми не лише краще підготували я б до війни, а можливо й уникли б її. Слабкість жертви провокує гопник. Це знає будь-який чоловік, який підлітком не ховався за мамину спідницю. І кожен такий чоловік знає, що гопник, який тероризує вулицю, перестає це робити лише тоді, коли отримує по зубах. І ніяка мама, чи бабуся, чи абстрактна тьотя Маша не змінить поведінку гопника стосовно тебе - лише ти сам. Навіть тожі, коли і у тебе буде розбитий писок, але у гопника він буде розбитий більше. Твердий мир на тривалий час Україні принесуть не санкції і не ембарго, а її перемога. Чим ця перемога буде ефектнвшою, тим швидше на тане мир. Іншого не дано.
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15.04.2022 23:45
+8
настання миру залежить виключно від ЗСУ.
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16.04.2022 00:01
+5
ну так. штаты отменили все квоты на поставку энергоносителей. иран, ирак , венесуэла, итд. индия отказалась от раша нефти. а нах. расконсервированы практически все запасы нефти. думаю это сценарий 86 года.
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15.04.2022 23:50
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Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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15.04.2022 23:41 Відповісти
Господи! Вклади здоровий глузд і можливість аналізу у цю голову! Якби в тій голові це було одразу то ми не лише краще підготували я б до війни, а можливо й уникли б її. Слабкість жертви провокує гопник. Це знає будь-який чоловік, який підлітком не ховався за мамину спідницю. І кожен такий чоловік знає, що гопник, який тероризує вулицю, перестає це робити лише тоді, коли отримує по зубах. І ніяка мама, чи бабуся, чи абстрактна тьотя Маша не змінить поведінку гопника стосовно тебе - лише ти сам. Навіть тожі, коли і у тебе буде розбитий писок, але у гопника він буде розбитий більше. Твердий мир на тривалий час Україні принесуть не санкції і не ембарго, а її перемога. Чим ця перемога буде ефектнвшою, тим швидше на тане мир. Іншого не дано.
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15.04.2022 23:45 Відповісти
Вы хотите сказать, что зря Зеленский просит о нефтяном эмбарго и блокировании банковского сектора? Т.к. с ваших слов нет у него "здорового глузду і можливісти аналізу"?
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16.04.2022 09:07 Відповісти
Не стане . Може запобігти війні у майбутньому , але зараз миттєво не зупинить .
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15.04.2022 23:46 Відповісти
ну так. штаты отменили все квоты на поставку энергоносителей. иран, ирак , венесуэла, итд. индия отказалась от раша нефти. а нах. расконсервированы практически все запасы нефти. думаю это сценарий 86 года.
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15.04.2022 23:50 Відповісти
нужно эти цели выполнять любыми средствами!
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15.04.2022 23:51 Відповісти
Нужно засылать в Россию тысячи диверсионных групп! Взорвать их вышки. Нужно вербовать работников и предлагать им много денег и убежище!
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15.04.2022 23:52 Відповісти
Наши Дрг по жд кацапской сейчас работают
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15.04.2022 23:56 Відповісти
Ага... і вам доповідають щогодинно
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16.04.2022 00:03 Відповісти
... що ти несеш! ... які на фіг диверсанти? Санкції знищують ********* з такою швидкістю що ніякі диверсанти і саботажники разом з революціонерами, сепаратистами та релігійними фанатиками досягти не здатні. "В своїй хаті і правда і сила" - окупантів насамперед ми маємо знищувати вдома. "Грошей захотіли! Говна вам на лопаті, жебракам..."
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16.04.2022 00:11 Відповісти
настання миру залежить виключно від ЗСУ.
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16.04.2022 00:01 Відповісти
Зеля сказав, що ЗСУ стійко стоять в обороні.
Але тільки однією обороною рашистів не знищеш і не здобудеш перемоги.
Ну ще можна півроку чи рік стояти тупо в обороні, а рашисти собі за цей час кожний день будуть наносити ракетно-бомбові удари по містах, інфраструктурі, промисловості, ітд.
І що далі, повне економічне знищення України і головне колосальні втрати цивільного населення?
Тільки наступ і відкинення рашистів за межі України, зламає дух рашистів та бажання до війни.
А санкції рашистами до сраки, вони можуть десятиріччями жити з такими санкціями, коли у них Європа все одно купує нафту та газ.
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16.04.2022 00:51 Відповісти
Alex Gèczy@Alex_Forkos





нагадаю, що за ініціативою фсбшного Гетьманцева у відкритий реєстр були внесені точні GPS координати кожної (!!!) нафтобази України з вимогами точногого визначення кількості пального... за 24 години по цим координатам москалі вдарили ракетами.
Каломойша знов у профіти
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16.04.2022 00:09 Відповісти
Зустрічатися з ****** вже не кортить?
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16.04.2022 01:03 Відповісти
Олені, олені небриті і неголені. Воно що з себе видає?
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16.04.2022 02:26 Відповісти
Війна війною, а їм своє робить ...

ЗЕлений придурок Вова все-таки підписав Законопроект № 7176, що дозволяє звільнити членів Наглядових рад державних компаній і банків за негайне неприбуття на місце роботи на вимогу керівного органу.

Бандит Каломойський танцює від радості - гарний подарунок отримав від Вовочки. Тепер замість іноземців, які були перепоною для корупції, Каломойський поставить своїх людей, і грабунок державних компаній піде з новою силою.

Петро Шуклінов не добирає слів: "Партія Володимира Зеленського під гуркіт війни протягла мародерський закон 7176, яким викидає іноземних представників з Наглядових рад. Це були єдині люди, яким не було сенсу красти ваші гроші, і які штовхали реформи. Навіть війна не зупинила. Навіть смерті і вбивства.
Які ж ви кончені".

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Верховна Рада фактично здійснила "давню мрію, наприклад, Коломойського, якого наглядова рада Привату "доганяє" в лондонському суді". Він заявив, що наглядові ради досі ухвалювали рішення в режимі онлайн і з цим не було жодних проблем.

Після прийняття ТАКОГО Закону, ЗЕлені дебіли можуть не розраховувати на допомогу Заходу у відбудові країни.
Бо получиться ситуація: Захід вливає сотні мільярдів доларів в Україну, а ці гроші ефективно «освоюють» люди Каломойші…
Болт вам, а не «план Маршалла»
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16.04.2022 03:05 Відповісти
Прогресс. Раніше настання миру залежало від Путіна.
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16.04.2022 05:27 Відповісти
Нова мантра?Раніше було-"Байден,чому ми не в нато"?"Закрийте неюо"?,"Дайте 1% танків і літаків"
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16.04.2022 08:20 Відповісти
Рейган ввів нафтове ембарго проти совєтів за Афганістан. Зараз ситуація набагато гірша. І це означає або небажання Заходу, або поступову втрату Америкою лідерства.
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16.04.2022 08:56 Відповісти
хто пише йому ці тексти??? що це таке взагалі?? яке настання миру??? перемога не планується? оборона і зрадницькі "мирні угоди" - і все??
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16.04.2022 09:54 Відповісти
"Завдання номер один - прискорення НАШОЇ ПЕРЕМОГИ НАД РОСІЙСЬКИМ ФАШИЗМОМ"
- ось так повинен говорити справжній лідер воюючої держави!
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16.04.2022 11:37 Відповісти
Чужь, россия будет воевать и без этих доходов, ведь они собиралась оккупировать всю украину и содержать разрушенную страну, а это огромные расходы.. Прекращение войны возможно только в случае нанеснние больших потер их войску в районе 50 тысяч убитых минимум, нынешние потери примерно 10 - 15 тысяч..
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16.04.2022 12:30 Відповісти
 
 