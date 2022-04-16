За 15 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 3 безпілотники, 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил ЗСУ прозвітувало про роботу української ППО за п'ятницю 15 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "Через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.
15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів: один літак; один вертоліт; три безпілотні літальні апарати; дві крилаті ракети.
Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат!"
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как ночь, так в Харькове начинается какой-то лютый ******!
Чётко фиксировалось, откуда стреляют -- и тудой насыпалось в ответку.
Правда, только в ответку, а не заблаговременно... То уже разведка должна была сработать.
Сейчас, наверное, то же самое.
Тримаймось!
Співчуваю...