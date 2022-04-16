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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 15 квітня знищено 1 літак, 1 гелікоптер, 3 безпілотники, 2 крилаті ракети, - Повітряні Сили

су

Командування Повітряних Сил ЗСУ прозвітувало про роботу української ППО за п'ятницю 15 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Через великі втрати, російські окупанти суттєво знизили активність в українському повітряному просторі, натомість наносять удари дистанційно – балістичними та крилами ракетами.

15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів:  один літак; один вертоліт;  три безпілотні літальні апарати;  дві крилаті ракети.

Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів успішно здійснила близько 10 авіанальотів на позиції окупантів. Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 квітня збито російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль із початку війни, - Повітряні Сили

Автор: 

безпілотник (4148) літак (2901) вертоліт (878) Повітряні сили (2631)


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если бы еще кто-то научился арту знищувати, было бы вообще здорово.....
как ночь, так в Харькове начинается какой-то лютый ******!
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16.04.2022 00:38 Відповісти
днём кассетники - ночью тяжелое...
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16.04.2022 00:41 Відповісти
Есть такие цацки -- ещё при Совке были.
Чётко фиксировалось, откуда стреляют -- и тудой насыпалось в ответку.
Правда, только в ответку, а не заблаговременно... То уже разведка должна была сработать.
Сейчас, наверное, то же самое.
Тримаймось!
Співчуваю...
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16.04.2022 00:50 Відповісти
США, нам такі надають, у рамках військової допомоги. Незабаром мають надійти в Україну.
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16.04.2022 01:02 Відповісти
Военная техника, ракеты и авиация имеют свойство заканчиваться после чего 140 миллионной орде придется запасаться вазелином. Ответят мрази за все города Украины.
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16.04.2022 00:44 Відповісти
до дивятамая остался 21 день, значит еще минус 30 литачков и десяток вертушек. Похоже, на параде проедут надувные танчики и пронесут надувные Миги.
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16.04.2022 00:55 Відповісти
К дивятаму мая рашку ожидают сразу два шииииииикарнейших подарка - дефолт (4 мая плюс пару дней на подтверждение) + решение о расширении НАТО (фины и шведы). Ну и наши ЗСУ приготовят сюрпрайз хороший, я уверен
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16.04.2022 01:36 Відповісти
Ах, там ще 14 травня Евробачення, на якому скоріш за все переможе Калуш. Ото там пердаки палати знатно будуть!!!
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16.04.2022 06:54 Відповісти
9 мая бункерный упырь озвучит истинный план по уничтожению собственной страны. И, заодно, отчитается о его успешном выполнении
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16.04.2022 00:57 Відповісти
 
 