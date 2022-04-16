Для громадян, які споживають менше 250 кВт електроенергії, тарифи "заморозять" на пів року, - Зеленський
Уряд не змінюватиме тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт електроенергії.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави на засідання з урядовцями обговорив енергетичні питання та завершення цього опалювального сезону.
"Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля.
Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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?
Нехай мінімальний на 1кВт/год. - навіть 3 години роботи в день це вже 90 кВт/год. на місяць
Тобі вже написали, тільки обігрівач -Нехай мінімальний на 1кВт/год. - навіть 3 години роботи в день це вже 90 кВт/год. на місяць
Комп, який в тебе круглодобово, в місяць мінімум 75КВатт а їх типу мінімум два
пилосос+освітлення?
20+90+75=185КВатт Додати освітлення вже мінімум 200КВатт, ДВІСТІ КАРЛ! Це при самому мінімальному! Якщо ти крадеш електрику, то мовчи в тряпочку.
250 кВт вистачає більшості квартир без електроплит, електрообігрівачів і бойлерів.
- сказав презєдєнт.
По перше раніше був подвійний тариф до 100кВт за 90коп від 100кВт 1.68грн
Тому люди так сказати не багаті могли економити і платили на 50% менше ніж зараз. Я в дома користувався комп'ютером пральною машиною, холодильником, телевізором і іншими побутовими приладами, тільки від електрочайника відмовився і мав до 100квт.
А ще пам'ятаю як цими тарифами користувалися постачальники, один місяць пишуть менше а на інший більше, і всеодно що ти їм кожен місяць показники відправляєш.
Віялові відключення були, але як у того ху*ла докажи що це війна а не спецоперація)
А як президент Зеленський у рашки купував електроенергію а керувала всім цим людина Коломойського якого призначив зе ще потрібно обов'язково розслідувати.
ати?поверніть негайно ,нелюди!!!
Хитренько так " забыли".