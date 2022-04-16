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Для громадян, які споживають менше 250 кВт електроенергії, тарифи "заморозять" на пів року, - Зеленський

электроэнергия,тариф

Уряд не змінюватиме тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт електроенергії.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави на засідання з урядовцями обговорив енергетичні питання та завершення цього опалювального сезону.

"Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля.

Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", - зазначив президент.

Також читайте: "Нафтогаз" не збирається підвищувати ціни на газ: Інформація, яка розповсюджується в соцмережах - фейк

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) тарифи (2030) електроенергія (6192)


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Топ коментарі
+15
Дуже не справедливо, коли за спожиті наприклад 260 кВт платиш по завищеній ціні замість оплати 250 кВт по льготній, а інше- за підвищеним тарифом.
Також не піддається логіки, коли податок із зарплатні більше 60000 грн не збирається (чінуши, судді, Нафтогаз та інша пєдота)...
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16.04.2022 00:37
+13
Президент Зеленський брехун.
По перше раніше був подвійний тариф до 100кВт за 90коп від 100кВт 1.68грн
Тому люди так сказати не багаті могли економити і платили на 50% менше ніж зараз. Я в дома користувався комп'ютером пральною машиною, холодильником, телевізором і іншими побутовими приладами, тільки від електрочайника відмовився і мав до 100квт.
А ще пам'ятаю як цими тарифами користувалися постачальники, один місяць пишуть менше а на інший більше, і всеодно що ти їм кожен місяць показники відправляєш.
Віялові відключення були, але як у того ху*ла докажи що це війна а не спецоперація)
А як президент Зеленський у рашки купував електроенергію а керувала всім цим людина Коломойського якого призначив зе ще потрібно обов'язково розслідувати.
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16.04.2022 03:11
+11
Неправду как раз пишешь ты, это невозможно.
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16.04.2022 00:58
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Дуже не справедливо, коли за спожиті наприклад 260 кВт платиш по завищеній ціні замість оплати 250 кВт по льготній, а інше- за підвищеним тарифом.
Також не піддається логіки, коли податок із зарплатні більше 60000 грн не збирається (чінуши, судді, Нафтогаз та інша пєдота)...
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16.04.2022 00:37 Відповісти
ПДФО собирается с любой зарплаты. То ЕСВ имеет ограничения, тк и максимальная пенсия ограничена. Это вполне себе логично.
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16.04.2022 00:52 Відповісти
Украина государство для судейской и воровской своры
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16.04.2022 09:55 Відповісти
начинается ...
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16.04.2022 00:40 Відповісти
Не понял. Я один, в год сжигаю 3000 квт. По 24 цента квт.
?
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16.04.2022 00:43 Відповісти
Ну не знаю. Я меньше 1000 в год сжигаю...
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16.04.2022 00:53 Відповісти
У меня ни газа, ни отопления нет -- всё из розетки.
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16.04.2022 01:21 Відповісти
А кушаете у соседа?
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16.04.2022 01:16 Відповісти
250кв это только лампочки и радио слушать - если холодильник телевизор и комп а еще стиральная и пылесос то ни как не вложится
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16.04.2022 00:44 Відповісти
Ну это неправда. Я пользуюсь пылесосом, компами (как минимум 1 круглосуточно), холодильником, обогревателем и в месяц набегает менее 100...
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16.04.2022 00:56 Відповісти
Неправду как раз пишешь ты, это невозможно.
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16.04.2022 00:58 Відповісти
За обігрівач ти бреханув.
Нехай мінімальний на 1кВт/год. - навіть 3 години роботи в день це вже 90 кВт/год. на місяць
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16.04.2022 01:05 Відповісти
Що що? Пилосос раз в місяць на 3 хвилини вмикаєш, обігрівач що, на 10 Ватт? А не на пару КВат? Нехай якийсь вбогий керамічний на кіловатт. І ти хоч знаєш скільки ******** комп споживає? Особливо ігровий, але спростим вже для дурнів, з монітором+колонки ну ніяк не менше 100Ватт/год під час веб серфінгу. І це я заокруглив до меншого. Яких в тебе виходить декілька. Холодильник приблизно 40КВатт в місяць, залежить який. Нехай навіть 20Кват Плюс освітлення. Чи при свічках сидиш казкар?
Тобі вже написали, тільки обігрівач -Нехай мінімальний на 1кВт/год. - навіть 3 години роботи в день це вже 90 кВт/год. на місяць
Комп, який в тебе круглодобово, в місяць мінімум 75КВатт а їх типу мінімум два
пилосос+освітлення?
20+90+75=185КВатт Додати освітлення вже мінімум 200КВатт, ДВІСТІ КАРЛ! Це при самому мінімальному! Якщо ти крадеш електрику, то мовчи в тряпочку.
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16.04.2022 02:20 Відповісти
Пилосос це ппц як багато. Ще б зарядку мобільного порахував.
250 кВт вистачає більшості квартир без електроплит, електрообігрівачів і бойлерів.
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16.04.2022 01:03 Відповісти
Брехня. Техніка класуА+ (холодильник, пралка, посудомийка, духовка), енергозберігаючі лампочки, 2 компи, 2 телевізори до 300 виходить.
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16.04.2022 01:06 Відповісти
І це 80% наших громадян так живе ))
- сказав презєдєнт.
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16.04.2022 20:10 Відповісти
Это так Ахметов в бюджет налоги платит, отчитываясь что 80 процентов населения потребляют 250 киловатт.
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16.04.2022 01:22 Відповісти
Мой кот пылесосит квартиру каждый день, и это меньше 100 квт.
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16.04.2022 01:48 Відповісти
ну а як бути з електроопаленням ? мій котел намотує 50 квт на добу .
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16.04.2022 02:59 Відповісти
Повезло вам, квитанції взимку за опалення на 3.5тис не приходять.
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16.04.2022 03:15 Відповісти
Президент Зеленський брехун.
По перше раніше був подвійний тариф до 100кВт за 90коп від 100кВт 1.68грн
Тому люди так сказати не багаті могли економити і платили на 50% менше ніж зараз. Я в дома користувався комп'ютером пральною машиною, холодильником, телевізором і іншими побутовими приладами, тільки від електрочайника відмовився і мав до 100квт.
А ще пам'ятаю як цими тарифами користувалися постачальники, один місяць пишуть менше а на інший більше, і всеодно що ти їм кожен місяць показники відправляєш.
Віялові відключення були, але як у того ху*ла докажи що це війна а не спецоперація)
А як президент Зеленський у рашки купував електроенергію а керувала всім цим людина Коломойського якого призначив зе ще потрібно обов'язково розслідувати.
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16.04.2022 03:11 Відповісти
знову популізмом засмерділо
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16.04.2022 08:17 Відповісти
Я досі не можу оговтатись,з якого права уряд відмінив кабміновську льготу на електроопалення,ви іі давали людям?яке маєте право забир

ати?поверніть негайно ,нелюди!!!
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16.04.2022 08:29 Відповісти
Увы, выдавливание населения на заработки, похоже, будет продолжаться...
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16.04.2022 09:59 Відповісти
Как-то все дружно " забыли" о потребителях, у которых установлено электроотопление и не совсем уж по своему желанию. Как мы можем потреблять до 250 кВт ? Разве просто отапливать квартиру это- роскошь?
Хитренько так " забыли".
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16.04.2022 22:46 Відповісти
И, кстати, в нашем городе вообще нет горячей воды. Всему городу мыться, поливая себя из ковшичка над тазиком?
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16.04.2022 22:54 Відповісти
 
 