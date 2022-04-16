Для громадян, які споживають менше 250 кВт електроенергії, тарифи "заморозять" на пів року, - Зеленський

Уряд не змінюватиме тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт електроенергії.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави на засідання з урядовцями обговорив енергетичні питання та завершення цього опалювального сезону.

"Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля.

Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", - зазначив президент.

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