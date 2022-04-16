Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів

Окупанти відступили з Київщини, але лишили чимало жахливих "сюрпризів". Вибухівка в автівках, розтяжки в будинках, нерозірвані снаряди та міни на дорогах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що вже зафіксовано низку трагічних фактів, коли нехтування застереженнями правоохоронців вартувала громадянам не лише здоров’я, а й життя.

"Закликаємо жителів Київщини бути обережними, не "мандрувати" в недосліджених спеціалістами зонах, не користуватись лісовими дорогами та стежками, в районах, що були в окупації, а також стежити за дітьми та чітко дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників!" - наголосили в міністерстві.

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