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Новини Війна
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Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів

Окупанти відступили з Київщини, але лишили чимало жахливих "сюрпризів". Вибухівка в автівках, розтяжки в будинках, нерозірвані снаряди та міни на дорогах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що вже зафіксовано низку трагічних фактів, коли нехтування застереженнями правоохоронців вартувала громадянам не лише здоров’я, а й життя.

"Закликаємо жителів Київщини бути обережними, не "мандрувати" в недосліджених спеціалістами зонах, не користуватись лісовими дорогами та стежками, в районах, що були в окупації, а також стежити за дітьми та чітко дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників!" - наголосили в міністерстві.

Також читайте: Не ходіть до водойм, лісу та в поле, вони можуть бути замінованими, - патрульна поліція

Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів 01
Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів 02
Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів 03
Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів 04

Автор: 

вибухівка (470) МВС (3501) мінування (1218)


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Топ коментарі
+6
русским фашистам которые устроили ад украинцам, этот ад украинцы вернут в десятикратном размере. Даже после капитуляции Кремля на рашке будут находить русских горе-вояк c перерезанным горлом. Наказание найдет фашистов даже если на это потребуются десятилетия.
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16.04.2022 00:51
+2
Странная растяжка на дереве , так и не понял почему она должна сработать , хорошо когда столько даунов криворуких среди кацапов
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16.04.2022 00:54
+2
Це справжня руська культура, а не та, якою захоплюється Шольц і Макарон.
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16.04.2022 00:57
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русским фашистам которые устроили ад украинцам, этот ад украинцы вернут в десятикратном размере. Даже после капитуляции Кремля на рашке будут находить русских горе-вояк c перерезанным горлом. Наказание найдет фашистов даже если на это потребуются десятилетия.
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16.04.2022 00:51 Відповісти
Странная растяжка на дереве , так и не понял почему она должна сработать , хорошо когда столько даунов криворуких среди кацапов
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16.04.2022 00:54 Відповісти
Она не странная ни разу. Просто проволоку сапёр уже обрезал, и вернул чеку с кольцом обратно во взрыватель. Такую херотень часто оставляют на приоткрытой двери в подходящем стеклянном стакане или чашке в оставленном доме.
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16.04.2022 01:02 Відповісти
Сомневаюсь что сапер воткнул бы чеку со стороны дерева так что Гена прав, она странная
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16.04.2022 06:52 Відповісти
Возможно у сапёра были свои резоны... На то, что он там побывал - указывает хорошо видимая обрезанная растяжка, свисающая вниз.
Единственное, что можно сказать, что растяжка не была поставлена профессионалом, потому что такая высокая постановка выдаст себя в момент выпадения на землю либо звуком, либо успеешь заметить боковым зрением длительное падение, и успеешь упасть на землю. Днем она на такой высоте с одной стороны хорошо заметна. Такую херотень обычно крепят как можно ближе к земле.
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16.04.2022 14:30 Відповісти
Це справжня руська культура, а не та, якою захоплюється Шольц і Макарон.
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16.04.2022 00:57 Відповісти
это приказ командиров ублюдков который был спущен с верху - геноцид он и есть геноцид
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16.04.2022 03:51 Відповісти
вторая сверху - типа МИБ. Типичный боеприпас минирования обочин - втыкается в траву на обочине, а растяжка привязывается к гвоздю, забитому в край асфальта.
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16.04.2022 01:10 Відповісти
Наші хлопці не сидять склаввши руки в Європі:

https://www.youtube.com/watch?v=VHXbA6S39EM У Берліні спалили машини учасників проросійського автопробігу
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16.04.2022 08:09 Відповісти
 
 