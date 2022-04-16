Вибухівка в автівках та міни на дорогах: Жителі Київщини травмуються на розтяжках російських окупантів
Окупанти відступили з Київщини, але лишили чимало жахливих "сюрпризів". Вибухівка в автівках, розтяжки в будинках, нерозірвані снаряди та міни на дорогах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що вже зафіксовано низку трагічних фактів, коли нехтування застереженнями правоохоронців вартувала громадянам не лише здоров’я, а й життя.
"Закликаємо жителів Київщини бути обережними, не "мандрувати" в недосліджених спеціалістами зонах, не користуватись лісовими дорогами та стежками, в районах, що були в окупації, а також стежити за дітьми та чітко дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників!" - наголосили в міністерстві.
Топ коментарі
+6 Виктор Дийнега
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+2 гена крокодил #476372
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+2 Voloshka P.
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Единственное, что можно сказать, что растяжка не была поставлена профессионалом, потому что такая высокая постановка выдаст себя в момент выпадения на землю либо звуком, либо успеешь заметить боковым зрением длительное падение, и успеешь упасть на землю. Днем она на такой высоте с одной стороны хорошо заметна. Такую херотень обычно крепят как можно ближе к земле.
https://www.youtube.com/watch?v=VHXbA6S39EM У Берліні спалили машини учасників проросійського автопробігу