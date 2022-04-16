Всім, хто бажає допомогти, варто приїхати до України та побачити все на власні очі, - Стефанчук

План відбудови України має бути тісно інтегрований із планом нашої держави щодо набуття повноцінного членства у ЄС.

Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно всім, хто бажає допомогти, приїхати до України та побачити все на власні очі. Бо у розробників планів не повинно бути ілюзій, хибних уявлень, як-от те, що українці та росіяни - це народи-брати", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанчука, допомога має полягати не тільки в тому, щоби піднятися на ноги економічно, але й остаточно утвердити демократію у ЄС, яка змогла б надалі жити без воєн.

"Для плану відбудови є критична передумова - війна має бути завершена та агресор має визнати свою поразку. Росія має покаятись публічно, взяти зобов’язання не чинити в майбутньому агресивних дій і відшкодувати Україні нанесену війною шкоду.

Цей план має бути тісно інтегрований із планом України щодо набуття повноцінного членства у ЄС", - додав глава парламенту.

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