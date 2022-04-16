Всім, хто бажає допомогти, варто приїхати до України та побачити все на власні очі, - Стефанчук
План відбудови України має бути тісно інтегрований із планом нашої держави щодо набуття повноцінного членства у ЄС.
Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрібно всім, хто бажає допомогти, приїхати до України та побачити все на власні очі. Бо у розробників планів не повинно бути ілюзій, хибних уявлень, як-от те, що українці та росіяни - це народи-брати", - йдеться в повідомленні.
За словами Стефанчука, допомога має полягати не тільки в тому, щоби піднятися на ноги економічно, але й остаточно утвердити демократію у ЄС, яка змогла б надалі жити без воєн.
"Для плану відбудови є критична передумова - війна має бути завершена та агресор має визнати свою поразку. Росія має покаятись публічно, взяти зобов’язання не чинити в майбутньому агресивних дій і відшкодувати Україні нанесену війною шкоду.
Цей план має бути тісно інтегрований із планом України щодо набуття повноцінного членства у ЄС", - додав глава парламенту.
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Тепер полікувало трохи.
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Свыня жирная -- приезжай в Германию -- попробуй сам бабки в Украину перевести.
Бене я не спонсор...*)
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Не треба нам їхнього брехливого каяття!
Хай краще росія здохне! Раз, - і назавжди!
Картаго деленда ест! Карфаген має бути зруйнований!