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Новини Війна
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Всім, хто бажає допомогти, варто приїхати до України та побачити все на власні очі, - Стефанчук

бородянка,війна,обстріл,руйнування

План відбудови України має бути тісно інтегрований із планом нашої держави щодо набуття повноцінного членства у ЄС.

Про це у Facebook повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно всім, хто бажає допомогти, приїхати до України та побачити все на власні очі. Бо у розробників планів не повинно бути ілюзій, хибних уявлень, як-от те, що українці та росіяни - це народи-брати", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанчука, допомога має полягати не тільки в тому, щоби піднятися на ноги економічно, але й остаточно утвердити демократію у ЄС, яка змогла б надалі жити без воєн.

"Для плану відбудови є критична передумова - війна має бути завершена та агресор має визнати свою поразку. Росія має покаятись публічно, взяти зобов’язання не чинити в майбутньому агресивних дій і відшкодувати Україні нанесену війною шкоду. 

Цей план має бути тісно інтегрований із планом України щодо набуття повноцінного членства у ЄС", - додав глава парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покарання чоловіків, що під час війни перебувають за кордоном, повинно стосуватися винятково нардепів або високопосадовців, - Стефанчук

Автор: 

Стефанчук Руслан (758)


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Ми кажемо, що Макрон дебіл, бо вважає нас з кацапами братами, але до війни у нас таких дебілів було 40%
Тепер полікувало трохи.
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16.04.2022 01:07 Відповісти
БЛД! Слов нет...
Откройте счёт в немецком банке для помощи Украине!
Свыня жирная -- приезжай в Германию -- попробуй сам бабки в Украину перевести.
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16.04.2022 01:11 Відповісти
Я б включил ежемесячную автоматическую отсечку с зарплаты, скажем сотку, в Украину... ...и горя б не знал.
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16.04.2022 01:40 Відповісти
Только, это должен быть волонтёрский счёт, а не Киевское казначейство.
Бене я не спонсор...*)
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16.04.2022 01:44 Відповісти
Ну, вочевидь не "всім", бо зелена влада вважає, що президенту Німеччини не можна.
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16.04.2022 02:00 Відповісти
То ще буде у вас проблема неминуща, незабаром... ...з Наполеона знову кловуна зробить...
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16.04.2022 02:17 Відповісти
Росія має покаятись публічно
************
Не треба нам їхнього брехливого каяття!
Хай краще росія здохне! Раз, - і назавжди!
Картаго деленда ест! Карфаген має бути зруйнований!
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16.04.2022 02:50 Відповісти
Презедент Германії хотів приїхати- зелений не впустив...
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16.04.2022 06:50 Відповісти
А Байден не приїде? І посольство зі Львова ... "наблюдает" онлайн? І посла США так і не призначено?
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16.04.2022 07:57 Відповісти
 
 