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Прикордонники заявляють про відсутність черг на виїзд до Угорщини, Румунії та Молдови

біженці,польща

У пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою станом на 00:00 16 квітня черги на виїзд з України відсутні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Західне регіональне управління ДПСУ - Західний кордон повідомляє у Фейсбуці.

На кордоні з Польщею в пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця" станом на 00:00 16 квітня черги відсутні.

У пункті "Рава-Руська" на виїзд очікують 14 автобусів, у "Грушеві" - два автобуси, легкових автомобілів і пішоходів немає.

У пункті пропуску "Краківець" на виїзд чекають десять легкових автомобілів і чотири автобуси, у пункті "Шегині" - 40 легкових авто, пішоходи відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в пункті "Ужгород" на виїзд чекають 30 легкових автомобілів і чотири автобуси, пішоходів немає.

У "Малому Березному" та "Малих Селменцях" - без черг.

На кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою черги також відсутні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску, - Держприкордонслужба. ФОТО

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біженці (1864) черга (224) прикордонники (1099) пункт пропуску (801)


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Жінки с дітьми не хочуть самі з України їхати.
То таке -- сімейне.
Моя сеструха без сина нікуди не поїде з Дніпра. А він ще малий, тай в Тер. Обороні зарегений...
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16.04.2022 01:51 Відповісти
и зря .. хотя если деньги закончились или жить в спортзалах или палатках - то лучше дома
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16.04.2022 03:40 Відповісти
Оно и понятно - все кто хотели выехать уже выехали. Остались только мужчины и женщины с детьми которые не хотят выезжать без мужей или детей. Я думаю если бы отменили запрет на выезд выехало бы еще где-то порядка 5 млн. По сути это отложенная иммиграция, по сколько сразу после окончания войны большинство этих людей уедет, и какого-то смысла их тут держать нет.
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16.04.2022 09:47 Відповісти
 
 