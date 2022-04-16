Прикордонники заявляють про відсутність черг на виїзд до Угорщини, Румунії та Молдови

У пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою станом на 00:00 16 квітня черги на виїзд з України відсутні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Західне регіональне управління ДПСУ - Західний кордон повідомляє у Фейсбуці.

На кордоні з Польщею в пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Смільниця" станом на 00:00 16 квітня черги відсутні.

У пункті "Рава-Руська" на виїзд очікують 14 автобусів, у "Грушеві" - два автобуси, легкових автомобілів і пішоходів немає.

У пункті пропуску "Краківець" на виїзд чекають десять легкових автомобілів і чотири автобуси, у пункті "Шегині" - 40 легкових авто, пішоходи відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в пункті "Ужгород" на виїзд чекають 30 легкових автомобілів і чотири автобуси, пішоходів немає.

У "Малому Березному" та "Малих Селменцях" - без черг.

На кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою черги також відсутні.

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