Масований наступ військ РФ на Донбасі не увінчується успіхом, ЗСУ використовують нову тактику, - Bild

Проголошений президентом Росії Володимиром Путіним масований наступ на Донбасі поки що не увінчався якимось істотним просуванням його військ. А все тому, що українське військове керівництво вміло використовує нову тактику ведення бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це пише видання Bild.

Вже більше двох тижнів минуло з того моменту, як Путін вивів свої війська з-під Києва та північного сходу України, щоб посилити угруповання під Харковом та на донбаському напрямку. Проте обіцяний наступ поки що відбувається без істотних проривів. Більше того, є загроза повторення на Донбасі київського розгрому.

"Схоже на те, що російська армія робить на сході ті самі помилки, що і на півночі України до цього – знову військова техніка РФ йде довгими неповороткими колонами вузькими дорогами.

Українські захисники ведуть розвідку "Байрактарами", що вже встигли прославитися, і бачать всі ходи противника. Бійці ЗСУ вміло використовують усі особливості українського ландшафту – маленькі річки, розм'яклу землю та дощову погоду, спрямовуючи російські колони до найбільш уразливих місць для обстрілів артилерією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна діє настільки успішно, що окупанти все ще не можуть досягти однієї з озвучених цілей – оточення угруповання українських військ, які протистоять наступу з боку ОРДЛО.

"Наші солдати вдало використовують високоточну західну зброю проти російської техніки в колонах, а також дедалі частіше збивають російські дрони, що унеможливлює виявлення та нанесення артобстрілів українських позицій.

Все це призвело до того, що на Донбасі за останній тиждень загарбники не змогли взяти жодне стратегічно важливе місто, втратили десятки танків та іншу бронетехніку. І тепер мрії Путіна про досягнення хоч якихось суттєвих перемог до 9 травня можуть не справдитися", - пише видання.

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