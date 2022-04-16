Масований наступ військ РФ на Донбасі не увінчується успіхом, ЗСУ використовують нову тактику, - Bild
Проголошений президентом Росії Володимиром Путіним масований наступ на Донбасі поки що не увінчався якимось істотним просуванням його військ. А все тому, що українське військове керівництво вміло використовує нову тактику ведення бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це пише видання Bild.
Вже більше двох тижнів минуло з того моменту, як Путін вивів свої війська з-під Києва та північного сходу України, щоб посилити угруповання під Харковом та на донбаському напрямку. Проте обіцяний наступ поки що відбувається без істотних проривів. Більше того, є загроза повторення на Донбасі київського розгрому.
"Схоже на те, що російська армія робить на сході ті самі помилки, що і на півночі України до цього – знову військова техніка РФ йде довгими неповороткими колонами вузькими дорогами.
Українські захисники ведуть розвідку "Байрактарами", що вже встигли прославитися, і бачать всі ходи противника. Бійці ЗСУ вміло використовують усі особливості українського ландшафту – маленькі річки, розм'яклу землю та дощову погоду, спрямовуючи російські колони до найбільш уразливих місць для обстрілів артилерією", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Україна діє настільки успішно, що окупанти все ще не можуть досягти однієї з озвучених цілей – оточення угруповання українських військ, які протистоять наступу з боку ОРДЛО.
"Наші солдати вдало використовують високоточну західну зброю проти російської техніки в колонах, а також дедалі частіше збивають російські дрони, що унеможливлює виявлення та нанесення артобстрілів українських позицій.
Все це призвело до того, що на Донбасі за останній тиждень загарбники не змогли взяти жодне стратегічно важливе місто, втратили десятки танків та іншу бронетехніку. І тепер мрії Путіна про досягнення хоч якихось суттєвих перемог до 9 травня можуть не справдитися", - пише видання.
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Те що трапилось з Москвою - це сукупність геніальних рішень військових, погодних умов, і самовпевненості орків які завели крейсер в зону ураження без прикриття решти флоту
Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:55
Автор этих строк в период своей молодости, когда динозавры уже исчезли, а Интернет еще не появился, помнит два масштабных кризиса советской дипломатии: 1979 - Афганистан и 1983 - сбитый южнокорейский «Боинг». Шум тогда стоял знатный - но такого дипломатического обвала, такой волны санкций тогда не было. Советские дипломаты крутились ужами на сковородке, проявляли чудеса изворотливости и коммуникабельности - и СССР в международную изоляцию не попал.
За сутки спецназ СССР захватил дворец президента Афганистана... И ни одной санкции
При нынешнем руководстве МИД России - совсем другое дело. Кто назовет с 2004 года хоть одно событие, которое безоговорочно можно было бы записать в успех российской дипломатии? Оглядываясь на эти прошедшие 18 лет, можно констатировать - ни одного. После аннексии Крыма прошло 8 лет - но и этого срока оказалось недостаточным, чтобы просчитать возможные международные последствия дальнейших авантюр Кремля. И обеспечить если не поддержку, то хотя бы внятные объяснения.
Российским дипломатам было некогда этим заниматься. Один в Тегеране, на территории посольства, «карманный» ресторан создавал, другой в Аргентине склад кокаина, тоже прямо в посольстве. Словом - все были при личных интересах. А в Москву шли депеши о том, как в мире горячо любят Россию, поддерживают концепцию «русского мира» и решительно осуждают США.
Но им было мало, что они врали в своих отчетах. Они еще и разрушали то, что было создано до них. Вот, к примеру, крича на каждом углу о недопустимости приближения НАТО к российским границам, Кремль и его дипломаты умудрились создать ситуацию, когда чуть ли не последняя достаточно дружественная или по крайней мере уж точно нейтральная Финляндия - устремилась в Североатлантический альянс.
Спустя десятилетия российские войска не смогли захватить Киев... и столкнулись с градом санкций
И это не прихоть финских элит - это глас народа. Согласно последнему опросу местной газеты Helsingin Sanomat в настоящее время 61% финнов поддерживают инициативу по присоединению к НАТО, в то время, как только 16% выступают против. Достижение советской дипломатии по обеспечению нейтрального статуса Финляндии, договор о котором был подписан еще в 1949 году - теперь утрачено.
Более того, уже Хельсинки объявил, что направит Украине вооружения и военную амуницию: 1,5 тысяч единиц противотанкового оружия, 2,5 тысячи штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов и 70 тысяч полевых пайков. Восстань из гроба те, кто готовил этот Договор в сложнейших условиях начала «Холодной войны» - нынешней российской дипломатии мало не показалось бы. Нынешняя российская дипломатия политику государства-члена Совета Безопасности ООН свел к Ирпеню и Буче.
Достаточно было одного острого конфликта, чтобы маски с российской дипломатии и ее руководителя слетели. И под ней обнаружилась беспомощность, политическая немощность и вопиющий непрофессионализм - словом, агония и невнятные рефлекторные подергивания...
черноморський флот параші повинен був би закінчити своє існування (на теперішній час) при одній умові - фінансування ракетної програми!
вам засліпило очі, чи відмова працездатності мозку?
а може ви молитви складаете на честь ЗЕ?
Нептун 280км для єкспортного варіанту)))
Вам щось говорять міжнародні домовленності про обмеження ракет середньої дальності? А як їх обходять?
Ні? То ви повний бовдур!
Ти тупий? Чи робота така?
Я понимаю,Украина большая,могут и попасть. А если по НАТО попадут?
Катюші розконсервують і покажуть))
Наше командування завжди на крок попереду,бо в нас високоосвічені генерали, а не совкові корупціонери.
Можно к нему относится, как угодно, но мнение любопытное.
*******
Во дайоть мозгокруть!
"даже ми смоглі нє нє".
- За два роки керування у мене була тільки ОДНА суттєва помилка: був розлад шлунку і я просидів у туалеті призначення Головнокомандуючого ВСУ.
Ця тактика така стара, як і совок, вона не враховує жодне з ******** видів озброєнь.
Це контрозвідка РФ?
Знищуйте клятих москалів, хлопці, і надалі.
Подібний матеріал - для мемуарів, а не в розгар війни. Та ще й з такими уйопками, як русофашисти.
Орки хотят взять в котел нашу донецкую группировку. Что они и делают со стороны Изюма. Там они очень медленно и с большими потерями, но продавливают нашу оборону, т.к. на этом направлении у нас нет долгосрочных укрепрайонов и линий обороны.
Как только у нас будет сформировано достаточное кол-во укомплектованных резервов, начнутся наши контратаки. Вот тогда мы увидим освобождение оккупированных территорий.
Он будет один маршировать по Красной площади?