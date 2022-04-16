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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Залужний і Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі обговорили безпекову ситуацію

залужний,міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це Залужний написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України.

Я вкотре наголосив на актуальних потребах Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах для посилення наших оборонних спроможностей.

Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна Росії проти України триватиме як мінімум роки, - голова комітету начальників штабів армії США Міллі

Автор: 

Залужний Валерій (724) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+33
Зараз Арестович пояснить, що Зеленський весь час підказував Залужному, що казати.
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16.04.2022 02:15
+22
"Милли серьезно обосрался за несколько дней до начала войны. Именно он говорил про захват Киева за четыре дня"

Усі навколо ідіоти лиш ze-бот як ти нєвєбьоний аналіт і штірліц ат раждєнія.

Політики, високопосадовці, премєри і президенти перш ніж щось робити чи говорити, ознайомлюються з інформацією, наданою спецслужбами їхніх країн.
Вони краще будь кого з нас знають реальний стан справ у країні їхнього інтересу аніж ми.
Прогноз, який виявився помилковим, не враховував мовчазну і усунену у маргінал на той час патріотичну частину громадян України.
В усьому іншому - складова вищого політичного керівництва і їх призначенців, їхні дії і заяви, кампайн ЗМІ від імені "уставших ат вайни", ставлення до ЗСУ і багато іншого чудово вкладається у картину неготовности України до спротиву. Саме це і овело в оману не тільки Захід але і *****.

Україна бореться не завдяки теперішній показовій патріотичности преzєдєнта і його оточення, а навпаки - всуперечь їхнім справжнім цілям які були очевидними і до початку війни, на що суспільство закривало очі в надії "якось саме вирішиться".
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16.04.2022 02:46
+13
На Заході обирають політиків, які за своїми морально-діловими якостями відповідають більшості населення. У нас в 2019 році тихенький голос особистого сумління населення було втоплено у безперервному лайні з телеекранів, що призвело до викривлень: активна частина суспільства завжди була готова до спротиву, але її голос був не достатньо сильний і його не могли почути аналітики ні московії ні Європи та США. Це надихнуло х-ла на цю ідіотську авантюру. Тому твердження, що аналітики помолились в корні не вірне. Вони виходили з реалій характерних для їх суспільства. Жоден аналітик не міг припустити, що може існувати така прірва між суспільством та політикумом. Що обличчя нації абсолютно не відповідає її змісту. Для них не припустимі вибори по приколу, бо кожен громадянин США, Німеччини, Англії розділяє відповідальність за свою країну зі своїми обраними керівниками.
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16.04.2022 05:56
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Милли серьезно обосрался за несколько дней до начала войны. Именно он говорил про захват Киева за четыре дня
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16.04.2022 02:14 Відповісти
2 млн киян теж в це вірили, тому виїхали
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16.04.2022 02:16 Відповісти
"Милли серьезно обосрался за несколько дней до начала войны. Именно он говорил про захват Киева за четыре дня"

Усі навколо ідіоти лиш ze-бот як ти нєвєбьоний аналіт і штірліц ат раждєнія.

Політики, високопосадовці, премєри і президенти перш ніж щось робити чи говорити, ознайомлюються з інформацією, наданою спецслужбами їхніх країн.
Вони краще будь кого з нас знають реальний стан справ у країні їхнього інтересу аніж ми.
Прогноз, який виявився помилковим, не враховував мовчазну і усунену у маргінал на той час патріотичну частину громадян України.
В усьому іншому - складова вищого політичного керівництва і їх призначенців, їхні дії і заяви, кампайн ЗМІ від імені "уставших ат вайни", ставлення до ЗСУ і багато іншого чудово вкладається у картину неготовности України до спротиву. Саме це і овело в оману не тільки Захід але і *****.

Україна бореться не завдяки теперішній показовій патріотичности преzєдєнта і його оточення, а навпаки - всуперечь їхнім справжнім цілям які були очевидними і до початку війни, на що суспільство закривало очі в надії "якось саме вирішиться".
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16.04.2022 02:46 Відповісти
зачем так много текста - отмазка этого генерала не канает - он занимает высокую должность владеет разведывательной информацией и должен отвечать за каждое слово которое произносит - своим прогнощом он подтвердил что американские онолитеги ни хрена не понимают ни про украинцев ни про кацапов
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16.04.2022 03:22 Відповісти
На Заході обирають політиків, які за своїми морально-діловими якостями відповідають більшості населення. У нас в 2019 році тихенький голос особистого сумління населення було втоплено у безперервному лайні з телеекранів, що призвело до викривлень: активна частина суспільства завжди була готова до спротиву, але її голос був не достатньо сильний і його не могли почути аналітики ні московії ні Європи та США. Це надихнуло х-ла на цю ідіотську авантюру. Тому твердження, що аналітики помолились в корні не вірне. Вони виходили з реалій характерних для їх суспільства. Жоден аналітик не міг припустити, що може існувати така прірва між суспільством та політикумом. Що обличчя нації абсолютно не відповідає її змісту. Для них не припустимі вибори по приколу, бо кожен громадянин США, Німеччини, Англії розділяє відповідальність за свою країну зі своїми обраними керівниками.
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16.04.2022 05:56 Відповісти
Зараз Арестович пояснить, що Зеленський весь час підказував Залужному, що казати.
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16.04.2022 02:15 Відповісти
Краще би взагалі люся не відкривала свій хлєбальник
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16.04.2022 08:36 Відповісти
Больше ракет надо всех дальностей!!! Это сейчас главное, чтобы наступать!!! Нужно прежде всего потопить все корабли России!
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16.04.2022 02:18 Відповісти
Флот ********** тепер, завжди готовий стати "антидепресантом" і "джерелом гарних новин". Тож будемо його топити поступово і щиро радіти кожному потопельнику. Тільки но на суші якийсь застій, а народ вимагає "переможних емоцій" відразу "****" і щось потонуло...
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16.04.2022 02:29 Відповісти
нет, надо их быстро топить и Крымский мост надо ракетами уничтожить, потому что нужно освободить моря и лишить русских прикрытия с кораблей и лишить русских возможности перекидывать по мосту в Крым вооружения и провизию и топливо. Тогда можно будет скорее помочь Мариуполю с моря и переправлять в порт Мариуполя армию и вооружения и припасы и провизию и топливо. Для этого нужно Мелитополь взять и Херсон давить, чтобы русские отступали на перешеек, что они будут спиной к воде и их там разбить в хлам РСЗО их выжечь там! и потом в Крым заходить забирать, как немцы против красных когда брали Крым. Перешеек продавить и забирать Крым и Севастополь когда брать, то с Одессы подмогу по морю отправить.
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16.04.2022 06:01 Відповісти
А як же сполучення з незалежною Кубанською республікою? А війська вони через Бердянськ перекидають
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16.04.2022 09:13 Відповісти
Мариуполь. Калина про аналітиків: https://www.facebook.com/groups/393675491706697/permalink/663167054757538/ https://www.facebook.com/groups/393675491706697/permalink/663167054757538/

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16.04.2022 02:21 Відповісти
"висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити.." - оце я розумію, реаліст, а не словоблуд обдристович: "бла-бла, ми вже всих перемогли".
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16.04.2022 02:28 Відповісти
Боюся головною темою могла бути ЗМУ.
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16.04.2022 02:36 Відповісти
За матеріалами телеграм каналу Sharpreview.
Американське видання Politico присвятило велику статтю генералу Залужному:
https://youtu.be/rdLr9-cNwC4 https://youtu.be/rdLr9-cNwC4

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16.04.2022 02:36 Відповісти
это уже серьезная заявка на полковника. Думаю, после разгрома оккупантов на материковой части зеленский назначит его начальником ГШ.
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16.04.2022 02:46 Відповісти
100%!👍
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16.04.2022 04:56 Відповісти
Ему дадут папаху
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16.04.2022 05:43 Відповісти
Яка ця люся їбанута. Що би зєля з дєрмаком робили без армії, на яку насрали і без Залужного
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16.04.2022 08:38 Відповісти
"... возвисіть заслугі воєнніх" - ще й мовою ворога.
А я за!
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16.04.2022 11:27 Відповісти
Деблокада Мариуполя возможна, полк "Азов" ждет решительных действий от военно-политического руководства Украины, - заместитель командира полка "Азов" с позывным Калина. "Духа у наших воинов хватает, будем стоять сколько нужно. Мы надеемся и боремся…"
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16.04.2022 02:51 Відповісти
Я, диванний стратег, на місці Залужного терміново би організував закриті консультаціі з військовими НАТО, шукаючи поради - як можна розблокувати Маріуполь.

Це не соромно, дослухатись до розумних порад.
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16.04.2022 04:58 Відповісти
Єрмак з зелей не дозволять йому.
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16.04.2022 07:25 Відповісти
Цей би наруководіл. Далі би дороги будував, якби не Залужний.
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16.04.2022 08:40 Відповісти
Хто би вже заткнув того "аналітіка" арестовича
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16.04.2022 11:31 Відповісти
Порадять спочатку виявити та ********* ППО ворога за допомогою бомбардувальників В2 стелс, потім разчістити прохід за допомогою звена А10 бородавочник в кілька десяткив літако-вильотів, а вже потім потужною колоною бронетехніки пробитися до Маріуполя. І навіть при цьому доведеться ще відбіваті зов кожну вулицю від вже засівших там орків. Допоможуть вам такі поради?...
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16.04.2022 12:19 Відповісти
кремлевские кровавые фашисты, личные данные вашего генштаба и причастных к военным преступлениям против украинского народа раскрыты, вас тварей мы будем вылавливать по всему миру и уничтожать. Каждый день войны в Украине увеличивает количество людей которые примут участие в возмездии. Рабzzияне которые желают быть соучастниками преступников и пабедить украинский народ будут иметь похоронки в каждом доме. Никто прощён и забыт не будет.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!" - пообіцяли розвідники.
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16.04.2022 08:59 Відповісти
Якщо стисло. Вони хочут перйняти наш досвід як рашистів мочити,ну і походу підкинути деякі екземпляри для тестування)
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16.04.2022 12:53 Відповісти
 
 