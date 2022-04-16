Залужний і Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі обговорили безпекову ситуацію
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це Залужний написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України.
Я вкотре наголосив на актуальних потребах Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах для посилення наших оборонних спроможностей.
Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії".
Будь ласка, зачекайте...
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Усі навколо ідіоти лиш ze-бот як ти нєвєбьоний аналіт і штірліц ат раждєнія.
Політики, високопосадовці, премєри і президенти перш ніж щось робити чи говорити, ознайомлюються з інформацією, наданою спецслужбами їхніх країн.
Вони краще будь кого з нас знають реальний стан справ у країні їхнього інтересу аніж ми.
Прогноз, який виявився помилковим, не враховував мовчазну і усунену у маргінал на той час патріотичну частину громадян України.
В усьому іншому - складова вищого політичного керівництва і їх призначенців, їхні дії і заяви, кампайн ЗМІ від імені "уставших ат вайни", ставлення до ЗСУ і багато іншого чудово вкладається у картину неготовности України до спротиву. Саме це і овело в оману не тільки Захід але і *****.
Україна бореться не завдяки теперішній показовій патріотичности преzєдєнта і його оточення, а навпаки - всуперечь їхнім справжнім цілям які були очевидними і до початку війни, на що суспільство закривало очі в надії "якось саме вирішиться".
Американське видання Politico присвятило велику статтю генералу Залужному:
https://youtu.be/rdLr9-cNwC4 https://youtu.be/rdLr9-cNwC4
А я за!
Це не соромно, дослухатись до розумних порад.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!" - пообіцяли розвідники.