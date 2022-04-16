Російські окупанти на Південному напрямі втратили 76 солдатів, 2 танки, 2 САУ, 3 ГРАДи та безпілотник, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про перебіг подій на південному напрямку бойових дій 15 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".
У повідомленні зазначається: "Протягом поточної доби обстановка на півдні України характеризувалася нарощуванням ворожої агресії. Відчайдушно намагаючись закріпитися й втриматися на позиціях південного фронту, найганебніша армія світу гатить по мирних жителях Миколаївщини і Херсонщини. На окремих ділянках зафіксовано роботу снайперів.
Розлючений втратами у Чорному морі, ворог посилив ракетну загрозу, підтягує додаткові сили на всіх напрямках, не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури всієї України. Миколаїв та ще кілька населених пунктів області опинилися під щільним вогнем, в тому числі і заборонених міжнародними конвенціями касетних снарядів.
Тривають роботи з розбору руйнувань об’єктів інфраструктури. Нажаль є поранені та вбиті серед цивільного населення.
За поточну добу ворожі втрати в наших регіонах склали 76 рашистів та 16 одиниць техніки, серед яких влучними пострілами із ПТРК "Джавелін" було знищено два танки Т-72, 2 самохідні артилерійські установки, 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та БПЛА-розвідник.
Але ворожа армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на цивільне населення.
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Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 15 апреля 2022, 22:57
Потеря Черноморским флотом России своего флагманского корабля - ракетного крейсера «Москва» очень больно ударила как по самому флоту, так и по военному престижу России в целом.
Москва, та, которая столица, долго не могла сформулировать, что произошло с тезкой. Любой вариант был нехорош. Если корабль был поражен украинскими противокорабельными ракетами «Нептун», то, выходит, самый защищенный от атаки российский корабль оказался неспособен отразить удар противника. Причем не противника уровня натовцев, а «каких-то» украинцев. Если же произошла небрежность при обращении с боеприпасами, то возникает вопрос, что там за порядки такие на борту?
Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны
К этой мучительной неопределенности добавились другие. То сообщалось, что корабль своим ходом идет в Севастополь и чуть ли уже не отшвартовался там. То будто бы его буксируют. Пока, в конце концов, не пришло подтверждение, что он таки затонул. Неопределенность сохраняется: до сих пор неизвестно количество погибших. Всего на крейсере несли службу больше 500 человек.
Следует отметить, что «Москва» - это тот самый «русский военный корабль», который отправили по адресу, известному теперь всему миру, украинские пограничники с острова Змеиный. С него осуществлялось управление всей корабельной группировкой в Черном море, его системы противовоздушной и противоракетной обороны прикрывали значительную часть неба над Крымом и флотом, а ракетные установки позволяли запускать крылатые ракеты по украинским городам. В свете последнего обстоятельства дивно звучит заявление Сергея Лаврова, что «потопление крейсера с личным составом является недопустимой формой ведения войны».
Лавров оговорился по Фрейду... и назвал спецоперацию войной
Во-первых, какая такая война? Начальством велено вторжение в Украину и массовые убийства, устроенные здесь с благословения Кремля, называть «спецоперацией». Во-вторых, а как, по мнению российского министра, следует поступать с машинами убийства, которой, очевидно, являлся ракетный крейсер? Их уничтожают, что и продемонстрировали украинские военные. И будут это делать столько, сколько понадобится для освобождения своей земли - и моря, кстати.
Россия в очередной раз напоролась на собственные фантастические представления о мощи собственных сил и об Украине, которой отказывали в статусе полноценной страны и которая, соответственно, неспособна на ведение настоящей войны. Вот уже пятьдесят дней украинские вооруженные силы жестоко тычут россиян в это недомыслие. Украинские ракеты «Нептун», которые не должны были поразить «Москву», ее поразили, «Москва», которая легко должна была их сбить, пошла ко дну. «Нечестно!» - говорит министр Лавров.
Жертвы Бучи, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя, десятков разрушенных варварами городов не говорят ничего. Придет время, за них все скажут в суде. Моряки «Москвы» погибли в позорной войне, за которую будут проклинать десятки лет.