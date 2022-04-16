Російські окупанти на Південному напрямі втратили 76 солдатів, 2 танки, 2 САУ, 3 ГРАДи та безпілотник, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про перебіг подій на південному напрямку бойових дій 15 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Протягом поточної доби обстановка на півдні України характеризувалася нарощуванням ворожої агресії. Відчайдушно намагаючись закріпитися й втриматися на позиціях південного фронту, найганебніша армія світу гатить по мирних жителях Миколаївщини і Херсонщини. На окремих ділянках зафіксовано роботу снайперів.

Розлючений втратами у Чорному морі, ворог посилив ракетну загрозу, підтягує додаткові сили на всіх напрямках, не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури всієї України. Миколаїв та ще кілька населених пунктів області опинилися під щільним вогнем, в тому числі і заборонених міжнародними конвенціями касетних снарядів.

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Тривають роботи з розбору руйнувань об’єктів інфраструктури. Нажаль є поранені та вбиті серед цивільного населення.

За поточну добу ворожі втрати в наших регіонах склали 76 рашистів та 16 одиниць техніки, серед яких влучними пострілами із ПТРК "Джавелін" було знищено два танки Т-72, 2 самохідні артилерійські установки, 3 реактивні системи залпового вогню "Град" та БПЛА-розвідник.

Але ворожа армія намагається підтягнути сили, задіяти всі можливі резерви, продовжуючи психологічний тиск на цивільне населення.

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