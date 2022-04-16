З початку російського вторгнення загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, - Зеленський

Від початку російського вторгнення, за підрахунками українських посадовців, загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

Він додав, що приблизно 10 тисяч наших військових зазнали поранень, і "важко сказати, скільки з них виживуть".

За словами Зеленського, втрати серед цивільного населення оцінити складніше.

"Дуже важко говорити про цивільних осіб, оскільки на півдні нашої країни, де міста та селища блоковані - Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід… Волноваха – ми просто не знаємо, скільки людей загинули", - сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання про жахливі відео, оприлюднені цього тижня (про смерті та руйнування, зокрема про жінку, яка виявила тіло свого сина в колодязі. - Ред.), він сказав: "Для мене це великий біль".

"Я не можу дивитися на це лише як батько, бо після такого хочеться тільки мститися й убивати. Я маю дивитися як президент держави, де багато людей загинули і втратили своїх близьких, і є мільйони людей, які хочуть жити", - зазначив Зеленський.

Українці хочуть боротися, додав глава держави. Але, за його словами, необхідно зробити все можливе, "щоб ця війна не була нескінченною". "Чим довше вона триватиме, тим більше ми втратимо", - резюмував Президент.

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