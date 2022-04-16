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З початку російського вторгнення загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, - Зеленський

україна,втрати,військові

Від початку російського вторгнення, за підрахунками українських посадовців, загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю CNN.

Він додав, що приблизно 10 тисяч наших військових зазнали поранень, і "важко сказати, скільки з них виживуть".

За словами Зеленського, втрати серед цивільного населення оцінити складніше.

"Дуже важко говорити про цивільних осіб, оскільки на півдні нашої країни, де міста та селища блоковані - Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід… Волноваха – ми просто не знаємо, скільки людей загинули", - сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання про жахливі відео, оприлюднені цього тижня (про смерті та руйнування, зокрема про жінку, яка виявила тіло свого сина в колодязі. - Ред.), він сказав: "Для мене це великий біль".

"Я не можу дивитися на це лише як батько, бо після такого хочеться тільки мститися й убивати. Я маю дивитися як президент держави, де багато людей загинули і втратили своїх близьких, і є мільйони людей, які хочуть жити", - зазначив Зеленський.

Українці хочуть боротися, додав глава держави. Але, за його словами, необхідно зробити все можливе, "щоб ця війна не була нескінченною". "Чим довше вона триватиме, тим більше ми втратимо", - резюмував Президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) втрати (4395)


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Топ коментарі
+51
за його словами, необхідно зробити все можливе, "щоб ця війна не була нескінченною". "Чим довше вона триватиме, тим більше ми втратимо", - резюмував Президент. таки да... так оно и есть... но зачем тогда были убраны танковые заграждения и разминирован проход из Крыма в Украину перед вторжением расии, почему велось несколько этапов сепаратных переговоров, которые пытались спрятать в турцию... почему перед переговорами в турции была выпущена из-под Киева колонна из 700 машин? почему только визита Джонсона начали говорить о победе? все больше вопросов, на которые пока нет ответов...
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16.04.2022 06:52
+34
И их жизни на твоей совести вЯликий строитель дорог и распильщик бабла.
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16.04.2022 07:29
+33
Плавный переход от потерь Украины до заглядывания в очко Куйлу в поисках там мира.
Опять воняет методичкой Хламидии-Дерьмака...
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16.04.2022 07:29
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Чому не можуть почути голос Азова, вiйськовi говорять , що понад 22 000 тисячi загиблих мирних жителiв тiльки в Марiуполi , ще це не точно. Голоднi жителi без води, теплп, свiтла та вiйськовi. А допомги так i нема!
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17.04.2022 15:38 Відповісти
Чому не можуть чи не хочуть чути голос Азова про допомогу!? Тiльки там загиблих понад 20 тысяч мирного населення, вивозять тысячами людей. Голоднi вiйськоаi та мешканцi, як залишилися в мiстi, aле тримають його! Невже справдi нiяким способом неможливо допомогти вiйськовим, якi вже на останнiх силах тримають оборону!
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17.04.2022 15:47 Відповісти
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