ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні, - Боррель
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз прискорить надання необхідної підтримки Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Жозепа Борреля у Twitter.
Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
"ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні", - заявив Боррель.
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Николай Нестор Нагорняк
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Vlad Ivory
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