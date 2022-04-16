ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні, - Боррель

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз прискорить надання необхідної підтримки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Жозепа Борреля у Twitter.

Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні", - заявив Боррель.

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