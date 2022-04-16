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ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні, - Боррель

боррель,жозеп

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз прискорить надання необхідної підтримки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Жозепа Борреля у Twitter.

Він повідомив, що поговорив про останні військові події в Україні з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні", - заявив Боррель.

Також читайте: Рада ЄС погодила третій транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро, - Боррель

Автор: 

Євросоюз (13399) Боррель Жозеп (1074)


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Замысть надання допомоги, ЄС перебуває у тісному контакті з державами-членами, щоб прискорити надання необхідної підтримки Україні",?
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16.04.2022 07:23 Відповісти
ЄС - це адміністративні структури. Вони не мають власної зброї. І поза тим, ці чиновники приймають рішення, що впливають на надання джопомоги.
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16.04.2022 12:58 Відповісти
И среди стран-членов особо выделяется ФРГ. Этот член - настоящий член, вначале обещали помочь танками и гаубицами, а потом Шольц все это похерил. Я от такого члена другого и не ждал.
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16.04.2022 07:29 Відповісти
Бундестаг прийняв рішення про виділення 2 мільярдів євро для надання допомоги. З них мільярд буде використаний на зброю, а другий - на гуманітарні цілі. Здебільшого, на підтримку біженців і переміщених осіб.
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16.04.2022 13:00 Відповісти
дорога ложка к обеду
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16.04.2022 07:32 Відповісти
Тісний контакт із членами дісно може щось прискорити.
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16.04.2022 08:21 Відповісти
С 2015 года интенсивно снабжают расею оружием и элементами двойного назначения в обход САНКЦИЙ , теперь ТЯНУТ с помощью ВЕЛИКОЙ УКРАИНЕ ! НУ НЕ ССУКИ ЛИЦЕМЕРНЫЕ И ПРОДАЖНЫЕ ?! Сколько оружия макарон продал *********** за это время ?! АХРЕНЕТЬ ! Партнёры ... мать вашу !
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16.04.2022 12:30 Відповісти
 
 