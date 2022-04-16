Унаслідок нічних обстрілів на Луганщині одна людина загинула, трьох поранено, - Гайдай

Унаслідок нічних обстрілів у населених пунктах Луганської області загинула 1 особа, 3 – поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграм-каналі у суботу вранці.

Вогонь російська армія відкривала по Сєверодонецьку, Лисичанську і Кремінній.



"Пізно увечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів у Кремінній пожежниками знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки – їх евакуювали з пошкодженого будинку, медична допомога надана своєчасно", - написав він.

Крім цього, Гайдай повідомив, що у Сєверодонецьку та Лисичанську було пошкоджено газопровід.

"У Сєверодонецьку перебито центральний газопровід. Скільки знадобиться часу для ремонту, фахівці з'ясують уранці. Також почнеться відновлення пошкодженого вдень водопроводу. Поки що місто без води та газу. Зафіксовано влучення ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш серйозними наслідками", - написав голова. ОВА.

Читайте також: Подружжя волонтерів у Лисичанську потрапило під обстріл окупантами: Чоловік загинув, жінка в реанімації

Крім того, як зазначає гайдай, руйнувань зазнали житлові будинки та одна із пожежних частин Лисичанська, продовольчі та промислові об’єкти в Сєверодонецьку, зокрема, магазини в старій частині міста.