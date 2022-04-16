Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 200 дітей, понад 360 - поранено, - Офіс Генпрокурора
Починаючи з 24 лютого 2022 року 560 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, 200 дітей загинуло та більше 360 поранено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 88, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.
15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів м. Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 5 дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк.
Крім того, повідомляється, що 14 квітня на околиці смт. Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряду отримав поранення 15-річний хлопець.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", - додають ювенальні прокурори.
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тут в киевщине почты тысячу убитых нашли, не от снарядов, а намеренно растрелляных
а уж там какой могут творить ад эти уроды
но теперь они постаряются сжигать трупы, чтобы следов не оставалось
Венедиктовой, КАК ГЕНПРОКУРОРУ , пора выступить в ООН по гибели детей, изнасилованию женщин, расстрелам в затылок мирного населения, вывозу принудительному людей в РФ, принудительному усыновлению детей из Украины.