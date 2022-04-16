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Новини Війна
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Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 200 дітей, понад 360 - поранено, - Офіс Генпрокурора

діти

Починаючи з 24 лютого 2022 року 560 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, 200 дітей загинуло та більше 360 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 88, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів м. Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 5 дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк.

Крім того, повідомляється, що 14 квітня на околиці смт. Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряду отримав поранення 15-річний хлопець.

Також читайте: Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 198 дітей, понад 355 - поранено, - Офіс Генпрокурора

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", - додають ювенальні прокурори.

Автор: 

діти (5064) смерть (6746) воєнні злочини (1859) Офіс Генпрокурора (3248)


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А тим, хто пазурі на світ простяг звірині,

Хто, в кров обагрений, по кров нову іде,

Свинцем розтопленим прокляття хай паде... (с)
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16.04.2022 09:05 Відповісти
Можливо, треба Україні власну "Алею янголів" відкривати? Тільки наша алея буде сравжня, а не така фейков, як кацапська.
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16.04.2022 09:56 Відповісти
а сколько людей и в том числе маленьких детей погибло в окруженном мариуполе...

тут в киевщине почты тысячу убитых нашли, не от снарядов, а намеренно растрелляных
а уж там какой могут творить ад эти уроды
но теперь они постаряются сжигать трупы, чтобы следов не оставалось
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16.04.2022 09:25 Відповісти
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16.04.2022 09:31 Відповісти
‼️

Венедиктовой, КАК ГЕНПРОКУРОРУ , пора выступить в ООН по гибели детей, изнасилованию женщин, расстрелам в затылок мирного населения, вывозу принудительному людей в РФ, принудительному усыновлению детей из Украины.
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16.04.2022 11:09 Відповісти
Так де она должна информировать украинцев , как продвигаются дела в Гааге
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16.04.2022 11:10 Відповісти
 
 