Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста, - Кличко

Сьогодні, 16 квітня, під ранок війська РФ обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються", - зазначив Кличко.

Окремо він звернувся до всіх із проханням не нехтувати сигналами повітряної тривоги!

"А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - резюмує Кличко.

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