Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста, - Кличко
Сьогодні, 16 квітня, під ранок війська РФ обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються", - зазначив Кличко.
Окремо він звернувся до всіх із проханням не нехтувати сигналами повітряної тривоги!
"А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - резюмує Кличко.
Топ коментарі
+25 Ksenia VB
показати весь коментар16.04.2022 09:10
+20 Сергей Демченко #507481
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+18 Dima30
показати весь коментар16.04.2022 09:13
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все одно там росіянцам по тв скажуть,що то просто пожар у ***** в кабінеті стався,свічку не погасили..
Я не могу понять почему мы не уничтожаем их...
Завчасно дякую!