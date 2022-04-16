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Новини Війна
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Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста, - Кличко

ракета,франція,ядерна

Сьогодні, 16 квітня, під ранок війська РФ обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі! Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються", - зазначив Кличко.

Окремо він звернувся до всіх із проханням не нехтувати сигналами повітряної тривоги!

"А тих киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього і залишатися в більш безпечних місцях", - резюмує Кличко.

Також читайте: Щодня до Києва повертається до 50 тисяч осіб, - КМДА

Автор: 

армія рф (17346) Київ (19461) Кличко Віталій (3512) обстріл (28435) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+25
Вони нам ще на Пасху підсеруть. Нехристі оті..
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16.04.2022 09:10
+20
Черти злятся что нифига не получается, вот и гатят куда попало.. Простой пример путлеру нужны доклады за день выпущено 100 ракет по азов ) а куда они их на самом деле выпустили уже не скажут, типа война идет )
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16.04.2022 09:11
+18
хтось казав,що можемо по кремлю зарядити,пора вже..
все одно там росіянцам по тв скажуть,що то просто пожар у ***** в кабінеті стався,свічку не погасили..
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16.04.2022 09:13
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Вони нам ще на Пасху підсеруть. Нехристі оті..
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16.04.2022 09:10 Відповісти
На Пасху как всегда обязательно у кацапоидов будет обострение как и на все религиозные праздники
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16.04.2022 09:20 Відповісти
сатаністи...
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16.04.2022 09:21 Відповісти
Черти злятся что нифига не получается, вот и гатят куда попало.. Простой пример путлеру нужны доклады за день выпущено 100 ракет по азов ) а куда они их на самом деле выпустили уже не скажут, типа война идет )
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16.04.2022 09:11 Відповісти
Садись уже сюда, *****...
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16.04.2022 09:29 Відповісти
Су....касабські
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16.04.2022 09:12 Відповісти
"більш безпечні місця" - це де?
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16.04.2022 09:12 Відповісти
На Балі....
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16.04.2022 09:15 Відповісти
хтось казав,що можемо по кремлю зарядити,пора вже..
все одно там росіянцам по тв скажуть,що то просто пожар у ***** в кабінеті стався,свічку не погасили..
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16.04.2022 09:13 Відповісти
Чим ви зарядите по кремлю? Асфальтом з великого будівництва?!! Чи ви такі наївні і думаєте, що у рашистів немає про навколо москви? Чи ви думаєте, що отвєтку з ядерною боєголовкою не отримаєте? Інша справа знищувати рашистский чорноморський флот, аеродроми, склади у прикордонних областях.
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16.04.2022 10:20 Відповісти
І в Білорусі пора аеродроми з російською технікою їбашити.
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16.04.2022 10:27 Відповісти
по барановичах точкою!
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16.04.2022 14:01 Відповісти
пока у нас не будет возможности адекватно, симетрично отвечать это будет продолжаться
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16.04.2022 09:15 Відповісти
А "Томагавки" наземного базирования бывают?
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16.04.2022 09:18 Відповісти
Наверное бывают. Помню Польша или Прибалтика просили у США.
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16.04.2022 09:30 Відповісти
BGM-109G Gryphon
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16.04.2022 17:33 Відповісти
Всё дело в этом сраном ЯО. Иначе бы ВСУ уже Смоленск взяли.
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16.04.2022 09:28 Відповісти
Ще питають за що їх не *******. От дурні, їх вже не тільки не *******, їх зненавиділи.
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16.04.2022 09:30 Відповісти
Отака сциклива армія мародерів. Все на що здатні це по цивільних стріляти
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16.04.2022 09:50 Відповісти
Відволікають увагу від Донбасу.
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16.04.2022 09:52 Відповісти
По цьому об'єкту рашисти раніше вже стріляли, однак кожен раз, наше ппо відпрацьовувало. Сподіваюсь у керівництва вистачило мізків вивезти персонал і матеріально-технічні цінності, а також попередити мешканців будинків навколо. Бо по факту це схоже на чергове злочинне недбальство зе-влади.
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16.04.2022 10:15 Відповісти
Пора уже потребовать ПО ЛЕНДЛИЗУ поставки крылатых ракет BGM-109G GLCM "Томагавк" (дистанцией удара 2,5 тыс.км, достанет все Европейкую часть паРашки и за Уралом аж до западной Сибири)!!!
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16.04.2022 11:03 Відповісти
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16.04.2022 11:14 Відповісти
Наверняка они прилетели с белорусских аэродромов, которые надо накрыть вмести с самолётами.
Я не могу понять почему мы не уничтожаем их...
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16.04.2022 11:48 Відповісти
Наверное чтобы не открывать фронт на севере?
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16.04.2022 12:34 Відповісти
если не уничтожить то фронт там сам нарисуется
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16.04.2022 13:08 Відповісти
потому что нечем
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16.04.2022 17:06 Відповісти
Все керівництво каже не повертатися в місто, - це небезпечно. А керівництво з державної роботи, каже інше, якщо Ви не приступите до 24 квітня, до роботи, то звільняйтеся. Будь ласка поясніть, як бути і що робити?
Завчасно дякую!
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16.04.2022 13:20 Відповісти
 
 