У Литві пропонують зробити 9 травня Днем пам'яті жертв геноциду в Україні

Група литовських парламентаріїв та міністрів пропонує зробити 9 травня не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Відповідну поправку до закону про пам'ятні дати зареєстрували 16 депутатів (серед них - спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен), як із владних, так і опозиційних партій. Також серед авторів проєкту - міністри закордонних справ та юстиції Габріелюс Ландсбергіс і Евеліна Добровольська. Головний ініціатор законотворчої зміни – заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.

"9 травня відзначається в РФ як День перемоги у Другій світовій війні, але водночас замовчуються військові злочини та репресії СРСР проти цілих народів у криваву сталінську епоху. Литві, Україні та частині Європи не довелося порадіти перемозі над нацистською Німеччиною, оскільки одна окупаційна влада змінилася іншою, яка також чинила злочини проти людяності", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Наголошується, що сьогодні в Україні коїться геноцид, "вчинений путінською Росією, яка є реінкарнацією Радянського Союзу". "Таким чином, цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді й зараз, тобто організований радянським союзом Голодомор, масові вбивства, депортації та винищення мирних жителів у системі ГУЛАГу та воєнні злочини, які скоюють сьогодні російські військові", - наголошують автори документа.

Раніше парламент Латвії оголосив 9 травня Днем пам'яті жертв війни в Україні. Цього дня у країні заборонено масові заходи.

Західний світ відзначає закінчення Другої світової війни у ​​Європі 8 травня. 9 травня відзначається як День Європи.

Злочин геноциду в Україні обов'язково буде доведено в Міжнародному кримінальному суді, а винних буде покарано.

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