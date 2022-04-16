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У Литві пропонують зробити 9 травня Днем пам'яті жертв геноциду в Україні

литва,сейм

Група литовських парламентаріїв та міністрів пропонує зробити 9 травня не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Відповідну поправку до закону про пам'ятні дати зареєстрували 16 депутатів (серед них - спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен), як із владних, так і опозиційних партій. Також серед авторів проєкту - міністри закордонних справ та юстиції Габріелюс Ландсбергіс і Евеліна Добровольська. Головний ініціатор законотворчої зміни – заступник спікера Сейму Паулюс Саударгас.

"9 травня відзначається в РФ як День перемоги у Другій світовій війні, але водночас замовчуються військові злочини та репресії СРСР проти цілих народів у криваву сталінську епоху. Литві, Україні та частині Європи не довелося порадіти перемозі над нацистською Німеччиною, оскільки одна окупаційна влада змінилася іншою, яка також чинила злочини проти людяності", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Наголошується, що сьогодні в Україні коїться геноцид, "вчинений путінською Росією, яка є реінкарнацією Радянського Союзу". "Таким чином, цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді й зараз, тобто організований радянським союзом Голодомор, масові вбивства, депортації та винищення мирних жителів у системі ГУЛАГу та воєнні злочини, які скоюють сьогодні російські військові", - наголошують автори документа.

Раніше парламент Латвії оголосив 9 травня Днем пам'яті жертв війни в Україні. Цього дня у країні заборонено масові заходи.

Західний світ відзначає закінчення Другої світової війни у ​​Європі 8 травня. 9 травня відзначається як День Європи.

Злочин геноциду в Україні обов'язково буде доведено в Міжнародному кримінальному суді, а винних буде покарано.

Також читайте: Російські військові вбивають за українську приналежність, це - геноцид, - МЗС Польщі

Автор: 

армія рф (17346) геноцид (307) Литва (2397) Україна (5887) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+13
Литовцям-черговий респект...
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16.04.2022 09:10
+6
Дякую та підтримую.
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16.04.2022 09:14
+4
Ну норм че, все что за нас и против рфии приветствуется
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16.04.2022 09:12
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Литовцям-черговий респект...
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16.04.2022 09:10 Відповісти
Ну норм че, все что за нас и против рфии приветствуется
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16.04.2022 09:12 Відповісти
рфия сама убила 9 мая, когда путя заявила, что раша войну выиграла бы и без Украины.
с того момента раша отреклась от истории официально и начало победное шествие победобесия.
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16.04.2022 09:38 Відповісти
Дякую та підтримую.
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16.04.2022 09:14 Відповісти
Цікаво, любімий празднік української совкової вати, яка більше за всіх надала голосів слугам в Україні відмінять?
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16.04.2022 09:15 Відповісти
Ну так ще порошенко запровадив свято 8го травня.А 9те треба просто перестати робити знього вихідний
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16.04.2022 13:44 Відповісти
У Берліні спалили машини учасників проросійського автопробігу https://www.youtube.com/watch?v=VHXbA6S39EM
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16.04.2022 09:21 Відповісти
Литва пройшла такий же шлях при совку як і Україна і на собі відчула рускій мір. Респект братній Литві!
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16.04.2022 09:57 Відповісти
А так бы хорошо было...
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16.04.2022 10:03 Відповісти
Отличная идея!
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16.04.2022 10:23 Відповісти
Не нужно никакого "9-го мая"!
Есть день поминовения жерт той войны (8 мая) и этого достаточно!!!
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16.04.2022 10:54 Відповісти
в УКРАИНЕ есть 8 мая день поминовения.можно 9 мая поминать жертв геноцида рашистов.
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16.04.2022 14:48 Відповісти
 
 