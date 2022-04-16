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Росія завдала збитків інфраструктурі України, створивши значні логістичні проблеми, - розвідка Британії

міст,чернігівщина

Збитки, завдані російськими окупаційними військами транспортній інфраструктурі України, є серйозною проблему для доставки гуманітарної допомоги в райони, раніше обложені Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Великобританії у Twitter.

У відомстві заявили, що дорожня інфраструктура в постраждалих від конфлікту районах України зазнала значних пошкоджень.

"Російські війська погіршили ситуацію, зруйнувавши мости, встановивши міни і кинувши транспортні засоби на ключових маршрутах під час відступу з півночі України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Чернігові та його околицях через руйнування окупантами переправ через річки залишився тільки один пішохідний міст через річку Десна.

"До війни в місті проживало приблизно 285 000 осіб", - додали в Міноборони Британії.

Також читайте: За місяць війни інфраструктура України зазнала близько $500 млрд збитків, - Кубраков

Автор: 

армія рф (17346) Велика Британія (5576) розвідка (3858) інфраструктура (491)


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Можете бросить в меня камень, можете писать гневные комментарии, ноя считаю что давно пора отвечать расеи тем же. Не может зло оставаться безнаказанным. Украинской власти давно пора понять, что только жесткий отпор и наказание агрессора может "просветить" головы орков. ***** бросит ядерную бомбу? А не слишком ли наивно полагаться на здравый смысл кровожадного маньяка, ботоксного дегенерата? С вероятностью 99%, если и дальше Рашка будет нести такие потери, она применит ядерное оружие. Независимо от действий ВСУ.
И главное - кровь убитых украинцев должна быть отомщена
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16.04.2022 09:43 Відповісти
Чехов описал национальную черту русских- когда ,, Шариковых,, выбрасывали из трактира в пьяно- полусознательном состоянии, полуобосцаных и обрыганых - они кричали что завтра всех уволят, всех,, зарежут перережут,, и подобное. Чем и кем они пугают мир - ржавой техникой 70-80 годов , которая не боеспособна изначально ; полубухими обезьянами солдатами имеющими только воевать с женщинами и детьми и отдают ценное оружие противнику ??????После войны в Украине все понимают, что утих нет армии, нет флота, и большой вопрос по ядерному оружию - боеспособна ли вниз хоть десятая часть ракет. Кто этих утырков может бояться?????Украина показала , что самые уникальные и непобедимые бойцы - украинцы. Нет ни каких беретов и морпехов в мире , кто смог бы противостоять вооруженным всем войскам при соотношении 1 к15 пятьдесят дней. Нет сомнения , что мы победим. Всему миру нужно уничтожить свинособак- вырожденцев , генетических мутантов - не дадут никому жить нормально. Все должны понимать - на них не распространяются человеческие законы и нормы. Русский - это смертельное заболевание , которое нужно уничтожить полностью.
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16.04.2022 10:12 Відповісти
Чего не хватает Украине, так это человека вроде Шпеера, который обеспечил функционирование военной промышленности даже под массированными бомбежками.
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16.04.2022 10:23 Відповісти
 
 