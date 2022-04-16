Росія завдала збитків інфраструктурі України, створивши значні логістичні проблеми, - розвідка Британії

Збитки, завдані російськими окупаційними військами транспортній інфраструктурі України, є серйозною проблему для доставки гуманітарної допомоги в райони, раніше обложені Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Великобританії у Twitter.

У відомстві заявили, що дорожня інфраструктура в постраждалих від конфлікту районах України зазнала значних пошкоджень.

"Російські війська погіршили ситуацію, зруйнувавши мости, встановивши міни і кинувши транспортні засоби на ключових маршрутах під час відступу з півночі України", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в Чернігові та його околицях через руйнування окупантами переправ через річки залишився тільки один пішохідний міст через річку Десна.

"До війни в місті проживало приблизно 285 000 осіб", - додали в Міноборони Британії.

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