На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення. Повний перелік
На сьогодні, 16 квітня 2022 року, влада України погодила 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення.
Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, погоджено такі гуманітарні коридори:
З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
📌Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.
🔸 Сєверодонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
🔸 Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
🔸 Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
🔸 Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
🔸 Рубіжне – Бахмут.
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