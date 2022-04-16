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У РФ заявили про вивезення українців з Ізюма до Бєлгородської області

депортація

У РФ заявили про початок вивезення українців з Ізюма Харківської області на територію Бєлгородської області. Країна-агресор повідомляє про майже 100 таких людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "РИА Новости".

"Міноборони РФ вивезло першу партію біженців з Ізюма Харківської області - приблизно 100 осіб. Пункт призначення - Бєлгородська область", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 500 тисяч українців примусово вивезли до Росії, - Зеленський

Автор: 

депортація (723) росія (65129) Ізюм (331)


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16.04.2022 10:14 Відповісти
набирають обмінний фонд, суки
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16.04.2022 10:20 Відповісти
москальская орда захватывает и угоняет людей в рабство
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16.04.2022 10:30 Відповісти
Бл*** 18 век, как в дикие времена нападают на поселения и похищают людей и вывозят в рабство
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16.04.2022 10:35 Відповісти
у них там родственники могут быть
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16.04.2022 10:38 Відповісти
А может окупантам пофиг есть кто из родственников или нет. Главное побольше Украинцев вывезти из Украины. Крымских татар сажли и вывозили(как и продолжают) из Крыма, и зселяют своей биомассой
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16.04.2022 10:50 Відповісти
Ага, тамбовськи вовки
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16.04.2022 12:41 Відповісти
А чому тут дивуватися. Гітлерівська Німеччина робила те саме. Чи ви думаєте, що 4 Рейх буде кращий 3-тього?
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16.04.2022 10:56 Відповісти
Это устройство - клин Шавгулидзе. Его используют, чтобы пускать под откос железнодорожные составы.
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16.04.2022 12:09 Відповісти
 
 