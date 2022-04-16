У РФ заявили про вивезення українців з Ізюма до Бєлгородської області
У РФ заявили про початок вивезення українців з Ізюма Харківської області на територію Бєлгородської області. Країна-агресор повідомляє про майже 100 таких людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "РИА Новости".
"Міноборони РФ вивезло першу партію біженців з Ізюма Харківської області - приблизно 100 осіб. Пункт призначення - Бєлгородська область", - йдеться в повідомленні.
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