Для жителів Луганщини та Донеччини 16 квітня призначено евакуаційний потяг з Покровська, - Гайдай
"Укрзалізниця" призначила на суботу, 16 квітня, безплатний евакуаційний потяг з Покровська.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
За його словами, 16 квітня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська.
"Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безплатний поїзд. 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп", - написав Гайдай.
Він додав, що з Луганської області підвезення людей до цього потяга здійснюватиметься автобусами на безоплатній основі.
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Дмитрий ВоД
показати весь коментар16.04.2022 12:10 Відповісти Мені подобається 0
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