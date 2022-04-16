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Для жителів Луганщини та Донеччини 16 квітня призначено евакуаційний потяг з Покровська, - Гайдай

уз,укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила на суботу, 16 квітня, безплатний евакуаційний потяг з Покровська.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

За його словами, 16 квітня евакуаційний поїзд вирушить із Покровська.

"Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську буде подано евакуаційний безплатний поїзд. 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп", - написав Гайдай.

Він додав, що з Луганської області підвезення людей до цього потяга здійснюватиметься автобусами на безоплатній основі.

Також читайте: Через обстріл окупантів з Попасної вдалося вивезти лише трьох людей

Автор: 

евакуація (2312) Донецька область (8447) Покровськ (623) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Когда будут коридоры из Херсона, или мы не люди, или может уже договорняк, или дождемся пока боевые действия масштабные начнутся, чего ждём, типа рассосётся?
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16.04.2022 12:10 Відповісти
 
 