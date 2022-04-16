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На Закарпатській митниці компанія, яку пов'язують з Медведчуком, незаконно провозила нафтопродукти. Працівникам, що "не помічали" цього вручено підозру, - ДБР

медведчук

Про підозру повідомили трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

 Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром. Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Як повідомляють у ДБР, працівники митного поста підозрюються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

"Більше того,Перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук є фігурантом американського розслідування про втручання Росії у вибори президента США, - The New York Times



Медведчук Віктор (1707) ДБР (3488) підозра (767) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+16
А шо ж дбр три роки не помічало такий зашквар? Чи вони були в долі? коля-котлета недарма поселився на митницях Закарпаття - дуже непоганий улов припливає в офіс главкоуна.
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16.04.2022 10:45
+12
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16.04.2022 10:42
+12
Два основных клана в Закарпатье - Медведчука и Балоги . Они конкуренты и вели конкурентные войны - и контрабандисты. Все это началось еще в 90х . Много закарпатцев на контрабанде скупили себе дома в Будапеште и на Балатоне . И оба клана были завязаны на Могилевича , который тогда жил в Будапеште и провёл операцию по коррумпированию молодого Орбана . Ходят слухи, что без Могилевича в Украине и собаки на лают . Сам он , международный преступник, сейчас вроде живет в Сочи
Думаю, что ГБР и СБУ все это знает , но договорняки ещё пока портят жизнь украинцам и потому в СМИ инфу не дают
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16.04.2022 10:50
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16.04.2022 10:42 Відповісти
Нехай так вважають і надалі.
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16.04.2022 11:06 Відповісти
россия начинает космическую войну: Медведев заявил о поставленных задачах уничтожить спутники STARLINK Илона Маска






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16.04.2022 10:43 Відповісти
Эта правда? комсомаскальская?...
)))
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16.04.2022 10:48 Відповісти
Дарт Вейдер, блін, гідроцефальний прокинувся )))
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16.04.2022 10:50 Відповісти
************* Медведев , шо его кто-то кончит
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16.04.2022 10:53 Відповісти
Карликовый Димка фантастики начитался. Долбоящер. ****** они там на раисе олигофрены. Чем он там сбивать собрался? Какашками *****? Или рогами оленевода?
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16.04.2022 11:00 Відповісти
Ох і свистить. Маасква наскочила на міну. Нехай читає повідомлення кацЗМІ.
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16.04.2022 11:10 Відповісти
Закарпаття - это контрабанда и выкачка минеральной воды . Мне рассказывали давно , что в 90х , в Закарпатье заезжали сотрудники фсб с чемоданами налички и скупали заводы минеральных вод . Так шо ГБР И СБУ там работы хватит раскурочить жти гнезда
Также тема с сигаретами - когда производством сигарет рулит кацапский концерн и потом везёт их в ЕС через тот же ЧОП и никто не видит . Прибыль с одной фура не менее 1 млн евро. Это не стиральный порошок через границу перевозит по 10 пачек 🤣🤣
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16.04.2022 10:44 Відповісти
Два основных клана в Закарпатье - Медведчука и Балоги . Они конкуренты и вели конкурентные войны - и контрабандисты. Все это началось еще в 90х . Много закарпатцев на контрабанде скупили себе дома в Будапеште и на Балатоне . И оба клана были завязаны на Могилевича , который тогда жил в Будапеште и провёл операцию по коррумпированию молодого Орбана . Ходят слухи, что без Могилевича в Украине и собаки на лают . Сам он , международный преступник, сейчас вроде живет в Сочи
Думаю, что ГБР и СБУ все это знает , но договорняки ещё пока портят жизнь украинцам и потому в СМИ инфу не дают
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16.04.2022 10:50 Відповісти
"О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...."
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16.04.2022 14:56 Відповісти
А шо ж дбр три роки не помічало такий зашквар? Чи вони були в долі? коля-котлета недарма поселився на митницях Закарпаття - дуже непоганий улов припливає в офіс главкоуна.
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16.04.2022 10:45 Відповісти
Чому тільки три?
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16.04.2022 11:02 Відповісти
Так пише в методичці
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16.04.2022 11:43 Відповісти
Тищенко там от "слуг "смотрящим , жлобяра даже в ресторанах по счетам не платит
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16.04.2022 12:02 Відповісти
дозвіл зробити це дали тільки зараз??
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16.04.2022 10:48 Відповісти
закарпаття страшно корумповане. плюс до всього значна частина голів отг від опзж. любов до москви висока. чесно кажучи прихильність до угорщини значно нижче чим до москви. це досить повязано з тим, що велика частина ще за часів союзу, а потім і незалежної україни виїзжали на заробітки до росії.
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16.04.2022 10:51 Відповісти
Скільки ще таких митниць та інших "мертвячуків". Якщо Україна навіть після (під) час війни не змінеться, а продовжить деградувати, красти, лизати тупорилим брехливим начальникам-крадіям, то країна зникне. Це треба зрозуміти. Або змінюється свідоміть людей, або деградація, занепад та розвал вслід за рашкою
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16.04.2022 10:52 Відповісти
Хто там мертвечину обмінювати хотів? Йому обвинувачень не на одне довічне хватить.
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16.04.2022 10:58 Відповісти
Публічно випороти, забрати все майно, перевести в двірники до скону. А якщо будуть погано мести - випороти ще раз!
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16.04.2022 11:02 Відповісти
а до арешту не помічали?Чи дерибан активів почався?Тищенко ж завідує від слуг закарпаттям?
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16.04.2022 11:09 Відповісти
за все кремлевской мрази надо напомнить
https://m.youtube.com/watch?time_continue=24&v=Tv8MKUGgK64&feature=emb_title
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16.04.2022 11:12 Відповісти
Де зараз медведчук?
Під домашнім арештом чи нарешті в СІЗО?
Хтось бачив повідомлення влади про це?
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16.04.2022 11:18 Відповісти
Противно и мерзко!
Дураку понятно что вот это вот "протягом 2017-2018 р." - это не борьба с коррупцией, а борьба против Порошенко. Сцыт Зеленский. Знает что после победы к нему будет ОЧЕНЬ много вопросов. И вопросы эти может начать задавать именно Порошенко. Вот и пытается сейчас зеленая шобла наработать максимальное количество негатива на " период президенства Порошенко".
И это во время войны! Противно и мерзко!
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16.04.2022 11:28 Відповісти
На злодієві і шапка горить? )))
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16.04.2022 11:45 Відповісти
Досить бити дохлу собаку медведчука. Єрмака коли?
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16.04.2022 11:30 Відповісти
Все супер, єдине питання як вони його легалізували в Україні як нафтопродукт і яким чином продавали товар який не завозився і на який реєструється акцизна накладна при продажу. Сказали А то кажіть Б.Податкова теж очі закривала. Облік нафтопродуктів на податковому рівні доволі складний і такі об'єми просто продати, якщо воно не завозилось що б це не було видно- неможливо.
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16.04.2022 11:32 Відповісти
Зеля, шо ти робиш? )))
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16.04.2022 11:46 Відповісти
Це мабуть ті ж самі співробітники - що "не помітили" вивезення готівки суркісами і дружиною котвицького.
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16.04.2022 12:13 Відповісти
«Працівникам, що "не помічали" цього вручено підозру»??? -А може в ДБР і СБУ раніше не помічали злочинів чмоні?
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16.04.2022 12:13 Відповісти
А як вони можуть щось поітити - якщо їхнє керівництво в хороших стосунках з медведчуком.
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16.04.2022 12:15 Відповісти
А у нас война уже закончилась? Что значит - вручили? Минимум поместили в Сизо... А то таможня как был гальюн так и остался... Миллионы нала они не замечают.......
Кстати что там с этими крысами?
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16.04.2022 13:22 Відповісти
НУУУУУ, Я так розумію розпочали ділити, бізнес медведчука. Догадайтесь кто керує.
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16.04.2022 13:33 Відповісти
Усіх цих «митників»-НА ФРОНТ!!!…
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16.04.2022 15:58 Відповісти
 
 