На Закарпатській митниці компанія, яку пов'язують з Медведчуком, незаконно провозила нафтопродукти. Працівникам, що "не помічали" цього вручено підозру, - ДБР

Про підозру повідомили трьом працівникам митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром. Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Як повідомляють у ДБР, працівники митного поста підозрюються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

"Більше того,Перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Перевіряється причетність до оборудки інших митників, загальна сума збитків може досягнути більш ніж 35,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

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