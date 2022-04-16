За добу працівники ДСНС знешкодили понад 1500 вибухонебезпечних предметів, серед яких 2 бомби. ФОТО

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 206 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 669 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 авіаційні бомби, обстежено територію площею 329 га.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

Найчастіше піротехніки працювали: в Харківській області 2 тис. 615 раз, Миколаївщині – 1 тис. 91, Київщині - 766, Донеччині – 291, Сумщині – 290.

Рятувальники підкреслюють, що всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 65 тис. 212 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 937 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 9 тис. 189 га.

"У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону- 101", - нагадують у ДСНС.

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