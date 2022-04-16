В ОРДЛО мобілізують на війну 16-річну молодь, яка бере участь у "патріотичних клубах", – правозахисники

На окупованих РФ територіях Луганської та Донецької областей відбуваються чергові хвилі "мобілізації". При цьому через те, що план із залучення чоловічого населення у війну не виконується, увагу російської влади привернули так звані патріотичні клуби, які активно проводили мілітаризацію дітей до ОРДЛО починаючи з 2017 року. Саме їх стали активніше "мобілізувати".

Про це повідомляє "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ.

Так, директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова повідомляє, що вже є загиблі серед підлітків. Також окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів, починаючи з 16 років.

Наприклад, один із загиблих Шифман Іван (2001 року народження), учасник т.зв. Військово-патріотичного спортивного клубу "Спадкоємці перемоги" Територіального штабу, м. Комсомольське ГО "Військово-патріотичного руху "Молода гвардія-Юнармія".

"Цей факт підтверджує, що бойовики з 2017 року проводили процеси дитячої мілітаризації, щоб у майбутньому залучити цих підлітків до війни", – каже Ястребова.

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