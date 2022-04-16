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Новини Війна
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В ОРДЛО мобілізують на війну 16-річну молодь, яка бере участь у "патріотичних клубах", – правозахисники

розвідка,ордло,призов

На окупованих РФ територіях Луганської та Донецької областей відбуваються чергові хвилі "мобілізації". При цьому через те, що план із залучення чоловічого населення у війну не виконується, увагу російської влади привернули так звані патріотичні клуби, які активно проводили мілітаризацію дітей до ОРДЛО починаючи з 2017 року. Саме їх стали активніше "мобілізувати".

Про це повідомляє "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ.

Так, директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова повідомляє, що вже є загиблі серед підлітків. Також окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів, починаючи з 16 років.

Наприклад, один із загиблих Шифман Іван (2001 року народження), учасник т.зв. Військово-патріотичного спортивного клубу "Спадкоємці перемоги" Територіального штабу, м. Комсомольське ГО "Військово-патріотичного руху "Молода гвардія-Юнармія".

"Цей факт підтверджує, що бойовики з 2017 року проводили процеси дитячої мілітаризації, щоб у майбутньому залучити цих підлітків до війни", – каже Ястребова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти не змогли виконати план примусової мобілізації в ОРДЛО, - Міноборони

Автор: 

діти (5064) правозахисники (377) мобілізація (3053) Лисянський Павло (100) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+46
В кацапа віку нема. Знищувати всіх без розбору.
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16.04.2022 11:05
+37
попробуй их возьми и перевоспитай, они тоже заражены
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16.04.2022 11:10
+36
Как у нас говорят - "Очi бачили що брали"
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16.04.2022 11:05
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Как у нас говорят - "Очi бачили що брали"
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16.04.2022 11:05 Відповісти
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16.04.2022 11:24 Відповісти
Поможем очистить территории Даунбасии.
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16.04.2022 11:05 Відповісти
Молодняк ,лучше прожариваться будут !
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16.04.2022 11:05 Відповісти
В кацапа віку нема. Знищувати всіх без розбору.
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16.04.2022 11:05 Відповісти
ну дітей років до 15 не треба... їх ще можна перевиховати, інших на утилізацію
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16.04.2022 11:07 Відповісти
попробуй их возьми и перевоспитай, они тоже заражены
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16.04.2022 11:10 Відповісти
А ще вони дуже жорстокі, бо мізки промиті з дитинства
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16.04.2022 12:31 Відповісти
Це міф, кацапські гени беруть гору над вихованням.
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16.04.2022 11:12 Відповісти
посмотрите видео - как бы это не момент удара по антеннам Мацквы:
https://youtu.be/m50qWlwZWjg?t=224
кто что скажет?
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16.04.2022 11:06 Відповісти
В спам
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16.04.2022 12:30 Відповісти
такие "патриоты" как и их родители враги
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16.04.2022 11:06 Відповісти
Щось не сходиться - 2001 рік народження, значить зараз 21 рік приблизно. Цілком повнорічна тваринка.
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16.04.2022 11:07 Відповісти
даунбаские мамашки
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16.04.2022 11:10 Відповісти
генетический мусор
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16.04.2022 11:12 Відповісти
Так это же денацификация. Все идет по плану.
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16.04.2022 11:12 Відповісти
Цих точно треба града и жарити без жалю
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16.04.2022 11:13 Відповісти
орки местное бычье пустят на фарш, телок вывезут на Сахалин.....
останется сжечь самих орков и Донбасс будет стерильным..... ))
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16.04.2022 11:15 Відповісти
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16.04.2022 11:17 Відповісти
Ну так они обязаны сдохнуть. Нормальная молодежь петляет в Украину. Родители-"ватники"? Нууу.... шли бы он на х.й в таком случае. Надо определиться. Есть интернет и есть факты геноцида украинского народа. Или умирайте или сдавайтесь,лугандонцы.
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16.04.2022 11:18 Відповісти
На крейсере Москва по некоторым данным находилось 500 ч экипаж, 600 чел десантников и до 50 ч комсостава ЧФ.
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16.04.2022 11:19 Відповісти
так ватастополі паніка,заборонили про це говорити, але на кухнях..
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16.04.2022 11:38 Відповісти
Нащо на крейсері десантники,можливо рота морпехів, не більше.
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16.04.2022 11:51 Відповісти
...а нам тоже некоторые политики промывали мозги все 8 лет..тамженашилюди..онижедети..в институтутыбезэкзаменов....а ти малыши спокойно берут оружие и идут нас убивать..
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16.04.2022 11:19 Відповісти
Шифман Іван, ты наверное хотел быть комиссаром НКВД и крошить "укроп" как дед завещал? со слов другого Ивана, Урганта! "Милый" мой - Ургант в Изгаиле кушает мацу , а твой труп доедают собаки (надеюсь читаешь меня в "Раю" )
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16.04.2022 11:20 Відповісти
А я Висоцького згадав, - пісню про Мішку Шифмана.

Мишка Шифман башковит
У его предвиденье
"Что мы видим, - говорит
Кроме телевиденья?
Смотришь конкурс в Сопоте
И глотаешь пыль
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!"

Мишка также сообщил
По дороге в Мнёвники
Говорит, "Голду Меир я словил
В радиоприемнике..."
И такое рассказал
Ну, до того красиво!
Что я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива.
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16.04.2022 12:15 Відповісти
в 16 лет проживших при днр ничем не отличаються от их братьев орков с промытыми мозгами в Мордоре от 18 летних что убивали и насиловали в Украине, к сожалению 16 тние то уже не наши
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16.04.2022 11:21 Відповісти
Ось такі справи,рашисти давно готувалися і всі це бачили,юнармія як програма гітлерюгент ітд,а наші керманичі тільки за велике будівництво та діджиталізацію хвилювалися...
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16.04.2022 11:24 Відповісти
Там нет детей, там нет невиноватых. Есть безучасные, но они виноваты в своём молчании. есть боящиеся, но они виновны в своей трусости. Кто действительно не петлял и не ложился под власть либо выехал, либо их убили
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16.04.2022 11:26 Відповісти
Що просили, те і отримали.
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16.04.2022 11:26 Відповісти
якщо вже Путлерюгент іде в діло то явно що у кацапів схоже агонія розпочинається
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16.04.2022 11:28 Відповісти
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16.04.2022 11:29 Відповісти
Схоже - ***** вирішив утилізувати увесь рузькомірський Дамбас . Т. сказать - зачистити всіх до останнього - ватніка . Так скоро почнуть роздавати зброю і немовлятам . .
Здається , пора піднімати питання геноциду рузькоміського населення Донбасу , з боку кацапіі . .
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16.04.2022 11:37 Відповісти
Чем больше мы опарышей здесь и сейчас утилизирум, тем меньше нашим детям с ними и ихними личинками воевать
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16.04.2022 11:50 Відповісти
Я не можу зрозуміти, чому люди у ОРДЛО нарешті не почнуть якийсь партизанський рух проти влади пушиліних і т. д. Наскільки я знаю, ситуація з мобілізацією їм не подобається зовсім. Але за свої права потрібно боротися. Іншого шляху немає.
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16.04.2022 11:43 Відповісти
Всех кто хотел и мог бороться там давно уничтожили, либо они успели выехать. Остальные не согласные как при совке по кухням шепчутся
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16.04.2022 11:54 Відповісти
В херсоне то не особо партизанять, нелегко против силы переть
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16.04.2022 13:38 Відповісти
Нгепонятно зачем еврей полез на войну, лучше бы в Израиль спетлял
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16.04.2022 11:46 Відповісти
Шифман Иван - когнитивный диссонанс
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16.04.2022 12:39 Відповісти
путінюгенд іх верде шіссен ?
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16.04.2022 11:57 Відповісти
Це їхні батьки у 2014 кричали "Путин введи войска" , там ще те виховання.
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16.04.2022 12:02 Відповісти
це ГЕНОЦИД української найції... вирішили вбивати українцями українців... кляті кацапи, фортелі все крутять... але смерть і Бога не відфортелиш!
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16.04.2022 12:02 Відповісти
После деокупации Донбасса проблем с местными ватниками не будет... Их там просто не останется.
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16.04.2022 12:05 Відповісти
мальчики в трусиках пошли в расход )))
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16.04.2022 12:06 Відповісти
Дядя вова, ми с тобой... ******** кончені
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16.04.2022 12:12 Відповісти
Шифман Иван (2001 года рождения) - это "подросток" в 21 год ? Ястребова - пойди проспись и так крепко не бухай, и не пиши такую муйню.
ps: тоже мне, несчастных нашла блин.
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16.04.2022 12:19 Відповісти
так правильно, она же говорит что это "выпускники" 2017-го. теперь дя, им по 21му году
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16.04.2022 13:22 Відповісти
Туди їм й дорога...
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16.04.2022 12:33 Відповісти
Таких молодих "членів" потрібно теж утилізувати. Там вже розум не прийде.
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16.04.2022 12:34 Відповісти
Діти біля мами, а хто прийшов вбивати - це ворог, незалежно від віку
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16.04.2022 12:36 Відповісти
як в пісні Цоя - "война дело молодых, лекарство против морщин"
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16.04.2022 13:20 Відповісти
Діти, шміти. Все падло яке прийшло на українську землю з метою винищувати українців, буде утилізовано. Слава ЗСУ!
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16.04.2022 14:45 Відповісти
Давно пора. Нехай щастить.
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16.04.2022 14:51 Відповісти
 
 