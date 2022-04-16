В ОРДЛО мобілізують на війну 16-річну молодь, яка бере участь у "патріотичних клубах", – правозахисники
На окупованих РФ територіях Луганської та Донецької областей відбуваються чергові хвилі "мобілізації". При цьому через те, що план із залучення чоловічого населення у війну не виконується, увагу російської влади привернули так звані патріотичні клуби, які активно проводили мілітаризацію дітей до ОРДЛО починаючи з 2017 року. Саме їх стали активніше "мобілізувати".
Про це повідомляє "Східна правозахисна група", інформує Цензор.НЕТ.
Так, директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова повідомляє, що вже є загиблі серед підлітків. Також окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів, починаючи з 16 років.
Наприклад, один із загиблих Шифман Іван (2001 року народження), учасник т.зв. Військово-патріотичного спортивного клубу "Спадкоємці перемоги" Територіального штабу, м. Комсомольське ГО "Військово-патріотичного руху "Молода гвардія-Юнармія".
"Цей факт підтверджує, що бойовики з 2017 року проводили процеси дитячої мілітаризації, щоб у майбутньому залучити цих підлітків до війни", – каже Ястребова.
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https://youtu.be/m50qWlwZWjg?t=224
кто что скажет?
останется сжечь самих орков и Донбасс будет стерильным..... ))
Мишка Шифман башковит
У его предвиденье
"Что мы видим, - говорит
Кроме телевиденья?
Смотришь конкурс в Сопоте
И глотаешь пыль
А кого ни попадя
Пускают в Израиль!"
Мишка также сообщил
По дороге в Мнёвники
Говорит, "Голду Меир я словил
В радиоприемнике..."
И такое рассказал
Ну, до того красиво!
Что я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива.
Здається , пора піднімати питання геноциду рузькоміського населення Донбасу , з боку кацапіі . .
ps: тоже мне, несчастных нашла блин.