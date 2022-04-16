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Україна одержала $924 млн благодійної допомоги з усього світу, і кошти продовжують надходити, - Єрмак

єрмак

Сума одержаної благодійної допомоги для України від громадян та корпорацій з різних куточків світу сягнула майже $924 млн, і кошти продовжують надходити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Вони (кошти. – Ред.) йдуть переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті своєю чергою спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах", – розповів керівник Офісу президента, керівник Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань Андрій Єрмак.

Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).

Заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну було завезено 270 тис. тонн гуманітарної допомоги. Було закуплено продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктові набори для майже 12 млн українців.

Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною ще першого тижня було розгорнуто логістичні центри, куди міжнародні донори та партнери відправляють гуманітарну допомогу.

Також читайте: Японія виділяє Україні 13 мільярдів єн допомоги

Львівщина стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів із допомогою з-за кордону.

Із гуманітарних хабів, які розташовані в усій країні, вантаж розподіляють між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами, розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім того, за його словами, за допомогою платформи help.gov.ua люди зі всього світу щодня заповнюють анкети та відправляють допомогу в Україну.

Читайте: Астронавт NASA Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів на підтримку українців

Автор: 

допомога (8341) Єрмак Андрій (1374) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+34
І знову якийсь дерьмак.
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16.04.2022 11:22
+30
Я дивлюся, операція відмивання Дермака від лайна не закінчилася. Зелі вже пора зрозуміти, що цей зрадник не може бути у владі
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16.04.2022 11:26
+29
ты еще тут предатель?
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16.04.2022 11:22
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16.04.2022 11:19 Відповісти
ты еще тут предатель?
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16.04.2022 11:22 Відповісти
І у цієї гниди дЕрьмака ще вистачає совісті щось говорити і взагалі з'являтися на людях. заткнися, гнида. ті навіть не держслужбовець і чому не в Армії, тварюка квартальна?
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16.04.2022 13:16 Відповісти
І знову якийсь дерьмак.
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16.04.2022 11:22 Відповісти
Дерьмак , в сральні закінчився туалетний папір - займись своїми безпосередніми обов"язками !
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16.04.2022 13:21 Відповісти
Цей якийсь вже зацікавився скарбницею.
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16.04.2022 23:31 Відповісти
Сколько заместителей у Ермака? Юлія Соколовська , Ігор Жовква, кто еще, давайте посчитаем
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16.04.2022 11:26 Відповісти
https://www.president.gov.ua/administration/office-management
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16.04.2022 11:27 Відповісти
друзья, не знаю...., не хочу разгонять, но вот такое пишут.....
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16.04.2022 11:26 Відповісти
що я тільки шо прочитав? наш воїн з Маріка вибрався, взяв Бк підкріплення і повернувся? це якийсь сюр
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16.04.2022 11:30 Відповісти
Це мабуть щось дуже старе.
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16.04.2022 22:38 Відповісти
Я дивлюся, операція відмивання Дермака від лайна не закінчилася. Зелі вже пора зрозуміти, що цей зрадник не може бути у владі
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16.04.2022 11:26 Відповісти
в них голуба устріца .. а коли ж гей-коханці зраджували-тоді тільки ненависть
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16.04.2022 11:31 Відповісти
- а хто керує всією зграєю зрадників і колаборантів?

мудрий нарід як бут так і є дуже дуже мудрим...
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16.04.2022 11:40 Відповісти
як може зелайно зрозуміти, що вимазаного лайном єрмака треба відсторонити?!
якщо зрадник не може бути у владі, то варто починати зверху, а потім вже холуїв карати.
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16.04.2022 12:25 Відповісти
Помилка з самого початку, не Єрмак при зелі, а нелох при Єрмаку, Єрмак повністю керує зеЛохом.
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16.04.2022 16:29 Відповісти
Скажи мне кто твои друзья и я скажу, кто ты - Карнеги. Зе окружает себя грязью не спроста(( на велосипеде как в сериале они ездить не намерены
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16.04.2022 16:34 Відповісти
Сподіваюсь що все витратять задля ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ!
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16.04.2022 11:27 Відповісти
Ми теж сподіваемось.
Бо стільки грошей але чомусь
Збераємо для одягу,качок,броніків і т.п.
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16.04.2022 11:33 Відповісти
але ж тоді зе не зможе будувати дороги
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16.04.2022 12:26 Відповісти
Тим часом ціни пруть шо капець...
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16.04.2022 11:29 Відповісти
наконец-то секретарь первый и последний раз сделал свою работу - проинформировал народ Украины о получении $924 млн... не прошло и двух лет, а человек освоил участок работы...
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16.04.2022 11:29 Відповісти
Ты для нас предатель. Не хотим тебя ни слышать ни видеть в Украине
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16.04.2022 11:30 Відповісти
Така свора як - офіс президента, іноді нагадує болото з піявками.
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16.04.2022 11:30 Відповісти
всё было бы ещё лучше, если бы дерьмака, демченка и игривую обезьяну в клетку заперли. на продажности этой троицы парашных кротов, тысячи жизней украинцев.
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16.04.2022 11:33 Відповісти
зе ще не знає, що вони погані. а як дізнається, то ....
Чому люди помічають дрібне лайно в сортирі ОП, а кавелик на троні впритул не бачать?
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16.04.2022 12:31 Відповісти
Я фігєю! З послами G7 зустрічається (МЗС), безпекові питання обговорює (РНБО), гуманітарку приймає та розподіляє (ДСНС, КабМін)...
Добре, що ГШ його послав за руським кораблем!

Так може звільнимо всіх чинуш, за яких цей дєрьмак працює? Економія бюджетних коштів - на армію. А дєрьмаку - титул найверховнішого віцеЗе у всьому Всесвіті!

Як цей завхоз бісить! А перші 2 тижні було не видно й не чутно цю крису, а зараз он як розійшовся!
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16.04.2022 11:35 Відповісти
Ну прямо как дороги!

Где Премьер-министр, где Голова Верховной Рады?...ах да, забыл...у нас завхоз руководит всеми "потоками" международных процессов и банковской сферой, он же министр экономики, министр иностранных дел, министр премьем-министра и так далее....

Алени чертовы, вы там упоролись на этом "министре"?
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16.04.2022 11:35 Відповісти
Ти завзхоз за мітли та віники відповідай. Це не твого рівня інфа
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16.04.2022 11:39 Відповісти
Дєрьмак закатав рукава. Роботи- непочатий край. Фіктивні рахунки..мутні схеми..офшори....Дєрібан
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16.04.2022 11:39 Відповісти
где бабло, там эта гнида
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16.04.2022 11:39 Відповісти
аби ж гнида була одна - а то всі соплі урода - гниди, під керівництвом 95-го кварталу...
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16.04.2022 11:44 Відповісти
а ти вже хавало роззявив і чекаешь на откати
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16.04.2022 11:39 Відповісти
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт
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16.04.2022 11:40 Відповісти
Denis Dovgopolyi:
Все аналитики, с которыми я общаюсь в Европе и Британии (Штаты еще не вернули фидбек, и похоже, они уже бухают) дружно повесили нос из-за #7176 и сказали, что уходят на праздники до вторника и сказали, что будут думать насколько имеет смысл толкать государственные и негосударственные программы помощи.
Дословно:
From today, we can state that the corporate governance in Ukrainian state-owned companies has lost quality. Whether we are ready to support the state economy is a big question that will require from a month to two additional studies. We are sorry

А вы тут размечтались про План Маршалла

Sergey Kovalenko:

Ну так як, порушувати режим тиши, чі писати про 7176?

Мабуть не буду. Але хочу донести одну думку. Яка навіть с менеджментом не зав'язана. Ця історія напряму зменшує нашу обороноздатність та шанси в цій війні. Про відновлення я вже мовчу.

Слава ЗСУ
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16.04.2022 11:42 Відповісти
Я так розумію що касиром над ціми грошима, буде сам Єрмак!?
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16.04.2022 11:44 Відповісти
Он хоть гривну своих личных отдал? Так отчитывается как за свои личные
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16.04.2022 11:50 Відповісти
Сподіваюсь корупціонерів на час війни одразу ж розстрілюють
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16.04.2022 11:56 Відповісти
Знов красти почнуть?
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16.04.2022 12:00 Відповісти
Уже и на самолёты хватит...
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16.04.2022 12:04 Відповісти
Пєрдаку вистачить на новенький Мерседес?
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16.04.2022 12:10 Відповісти
Ну, если с Зё я смирился до окончания войны (никуда не денешься от Конституции), то почему я этого зрадника должен видеть и слушать? Вылез опять. А где был первые три недели войны? Да и кто он такой?
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16.04.2022 12:41 Відповісти
Не три тижні.Воно з'явилось і почало розповідати 31.03.22року.А до того здається,що сиділо вичікувало.
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16.04.2022 13:44 Відповісти
рузькій дєрьмак, іді *****, чьмо.
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16.04.2022 12:43 Відповісти
А який благодійний внесок ермака?
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16.04.2022 12:49 Відповісти
пляать, сколько же они ******* ((( или уже ((( И фиг проверишь что и куда пошло
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16.04.2022 12:52 Відповісти
рашистский колаборант - дерьмак - має бути на нарах!
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16.04.2022 13:07 Відповісти
Було велике крадівницдтво, тепер велике освоєння гумдопомоги...
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16.04.2022 13:16 Відповісти
Воєнком, чому Єрмаку не вручили повістку? Він не держслужбовець та броні для нього немає. Вік призовний, рило ледве в телевізор влазить і не до ЗСУ.
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16.04.2022 13:18 Відповісти
самое главное, что деньги в твоем кармане не осели....
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16.04.2022 13:32 Відповісти
Може краще взяти у наших корупціонерів, які нагребли мільярди на крадівництві + олігархи?
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16.04.2022 13:34 Відповісти
Як же можна. А хто ж бубу буде з телеканалів нахвалювать.
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16.04.2022 13:58 Відповісти
Ермак отримав можливість трирічний Мерседес замінити на новий Майбах.
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16.04.2022 13:38 Відповісти
Де гроші,а особливо "ВЕЛИКІ" гроші,там і ВІН.Офіс думає,що війна все спише?Сумніваюсь.Здається,що війна поставила ще більше запитань,на які прийдеться давати відповіді.
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16.04.2022 13:41 Відповісти
Я абсолютно впевнена, що увесь їх піар і брехня для того, щоб наложити лапу на кошти, що надають Армії і Народу України західні і не лише країни. Найбільша корупція в Україні за презедента зє визнана західним світом до війни, тому жодних шансів, що люди чи військові отрмають якусь належну допомогу, швидше подачки з барського плеча... Ті схематози які вони влаштували до війни нікуди не поділись, а враховуючи, що закрили проукраїнські телеканали, і постійно брешуть і корчать із себе героїв, то крадівництво на крові буде....
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16.04.2022 13:50 Відповісти
Про це має говорити представник уряду, а не якийсь Єрмак.
Згадайте як приймали наших прем'єрів . Це були постаті. Яценюк. Гройсман.
А зараз людям впарює невідомо що невідомо хто.
Зробили з держави бананову республіку.
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16.04.2022 13:57 Відповісти
Это чмо у власти, агент кремля, предатель украинского народа, из за работников офиса президента, весь мир был уверен,что Украину захватят за 96 часов
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16.04.2022 14:05 Відповісти
180 тисяч тон гуманірки: куди дівається і хто наживається на допомозі українцям
https://www.youtube.com/watch?v=LOW9_UST4FI&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
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16.04.2022 14:38 Відповісти
Досить цього щура масковскава піарити!
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16.04.2022 17:31 Відповісти
Давай, ****, швиденько дороги добудовувати за благодійні гроші, чі дерева садити!!! Дві падли (разом з Зеленський) зраджували наших контрозвідників, не фінансували армію. Ваша пряма вина в смертях наших солдатів і дітей! Прийде час, будете за все відповідати.
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16.04.2022 18:53 Відповісти
Не передавайте цій владі гроші - вони всі офшорні крадії!
Краще купіть вари та проконтролюйте за розподілом.
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16.04.2022 22:42 Відповісти
 
 