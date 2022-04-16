Україна одержала $924 млн благодійної допомоги з усього світу, і кошти продовжують надходити, - Єрмак

Сума одержаної благодійної допомоги для України від громадян та корпорацій з різних куточків світу сягнула майже $924 млн, і кошти продовжують надходити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Вони (кошти. – Ред.) йдуть переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті своєю чергою спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах", – розповів керівник Офісу президента, керівник Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань Андрій Єрмак.

Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).

Заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну було завезено 270 тис. тонн гуманітарної допомоги. Було закуплено продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктові набори для майже 12 млн українців.

Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною ще першого тижня було розгорнуто логістичні центри, куди міжнародні донори та партнери відправляють гуманітарну допомогу.

Також читайте: Японія виділяє Україні 13 мільярдів єн допомоги

Львівщина стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів із допомогою з-за кордону.

Із гуманітарних хабів, які розташовані в усій країні, вантаж розподіляють між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами, розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім того, за його словами, за допомогою платформи help.gov.ua люди зі всього світу щодня заповнюють анкети та відправляють допомогу в Україну.

Читайте: Астронавт NASA Скотт Келлі зібрав 500 тисяч доларів на підтримку українців