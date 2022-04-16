Україна одержала $924 млн благодійної допомоги з усього світу, і кошти продовжують надходити, - Єрмак
Сума одержаної благодійної допомоги для України від громадян та корпорацій з різних куточків світу сягнула майже $924 млн, і кошти продовжують надходити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу президента.
"Вони (кошти. – Ред.) йдуть переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті своєю чергою спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах", – розповів керівник Офісу президента, керівник Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань Андрій Єрмак.
Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).
Заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну було завезено 270 тис. тонн гуманітарної допомоги. Було закуплено продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктові набори для майже 12 млн українців.
Як зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною ще першого тижня було розгорнуто логістичні центри, куди міжнародні донори та партнери відправляють гуманітарну допомогу.
Львівщина стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів із допомогою з-за кордону.
Із гуманітарних хабів, які розташовані в усій країні, вантаж розподіляють між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами, розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Крім того, за його словами, за допомогою платформи help.gov.ua люди зі всього світу щодня заповнюють анкети та відправляють допомогу в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мудрий нарід як бут так і є дуже дуже мудрим...
якщо зрадник не може бути у владі, то варто починати зверху, а потім вже холуїв карати.
Бо стільки грошей але чомусь
Збераємо для одягу,качок,броніків і т.п.
Чому люди помічають дрібне лайно в сортирі ОП, а кавелик на троні впритул не бачать?
Добре, що ГШ його послав за руським кораблем!
Так може звільнимо всіх чинуш, за яких цей дєрьмак працює? Економія бюджетних коштів - на армію. А дєрьмаку - титул найверховнішого віцеЗе у всьому Всесвіті!
Як цей завхоз бісить! А перші 2 тижні було не видно й не чутно цю крису, а зараз он як розійшовся!
Где Премьер-министр, где Голова Верховной Рады?...ах да, забыл...у нас завхоз руководит всеми "потоками" международных процессов и банковской сферой, он же министр экономики, министр иностранных дел, министр премьем-министра и так далее....
Алени чертовы, вы там упоролись на этом "министре"?
Все аналитики, с которыми я общаюсь в Европе и Британии (Штаты еще не вернули фидбек, и похоже, они уже бухают) дружно повесили нос из-за #7176 и сказали, что уходят на праздники до вторника и сказали, что будут думать насколько имеет смысл толкать государственные и негосударственные программы помощи.
Дословно:
From today, we can state that the corporate governance in Ukrainian state-owned companies has lost quality. Whether we are ready to support the state economy is a big question that will require from a month to two additional studies. We are sorry
А вы тут размечтались про План Маршалла
Sergey Kovalenko:
Ну так як, порушувати режим тиши, чі писати про 7176?
Мабуть не буду. Але хочу донести одну думку. Яка навіть с менеджментом не зав'язана. Ця історія напряму зменшує нашу обороноздатність та шанси в цій війні. Про відновлення я вже мовчу.
Слава ЗСУ
Згадайте як приймали наших прем'єрів . Це були постаті. Яценюк. Гройсман.
А зараз людям впарює невідомо що невідомо хто.
Зробили з держави бананову республіку.
https://www.youtube.com/watch?v=LOW9_UST4FI&ab_channel=%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
Краще купіть вари та проконтролюйте за розподілом.