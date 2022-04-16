УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10344 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 074 15

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,1 тис. осіб, 163 літаки, 145 гелікоптерів, 762 танки і 1 982 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,1 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 20100 осіб,

танків - 762 од,

бойових броньованих машин  - 1982 од,

артилерійських систем  - 371 од,

РСЗВ  - 125 од,

засоби ППО  - 66 од,

літаків - 163 од,

гелікоптерів  - 145 од,

автомобільної техніки  - 1458 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 138.

Спеціальна техніка  - 26.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Читайте також: З початку російського вторгнення загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, - Зеленський

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,1 тис. осіб, 163 літаки, 145 гелікоптерів, 762 танки і 1 982 броньованих машини 01

Автор: 

армія рф (17346) Генштаб ЗС (6565) втрати (4395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Після затоплення флагману ЧМо флоту рф "маскви", термін "глубінний народ" заграв новими барвами.
показати весь коментар
16.04.2022 11:42
+14
Матросня с мацквы опять не учтена...а это почти 500 рыл...
показати весь коментар
16.04.2022 11:40
+9
показати весь коментар
16.04.2022 11:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свиноматки ешо нарожають...
показати весь коментар
16.04.2022 11:35 Відповісти
Матросня с мацквы опять не учтена...а это почти 500 рыл...
показати весь коментар
16.04.2022 11:40 Відповісти
Я тобі більше скажу, більше 50000 років зажмуренихне обліковано
показати весь коментар
16.04.2022 11:41 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 11:45 Відповісти
Не факт, що вони всі загинули. А у статистику від ЗСУ, попадать тільки підтвежені дані.
показати весь коментар
16.04.2022 11:51 Відповісти
так тримати-Слава українській армії- слава героїчному українському народу-
показати весь коментар
16.04.2022 11:40 Відповісти
Після затоплення флагману ЧМо флоту рф "маскви", термін "глубінний народ" заграв новими барвами.
показати весь коментар
16.04.2022 11:42 Відповісти
Пишуть що 20100 русскіх нацистів зажмурили??
А екіпаж русского воєнного корабля ушедшего на❎✔й чомусь не врахували, а там було півтисячи фашистів!
показати весь коментар
16.04.2022 11:42 Відповісти
мабуть нема підтвердження
показати весь коментар
16.04.2022 13:26 Відповісти
45 тыс. мешков кацапы не зря заготовили. То есть пока не сдохнет у них эта сумма-единственная извилина у быдла не начнет задаваться вопросом-ЗАЧЕМ? Единичные случаи есть но массовый характер это не приобрело. 45 тыс.трупов-это граница между пропагандой и прозрением.
показати весь коментар
16.04.2022 11:48 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 11:52 Відповісти
А екіпаж анало-говнєтного крейсера Мацква порахували?
450 анало-говнєтов?
показати весь коментар
16.04.2022 12:20 Відповісти
позавчорашніх дайверів 500 рил не врахували...
показати весь коментар
16.04.2022 12:32 Відповісти
глубінний народєц...
показати весь коментар
16.04.2022 12:43 Відповісти
показати весь коментар
16.04.2022 14:40 Відповісти
 
 