Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,1 тис. осіб, 163 літаки, 145 гелікоптерів, 762 танки і 1 982 броньованих машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 16 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,1 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 20100 осіб,

танків - 762 од,

бойових броньованих машин - 1982 од,

артилерійських систем - 371 од,

РСЗВ - 125 од,

засоби ППО - 66 од,

літаків - 163 од,

гелікоптерів - 145 од,

автомобільної техніки - 1458 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 138.

Спеціальна техніка - 26.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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