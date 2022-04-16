Маріуполь - щит. Він наразі тримає на собі величезну кількість військ РФ, які не можуть просунутися далі, - Міноборони
На сьогодні Маріуполь є щитом величезної частини України. Адже місто тримає на собі величезну кількість ворожих військ і не дає їм просуватися в інші регіони.
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила сьогодні під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Будь-яка інформація про те допомагаємо чи не допомагаємо, що можна зробити - все це буде аналізуватися ворогом. Навіть якщо дати просту якусь інформацію, вона все одно буде використана. Тому наразі можна сказати тільки одне - ЗСУ, Україна, роблять все можливе і навіть не можливе, щоб міцно тримати цю оборону. Друге, що можна точно сказати - Маріуполь тримає на собі величезну кількість військ, які не можуть просуватися в інші регіони і, по суті, сьогодні Маріуполь - це щит величезної частини України. Те що так героїчно тримаються там ЗСУ це говорить само за себе", - розповіла Маляр.
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Но сперва их надо откопать из-под асфальта.
Марік - you are the best!
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны .....
(Из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» классика грузинской средневековой литературы Шота Руставели)
Роспропагандисти, намагаючись приховати свої злочини у Бучі, продовжують вкидати тези про те, що українці самі розстріляли цивільних через їхні білі пов'язки на рукавах. А Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з успіхом розбиває цю брехню.
Про примус українців носити російські розпізнавальні знаки вперше стало відомо ще у березні з новин про Маріуполь.
Тоді Телеграм-канал «Азов-Маріуполь» попереджав, що росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення.
15 квітня очільник нацполіції Київщини Андрій Небітов розставив всі точки над «і» в кривавій історії про «білі пов'язки».
«Так само як у Маріуполі, окупанти змушували жителів захоплених міст на Київщині носити пов'язки як знак, що людину перевірили. Російські вбивці все одно вбивали всіх підряд», - зазначив Небітов.
https://t.me/spravdi/5545
Невже комусь потрібно щоби вони пкретворилися на мертвих героїв?!
"Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона".
Джерело: інтерв'ю Данілова для "https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 ВВС Україна ". "Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го".
Нічого не нагадує когнитивний дисонанс в головах влади?
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в https://www.youtube.com/watch?v=k1nNg1ETYRc ефірі "Радіо Свобода".
Він зазначив, що зрозумів про неминучість війни у листопаді 2021 року.
ЧИ НЕ ТАК, ДАНІЛОВ?