УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10110 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 440 11

Турецькі евакуаційні кораблі готові взяти на борт гуманітарний вантаж для України

туреччина

Турецькі кораблі, виділені для евакуації громадян Туреччини та мирних жителів з України, готові взяти на борт вантаж гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.

"Туреччина від початку заявляла, що готова надати всебічне сприяння безпечній евакуації наших громадян та мирних жителів з України, включаючи виділення кораблів. Також планується, що наші кораблі, вирушаючи у дорогу, візьмуть на борт гуманітарну допомогу", – сказав міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Міністр наголосив на незмінності позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

За його словами, нині також тривають зусилля щодо досягнення домовленості для повернення в Туреччину двох військових транспортних літаків А400М ВПС Туреччини та турецьких комерційних торгових суден. Туреччина продовжує патрулювання для забезпечення безпеки судноплавства, зокрема через випадки виявлення морських мін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова виділити морські судна для евакуації мешканців Маріуполя, - Міноборони

Автор: 

корабель (1612) Туреччина (3500) Україна (5887) евакуація (2312) гуманітарна допомога (991)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Доставте гумдопомогу до Азова. І заберіть поранених. Це б була дійсна допомога, вас рашисти перевіряти не будуть
показати весь коментар
16.04.2022 11:57
+1
https://gordonua.com/news/worldnews/papa-rimskiy-zayavil-chto-lyudi-iz-za-rasizma-delyat-bezhencev-na-kategorii-i-prinimayut-ukraincev-luchshe-chem-drugih-1604873.html Папа римский заявил, что люди из-за расизма делят беженцев "на категории" и принимают украинцев лучше, чем других

Коли потриздів з Патріархом Кирилом...
показати весь коментар
16.04.2022 12:05
+1
можете взяти тоді беріть ! ви вже 3 тижні евакуацію Маріуполя проводите , балаболи .
показати весь коментар
16.04.2022 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Доставте гумдопомогу до Азова. І заберіть поранених. Це б була дійсна допомога, вас рашисти перевіряти не будуть
показати весь коментар
16.04.2022 11:57 Відповісти
Это все слова! Ничего они не сделают для Украины! Как спасать кацапских моряков, так Турция тут как тут...как "о том что он говорит", так Турция неприделах!

Очнитесь, умоляю вас, Турция нам не союзник!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.04.2022 12:22 Відповісти
Мардву подбирал проходящий сухогруз
показати весь коментар
16.04.2022 12:25 Відповісти
Ты сам в это веришь? Сухогруз, который просто так "шел" через зону боевых действий! Ох ты и обсос....у тебя жена не летала в Турцию? А то похоже что ты куколд турецкий, еще тот
показати весь коментар
16.04.2022 12:45 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/papa-rimskiy-zayavil-chto-lyudi-iz-za-rasizma-delyat-bezhencev-na-kategorii-i-prinimayut-ukraincev-luchshe-chem-drugih-1604873.html Папа римский заявил, что люди из-за расизма делят беженцев "на категории" и принимают украинцев лучше, чем других

Коли потриздів з Патріархом Кирилом...
показати весь коментар
16.04.2022 12:05 Відповісти
А як же міни?
показати весь коментар
16.04.2022 12:10 Відповісти
можете взяти тоді беріть ! ви вже 3 тижні евакуацію Маріуполя проводите , балаболи .
показати весь коментар
16.04.2022 12:13 Відповісти
Скільки, вже, "героїчні турки" рожають???
показати весь коментар
16.04.2022 12:31 Відповісти
Цікаво, кому ж до рук потрапить та гумдопомога в Маріуполі, якщо вони туди таки наважаться плисти? Постачати гумдопомогу в окуповані міста і села - це фактично дарувати її кацапам. Можливо в якихось містах ще є варіанти, що щось дістанеться до цивільних мешканців, але точно не в Маріуполі.
показати весь коментар
16.04.2022 12:49 Відповісти
Таркам разрешили только кацапских моряков-убийц из моря спасать. А гражданских из Мариуполя хрен ***** разрешит. Нужно было тех моряков в камеру и на обмен
показати весь коментар
16.04.2022 12:49 Відповісти
 
 