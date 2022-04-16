Турецькі евакуаційні кораблі готові взяти на борт гуманітарний вантаж для України

Турецькі кораблі, виділені для евакуації громадян Туреччини та мирних жителів з України, готові взяти на борт вантаж гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NTV.

"Туреччина від початку заявляла, що готова надати всебічне сприяння безпечній евакуації наших громадян та мирних жителів з України, включаючи виділення кораблів. Також планується, що наші кораблі, вирушаючи у дорогу, візьмуть на борт гуманітарну допомогу", – сказав міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

Міністр наголосив на незмінності позиції Туреччини щодо підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

За його словами, нині також тривають зусилля щодо досягнення домовленості для повернення в Туреччину двох військових транспортних літаків А400М ВПС Туреччини та турецьких комерційних торгових суден. Туреччина продовжує патрулювання для забезпечення безпеки судноплавства, зокрема через випадки виявлення морських мін.

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