Командувача Чорноморського флоту ВМФ Росії відсторонено від посади, - Медведєв
Командувача Чорономорського флоту ВМФ Росії адмірала Ігоря Осіпова.
Про це заявив Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ
"Голова партії "Єдина Росія" заявив про усунення Осіпова І.В. – командувача Чорноморського флоту ВМФ Росії на час розслідування причин втрати флагмана чорноморського фото", - йдеться у повідомленні опублікованому на сторінці провладної партії Росії.
Топ коментарі
+91 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар16.04.2022 12:06
+51 Rhodesian
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+49 ahuhu
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І сразу же отправілся в мєстний генделик, шоб восстановіть утрачєнний кіслотно-щьолочний баланс. )))
Так вот ти какой, - мальчік в трусіках...
Розмістили її на клоні сайту "Єдиної Росії". Але з огляду на кількість тупих заяв Медведєва ніхто й не сумнівався, що він може оголосити полювання на супутники Starlink
https://www.youtube.com/watch?v=ilmWA7mjLo0&t=29s
На подвал гниду!
Ось, публікація 2016 року https://lenta.ru/news/2016/06/22/teleportation/
https://rg.ru/2016/06/22/v-rossii-k-2035-godu-********-teleportaciiu.html
зверніть увагу - обидва сайти тупо россійські (фейки , як вони кажуть - виключені)
А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
ракети - 7-10 км
педмедев заявив що старлінк допомогло вразити ціль і супутники хочуть знищити… мда.
Как верно про фото подмечено. Единственное что осталось от корыта.
Что, прямо так и говорится - УСТРАНЕНИИ? ) Как-то радикально сразу Отдает сталинским подходом.
A propos, вам не напоминает изображенное на фото лицо Берию? По-моему, для полного подобия недостает только кругленьких очков.
В стані ворога раздрай і це добре!
Если ты вчера в фейсбуке
Написал, что в Чёрном море
Утонул ракетный крейсер
Под названием "Москва",
То к тебе сиюминутно
В дверь ворвутся космонавты,
В автозак тебя посадят
И тебя доставят в суд.
А судья орёт белугой:
- Ты - изменник и предатель,
По статье тебя посадим
Двести семь УК РФ!
Та статья грозит ублюдкам,
Кто под видом достоверной
Информацию с неправдой
Размещает в соцсетях.
За такие вот делишки
Срок лишения свободы
До пятнадцати годочков
Припаяют только так!
Говорит Минобороны,
Что ракетный крейсер грозный
Сам случайно загорелся
И немножко погорел.
А сейчас плывёт спокойно
В славный город Севастополь,
Где его чуть-чуть починит
Его славный экипаж.
Но на следущее утро
Если ты в фейсбук напишешь,
Что плывёт себе по морю
Крейсер с именем "Москва.
То тебе менты с ОМОНом
В тот же миг сломают двери
И опять к судье доставят
Чтобы осудить за фейк.
Потому что спал пока ты,
Правда резко изменилась
И теперь Минобороны
Говорит, что всё не так,
А ракетный крейсер-флагман
Утонул себе как милый
И пугает ржавой тушей
Черноморских рыб на дне
Но к министру обороны
Даже если он с похмелья
Врёт как самый сивый мерин,
Не приходит прокурор,..
..................................................
Орлуша (2022) отрывок
21.01.2021
https://informnapalm.org/49766-bdk-saratov-v-agressii-protiv-ukrainy/
В 2016 году Военная прокуратура Украины назвала установленные на то время , которые были задействованы в спецоперации захвата Крыма. Среди прочих был назван большой десантный корабль «саратов».
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm провели разведку открытых источников информации и нашли дополнительные доказательства, подтверждающие участие экипажа БДК «саратов» в агрессии против Украины.
Эта информация может быть полезна как с точки зрения дополнения доказательной базы по иску Украины против российской федерации в международных судах, так и с точки зрения обнародования данных российских оккупантов, которые https://informnapalm.org/48123-volontery-sobrali-dokazatelstva-uch/ участвовали в агрессии против Украины в Крыму и несут персональную ответственность за выполнение преступных приказов высшего военно-политического руководства эрэф.
Также в этой статье раскрыто участие целой династии рассейских военных из семьи командира БДК «саратов» в агрессии против украинского, чеченского и грузинского народов в XX и XXI веке.
Установленные данные россиянских оккупантов
кузнецов денис сергеевич, родом из г. Таганрог ростовской области рф. На своей странице в соцсети российский моряк опубликовал фотографию с медалью за оккупацию Крыма.
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-19.jpg
На каком именно судне служил кузнецов становится ясно из опубликованного им фото моряков боевой части связи и радиотехнической БДК «саратов». На фото он в первом ряду крайний слева:
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-9.jpg
Фото сделано в июле 2014, очевидно перед демобилизацией, о чем свидетельствуют прощальные пожелания от сослуживцев на обороте фотографии:
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-11.jpg
Значит, кузнецов участвовал в спецоперации захвата Крыма в составе экипажа большого десантного корабля (БДК) «https://archive.is/nfbp8 саратов «, который входит в состав https://informnapalm.org/db/russian-aggression/#lang=ru&page=m_unit&fid=72136 197-й бригады десантных кораблей ЧФ рф (в/ч 72136, ППД - г. Севастополь, временно оккупированный Крым).
Также в альбоме Кузнецова есть фото медали с наградным удостоверением, подписанным командиром 197-й бригады десантных кораблей капитаном 1-го ранга https://informnapalm.org/46770-197-ya-brigada-desantnykh-korablej-chf-rf-uch/ алексеем комаровым :
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-20.jpg
Страницы соцсети, скриншоты, фотографии д.кузнецова
Еще один моряк с БДК «саратов» - участник спецоперации захвата Крыма: фадеев вася, 13.01.1993 года рождения.
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D1%84%D0%B0%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%B2-4.jpg
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D1%84%D0%B0%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%B2-2.jpg
Также награжден медалью министерства обороны эрэф за оккупацию Крыма:
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D1%84%D0%B0%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%B2-6-rotated.jpg
Страница соцсети, скриншоты, фотографии в.фадеева
Командир корабля
Изучив открытые источники информации, мы установили, что на момент спецоперации захвата Крыма командиром БДК "саратов" был капитан 2-го ранга николай николаевич палий, 11.10.1979 г. р.
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/nikolaj-palij.jpg
николай палий. Источник фотоhttps://archive.is/xBrwW **********.com
На этой должности он фиксируется в https://archive.vn/jzR2Q 2012 году , а также в https://archive.is/7cpH9 феврале 2014 незадолго до нападения рассеи на Украину и в https://archive.vn/4UMSJ октябре 2014 года .
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-3.jpg
николай палий на первом плане. Источник: его собственная страница в соцсети «https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-2.jpg ВКонтакте «
https://informnapalm.org/ua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0-1.jpg
https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/01/c0/00/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
Дата рождения: 28.06.1983
Страна: Украина
Адрес: АР Крым, г. Старый Крым; пгт Новоозерное, в/ч А2865
https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/01/c0/00/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/01/c0/00/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%871.jpg https://psb4ukr.natocdn.net/criminals/01/c0/00/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%872.jpg
Изменник Родины.
Российский военный преступник.
Участник нападения фашистской россии на Украину 24.02.2022.
Причастен к геноциду Украинского народа
Уничтожен.
Проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора.
Перешел на военную службу к оккупантам.
До предательства: воинская часть А0199 (А2865, пгт Новоозерное).
Должность: командир СДК «Кировоград».
Звание: капитан 3 ранга.
Когда и каким РВК призван: 10.07.2000.
Дата рождения: 28.06.1983
Код ДРФО: 3049415475
Адрес проживания: АР Крым, г. Старый Крым.
----
Участник нападения фашистской россии на Украину 24.02.2022.
Причастен к геноциду Украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры.
Командир ВДК «Саратов» капитан 2 ранга, бывший командир СДК «Кировоград» украинских ВМС. Получил повреждения в результате подрыва орков на борту соседнего БДК «Орск» в порту Бердянска 24.03.2022.
в госпитале сканал - https://t.me/operativnoZSU/19352 Telegram: Contact @operativnoZSU
#RussiaInvadedUkraine
#stopZrussia
24.03.2022 https://informator.ua/ru/kapitanami-dvuh-podbityh-korabley-v-berdyanske-okazalis-byvshie-ukrainskie-*******-predateli Капитанами двух подбитых кораблей в Бердянске оказались бывшие украинские военные-предатели
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
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Кацапи, виводьте наступне корито, проведемо слідчий експеримент. Там і фото зробите.
Москва с продвинутым радаром
Нептуном сожжена?
Ведь бы ли ж "Осы" боевые,
С-300Ф, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Парад и ордена?!
- Нести вам долго это бремя,
Ведь на Днепре другое племя:
Богатыри - не вы!
Плохая вам досталась доля:
Немногие вернулись с моря.
На то, видать, Господня воля,
Чтоб не было Москвы!
У ГШ рф арештували 20 генералів.
Тепер це перець ...
Якщо далі так піде, Медвєдєв сам командувати буде.
У Петербурзі поховали чергового генерала.
Цього я у списку не найшов