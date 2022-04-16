Командувача Чорноморського флоту ВМФ Росії відсторонено від посади, - Медведєв

Командувача Чорономорського флоту ВМФ Росії адмірала Ігоря Осіпова.

Про це заявив Дмитро Медведєв, інформує Цензор.НЕТ

"Голова партії "Єдина Росія" заявив про усунення Осіпова І.В. – командувача Чорноморського флоту ВМФ Росії на час розслідування причин втрати флагмана чорноморського фото", - йдеться у повідомленні опублікованому на сторінці провладної партії Росії.

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