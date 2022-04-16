Унаслідок обстрілу окупантами аеродрому в Олександрії Кіровоградської області є загиблі та постраждалі

Унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Олександрії Кіровоградської області увечері в п'ятницю є загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у відеозверненні у телеграмі голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"Кіровоградщина, як і вся країна, пережила неспокійну ніч. Пізно ввечері ворожі ракети дісталися міста Олександрії, поцілили в інфраструктуру аеродрому. Є загиблі та постраждалі. Пожежа ліквідована. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи", - сказав Райкович.

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