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Унаслідок обстрілу окупантами аеродрому в Олександрії Кіровоградської області є загиблі та постраждалі

ракета

Унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Олександрії Кіровоградської області увечері в п'ятницю є загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у відеозверненні у телеграмі голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"Кіровоградщина, як і вся країна, пережила неспокійну ніч. Пізно ввечері ворожі ракети дісталися міста Олександрії, поцілили в інфраструктуру аеродрому. Є загиблі та постраждалі. Пожежа ліквідована. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи", - сказав Райкович.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по аеродрому в місті Олександрія Кіровоградської області

Автор: 

обстріл (28435) аеродром (299) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+33
Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:16
+6
Може родичі і знали.. але наші служби/військові просять поменьше бовкати у "ефірі"
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16.04.2022 13:46
+5
..жаль твоих родственников... которые никогда не видели и не знают..что в Александрии базируются вертолётные подразделения ВСУ и .МЧС..)))) Кацапсины знали и ударили... а местные ни сном ни духом!! Выходит коровы и погибли и пострадали..)))))
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16.04.2022 13:28
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Та, которая...@JhoneSmith7

А вы знали, что беспилотник MQ-9 Reaper, находясь в воздушном пространстве Украины, своими ракетами "воздух - земля" может не только поразить московский Кремль, но и вообще любую цель в РФ на дальности более 1900 км?
Теперь вы это знаете.
Скоро в Украине
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16.04.2022 12:16 Відповісти
Вы уверены? Что то я сомневаюсь,на фото он вооружен хэлфаерами а у них дальность около 10 км ну пусть с высоты планировать смогут ну до 20 км думаю но как на 1900? Там ракета должна быть тонн 5 минимум.
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16.04.2022 20:58 Відповісти
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16.04.2022 12:51 Відповісти
Там поле на котором коровы паслись. Был при совке ещё вертолетная часть. Будем считать что прям стратегический объект. Да и родственники там рядам, ничего не слышали.
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16.04.2022 13:13 Відповісти
..жаль твоих родственников... которые никогда не видели и не знают..что в Александрии базируются вертолётные подразделения ВСУ и .МЧС..)))) Кацапсины знали и ударили... а местные ни сном ни духом!! Выходит коровы и погибли и пострадали..)))))
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16.04.2022 13:28 Відповісти
Може родичі і знали.. але наші служби/військові просять поменьше бовкати у "ефірі"
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16.04.2022 13:46 Відповісти
Пляшка,на краю поля, - піди присядь...
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16.04.2022 15:26 Відповісти
А всякие ништяки от союзников вы на горбу будете таскать?
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16.04.2022 19:12 Відповісти
а что теперь захочет увидеть гарант в глазах военного преступника и убийцы детей? стремление к миру? или он готовится к Пасхе, чтобы пошамать кулич?
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16.04.2022 14:30 Відповісти
Буду проезжать мимо Александрии специально заеду посмотреть что там и как. Мое мнение, что при любом раскладе ущерб не может бьіть значителен, но , конечно, больше чем от бомбежки старого курятника, ну и пусть палят свое анало-говнетное оружие, а падением оборонного потенцила росии, обязательно кто-то воспользуется. Самое интересное впереди.
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16.04.2022 15:46 Відповісти
Необхідно біля об'єктів критичної інфраструктури створити бомбосховища, щоб не наражати працівників цих об'єктів на ураження. Крім того, повинні бути засоби ППО. Це ж не перший день війни! Все повинно бути в режимі воєнного стану, а особливо аеродроми та інші стратегічні об'єкти. Невже сторож захистить такі об'єкти від нападів рашистів!?
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16.04.2022 16:40 Відповісти
А Конча-Заспа? Напризволяще?
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16.04.2022 19:13 Відповісти
Біля кожного об'єкту критичної інфраструктури необхідно влаштувати бомбосховище. Окрім того відомо, що будуть бомбувати аеродроми. Невже не можна їх захистити засобами ПВО. Сторожів на це не достатньо.
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16.04.2022 16:46 Відповісти
як би то ще й область декіровоградизувати, а то так і проситься на язик "курвоградська". Міркую, я не один в такій ідеї..)
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16.04.2022 16:49 Відповісти
це все що ти зміг написати під новиною про загиблих людей і ще вважаєш це смішним?
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16.04.2022 17:18 Відповісти
Надіюсь, досі там відкритим - нічого не було.
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16.04.2022 18:34 Відповісти
 
 