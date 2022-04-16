У полоні окупантів перебувають 700 військових та майже тисяча мирних жителів, - Верещук
У російському полоні наразі перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, і 700 військових.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Вони схопили близько тисячі людей. І половина - це жінки. Я буду ще раз і ще раз повторювати, можливо Росія почує мене, ми не будемо обмінювати військових на цивільних. Це заборонено Женевськими конвенціями. Ми вимагаємо відпустити без будь-яких умов і передати українській стороні цивільних. Щодо військових у нас приблизно паритет. У нас понад 700 їхніх полонених і в них приблизно така ж кількість", - сказала вона.
Щодо звільнених 14 квітня полонених Верещук повідомила лише, що РФ не дотримується Женевських конвенцій.
"Це не про те, що там Женевська конвенція, там просто треба вижити. І я звертаюсь до всіх рідних, які чекають своїх чоловіків, своїх дружин. Треба набратись терпіння, ми даємо списки постійно, інше питання, що ворожа сторона не погоджує усіх, а дає лише частково, і лише тих, кого вважає за потрібне. Це постійна перманентна боротьба за людей, але ми не полишимо її, розумієте з яким ворогом ми маємо справу", - зазначила вона.
Також Верещук повідомила, що сьогодні працюють два коридори.
"Працюють коридори - Луганська область, але от щойно прийшло повідомлення - Лисичанськ обстрілюють, там якраз було передбачено місце для евакуації. Там тимчасово припинили евакуйовувати. Ми вимагаємо від РФ негайно припинити вогонь і забезпечити гуманітарний коридор у відповідності до домовленостей, які були досягнуто вночі. Також це напрямок Запоріжжя – Бердянськ, але через складні погодні умови автобуси не можуть проїхати трасою, яка передбачена маршрутом. Але автівки приватні можуть їхати. Ми вимагаємо від Росії дотримуватись взятих на себе зобов'язань по цьому коридору", - заявила Верещук.
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"Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона".
Чому ж вони потрапили в полон, а Верещучка?
Непогано ти змінила реальність: мінні поля замінила на шатли?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям