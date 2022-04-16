УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10110 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 372 15

У полоні окупантів перебувають 700 військових та майже тисяча мирних жителів, - Верещук

верещук

У російському полоні наразі перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, і 700 військових.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Вони схопили близько тисячі людей. І половина - це жінки. Я буду ще раз і ще раз повторювати, можливо Росія почує мене, ми не будемо обмінювати військових на цивільних. Це заборонено Женевськими конвенціями. Ми вимагаємо відпустити без будь-яких умов і передати українській стороні цивільних. Щодо військових у нас приблизно паритет. У нас понад 700 їхніх полонених і в них приблизно така ж кількість", - сказала вона.

Щодо звільнених 14 квітня полонених Верещук повідомила лише, що РФ не дотримується Женевських конвенцій.

"Це не про те, що там Женевська конвенція, там просто треба вижити. І я звертаюсь до всіх рідних, які чекають своїх чоловіків, своїх дружин. Треба набратись терпіння, ми даємо списки постійно, інше питання, що ворожа сторона не погоджує усіх, а дає лише частково, і лише тих, кого вважає за потрібне. Це постійна перманентна боротьба за людей, але ми не полишимо її, розумієте з яким ворогом ми маємо справу", - зазначила вона.

Також Верещук повідомила, що сьогодні працюють два коридори.

"Працюють коридори - Луганська область, але от щойно прийшло повідомлення - Лисичанськ обстрілюють, там якраз було передбачено місце для евакуації. Там тимчасово припинили евакуйовувати. Ми вимагаємо від РФ негайно припинити вогонь і забезпечити гуманітарний коридор у відповідності до домовленостей, які були досягнуто вночі. Також це напрямок Запоріжжя – Бердянськ, але через складні погодні умови автобуси не можуть проїхати трасою, яка передбачена маршрутом. Але автівки приватні можуть їхати. Ми вимагаємо від Росії дотримуватись взятих на себе зобов'язань по цьому коридору", - заявила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбувся черговий обмін полоненими, додому повертаються 22 військовослужбовці та 8 цивільних громадян України, – Верещук

Автор: 

полон (1560) полонені (2261) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
запомни верещук. у полоні військові, цивільне населення в заручниках. скільки можна повторювати.
показати весь коментар
16.04.2022 12:33
+11
14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
"Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона".

Чому ж вони потрапили в полон, а Верещучка?
Непогано ти змінила реальність: мінні поля замінила на шатли?
показати весь коментар
16.04.2022 12:45
+7
А ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ, вивезених насильно на росію, З МАРІУПОЛЯ, і діти , і дорослі , вони хто ?
показати весь коментар
16.04.2022 12:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
700 військових треба забирати
показати весь коментар
16.04.2022 12:32 Відповісти
запомни верещук. у полоні військові, цивільне населення в заручниках. скільки можна повторювати.
показати весь коментар
16.04.2022 12:33 Відповісти
700 не мало як ці підараси гвалтівники стільки набрали ?
показати весь коментар
16.04.2022 12:38 Відповісти
В перші дні війни.По суті прикордонників набрали.На одній тільки ЧАЕС в перший день війни взяли майже 200 нацгвардійців.Плюс острів Зміїний та ін.
показати весь коментар
16.04.2022 12:43 Відповісти
Зі Зміїного ж вернули вже...
показати весь коментар
16.04.2022 13:02 Відповісти
Нет, не в первый. Только позавчера и торлько в Мариуполе сдались сами 1350 человек. Вчера еще 134.. https://youtu.be/KgAQKKQidm4
показати весь коментар
16.04.2022 16:27 Відповісти
Там ж дуже багато попало в ополон в Маріку при спробі прориву... Частина бригади там лишилась з Азовом, інша частина - на прорив пішла... Плюс 160 чи 170 нацгвардійців з ЧАЕС
показати весь коментар
16.04.2022 13:01 Відповісти
з них 200 з ЧАЕС без будь-якого супротиву. вважай самі подарували, тим, що не наказали відійти
показати весь коментар
16.04.2022 12:40 Відповісти
Розказували, що все під контролем.
показати весь коментар
16.04.2022 12:44 Відповісти
14 лютого. УНН. На КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1842337879286060 Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
"Крок за кроком, змінюємо реальність!" - написала вона".

Чому ж вони потрапили в полон, а Верещучка?
Непогано ти змінила реальність: мінні поля замінила на шатли?
показати весь коментар
16.04.2022 12:45 Відповісти
****** Єрмаковська, доярка хренова, вбивця наших воїнів
показати весь коментар
12.08.2022 03:15 Відповісти
А ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ, вивезених насильно на росію, З МАРІУПОЛЯ, і діти , і дорослі , вони хто ?
показати весь коментар
16.04.2022 12:51 Відповісти
І це буде продовжуватись ..поки...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
16.04.2022 13:36 Відповісти
большая часть пленных нац гвардейцы. Нужно будет что то поменять. А то это странно.
показати весь коментар
16.04.2022 14:35 Відповісти
 
 