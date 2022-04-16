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Рятувальники зі США, Австралії, Польщі, Німеччини прибули на підмогу українським колегам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Професійні рятувальники та пожежники з різних куточків світу вже познайомились з колегами та готові допомагати у ліквідації наслідків війни в Україні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.
"Професійні пожежні та рятувальники із Сполучених Штатів Америки, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну для надання допомоги українським колегам у ліквідації наслідків війни в деокупованих містах і селах. Відсьогодні вони розпочали роботи в населеному пункті Бородянка Київської області", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+31 Нина Лабунская
показати весь коментар16.04.2022 12:42
+25 Amber
показати весь коментар16.04.2022 12:41
+25 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.04.2022 12:42
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думает что вечно врать по телеку про "нацистов" получится
да хоть весь мариуполь который под завалами живет
будет обвинять всу в чем угодно
это ничего не значит
пока вы не пришли, там люди жили спокойно
зищащют они там, помогают
чтобы у вас руки отсохли от такой помощи
твари
https://twitter.com/benjaminwittes/status/1514422654152982529