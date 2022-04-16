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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Рятувальники зі США, Австралії, Польщі, Німеччини прибули на підмогу українським колегам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Професійні рятувальники та пожежники з різних куточків світу вже познайомились з колегами та готові допомагати у ліквідації наслідків війни в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.

Рятувальники зі США, Австралії, Польщі, Німеччини прибули на підмогу українським колегам 01
Рятувальники зі США, Австралії, Польщі, Німеччини прибули на підмогу українським колегам 02
"Професійні пожежні та рятувальники із Сполучених Штатів Америки, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну для надання допомоги українським колегам у ліквідації наслідків війни в деокупованих містах і селах. Відсьогодні вони розпочали роботи в населеному пункті Бородянка Київської області", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Британії розпочали випуск броньованих швидких для України

Німеччина (7350) Польща (8496) США (22778) ДСНС (5105) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+31
Друзі пізнаються в біді! Дякуємо за допомогу і за співчуття!
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16.04.2022 12:42
+25
Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.04.2022 12:41
+25
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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16.04.2022 12:42
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Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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16.04.2022 12:41 Відповісти
Друзі пізнаються в біді! Дякуємо за допомогу і за співчуття!
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16.04.2022 12:42 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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16.04.2022 12:42 Відповісти
тупой кацапский сброд
думает что вечно врать по телеку про "нацистов" получится
да хоть весь мариуполь который под завалами живет
будет обвинять всу в чем угодно
это ничего не значит

пока вы не пришли, там люди жили спокойно
зищащют они там, помогают
чтобы у вас руки отсохли от такой помощи
твари
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16.04.2022 12:46 Відповісти
У рашистов давно все отсохло. Это биомусор, подлежащий утилизации. Но самое интересное что именно своей же утилизацией они же и занимаются.
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16.04.2022 12:49 Відповісти
Щиро дякуємо!
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16.04.2022 12:49 Відповісти
это бесстрашные люди. и не могут сидеть дома когда комуто нужна помощь. Храни Вас БОГ.
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16.04.2022 12:50 Відповісти
посольство росії у США "воює" з проєкцією прапора України на своїй будівлі: епічне відео

https://twitter.com/benjaminwittes/status/1514422654152982529

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16.04.2022 12:50 Відповісти
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16.04.2022 12:59 Відповісти
КрасівоЄ
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16.04.2022 13:32 Відповісти
Покажіть Макрону, як виглядають справді братські народи. Щира подяка!
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16.04.2022 12:59 Відповісти
Краще казати дружні народи.
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16.04.2022 13:59 Відповісти
В стране, где почти не бывает землетрясений, гибнет под завалами больше всего в мире людей... Почему сосед-каин рядом, а настоящие друзья за океаном ?
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16.04.2022 13:06 Відповісти
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16.04.2022 13:12 Відповісти
Зараз також нам потрібні сапери. Тисячі саперів для розміновування звільнених територій. Бо те, що твориться у тій же київській області то просто пісец.
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16.04.2022 13:12 Відповісти
а ДСНС інших областей їздить гасити траву при надбавці + 30 000 грн на час військового стану
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16.04.2022 14:19 Відповісти
 
 