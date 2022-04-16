Рятувальники зі США, Австралії, Польщі, Німеччини прибули на підмогу українським колегам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Професійні рятувальники та пожежники з різних куточків світу вже познайомились з колегами та готові допомагати у ліквідації наслідків війни в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС України.





"Професійні пожежні та рятувальники із Сполучених Штатів Америки, Австралії, Німеччини та Польщі прибули в Україну для надання допомоги українським колегам у ліквідації наслідків війни в деокупованих містах і селах. Відсьогодні вони розпочали роботи в населеному пункті Бородянка Київської області", - йдеться у повідомленні.

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