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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ГУР МО здобуло список росіян з центру радіоелектронної розвідки, що скоюють воєнні злочини в Україні

розвідка

Оприлюднено список військовослужбовців 1237 центру стратегічної радіоелектронної розвідки (в/ч 25137) м. Калінінград, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

" Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!", - пишуть українські розвідники та знайомлять з особовим складом ворога. Знайти імена 157 ворогів, від майорів до рядових,  можна за посиланням.

Також читайте: У Росії через відсутність імпортних комплектуючих зупиняється виробництво нових танків, - ГУР Міноборони

армія рф (17346) розвідка (3858) воєнні злочини (1859)


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ГУР МО України-черговий респект...
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16.04.2022 12:45 Відповісти
З Кенігсбергу шкодять?
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16.04.2022 12:52 Відповісти
Найдем нацисты рабсейские всех и уничтожим, ни вил, ни яхт не будет.
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16.04.2022 12:52 Відповісти
І граблів теж.
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16.04.2022 12:55 Відповісти
надоел этот трындёж гур-гур-гур стара пы*да з пэчи... дольше всего пишется отчет о непроделанной работе... хотя о чем это... а что еще может сказать сожитель гогика булданов?
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16.04.2022 14:33 Відповісти
 
 