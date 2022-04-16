ГУР МО здобуло список росіян з центру радіоелектронної розвідки, що скоюють воєнні злочини в Україні

Оприлюднено список військовослужбовців 1237 центру стратегічної радіоелектронної розвідки (в/ч 25137) м. Калінінград, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

" Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!", - пишуть українські розвідники та знайомлять з особовим складом ворога. Знайти імена 157 ворогів, від майорів до рядових, можна за посиланням.

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