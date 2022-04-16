"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ", - мешканців регіону закликають виїхати

Мешканців Луганщини закликають евакуюватися з регіону і цим самим допомогти Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами, оскільки ситуація погіршується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Голова Луганської області Сергій Гайдай у Telegram.

"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області, але наші захисники відбивають атаки – і ворог несе втрати. Це призводить до того, що розлючені через постійні поразки загарбники обстрілюють мирних мешканців.



За словами голови ОВА, ситуація загострюється – Луганщина постійно палає від влучань ворожої зброї, довезти допомогу у населені пункти стає дедалі важче. Доступ уже ускладнений навіть до Кремінної.



"Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для орків дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!" – підсумував Гайдай.

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