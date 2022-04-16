"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ", - мешканців регіону закликають виїхати
Мешканців Луганщини закликають евакуюватися з регіону і цим самим допомогти Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами, оскільки ситуація погіршується.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Голова Луганської області Сергій Гайдай у Telegram.
"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни", - зазначив Гайдай.
Він повідомив, що російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області, але наші захисники відбивають атаки – і ворог несе втрати. Це призводить до того, що розлючені через постійні поразки загарбники обстрілюють мирних мешканців.
За словами голови ОВА, ситуація загострюється – Луганщина постійно палає від влучань ворожої зброї, довезти допомогу у населені пункти стає дедалі важче. Доступ уже ускладнений навіть до Кремінної.
"Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для орків дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!" – підсумував Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто такий путін? | Потяг Слов'янськ - Ужгород - https://www.youtube.com/watch?v=0TO-wVh7jgc&t=5s&ab_channel=%23BABYLON%2713
Яку тобі ***** граніцу?