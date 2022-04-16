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"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ", - мешканців регіону закликають виїхати

евакуація

Мешканців Луганщини закликають евакуюватися з регіону і цим самим допомогти Збройним силам у протистоянні з російськими окупантами, оскільки ситуація погіршується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Голова Луганської області Сергій Гайдай у Telegram.

"Не зволікайте з евакуацією! Про Луганщину подбають ЗСУ. Евакуація в містах триває, проте через ранкові обстріли в Лисичанську можуть бути зміни", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області, але наші захисники відбивають атаки – і ворог несе втрати. Це призводить до того, що розлючені через постійні поразки загарбники обстрілюють мирних мешканців.

За словами голови ОВА, ситуація загострюється – Луганщина постійно палає від влучань ворожої зброї, довезти допомогу у населені пункти стає дедалі важче. Доступ уже ускладнений навіть до Кремінної.

"Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до сакральної для орків дати, 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога!" – підсумував Гайдай.

Також дивіться: Після ранкових обстрілів сталася пожежа на базарі в Лисичанську, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

обстріл (28435) евакуація (2312) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+5
Сьогодні чув його по радіо - коли казали людям "тікайте!" і були автобуси, то їхали одиниці, а як почалися обстріли і народ почав тікати, то вже можливостей для евакуації майже не було. Біда з нашими людьми
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16.04.2022 13:13
+4
Місцева вата до останнього сидить бо досі вірить в добрий русскій мір.
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16.04.2022 13:11
+4
Хоче в Європу на шару, поки біндери від русского міра відбивають їхні ватні *****.
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16.04.2022 13:13
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..ні, недарма Укрзалізницю звуть логістичним військом України

Хто такий путін? | Потяг Слов'янськ - Ужгород - https://www.youtube.com/watch?v=0TO-wVh7jgc&t=5s&ab_channel=%23BABYLON%2713
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16.04.2022 12:52 Відповісти
Находитесь в беспечных местах? Лол! Границу откройте! Бред.
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16.04.2022 12:59 Відповісти
Ти жіночка чи євнух?
Яку тобі ***** граніцу?
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16.04.2022 13:04 Відповісти
Так грніца с рассєєй открита, чемодан-вокзал-воронеж, что ти тут ватноє ****** єщє дєлаєш?
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16.04.2022 13:10 Відповісти
Хоче в Європу на шару, поки біндери від русского міра відбивають їхні ватні *****.
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16.04.2022 13:13 Відповісти
Ага, а потім в Європі ще буде кричати "ето націкі укри бомбят наші города, расія памагі"
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16.04.2022 14:15 Відповісти
Орк ?
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16.04.2022 13:12 Відповісти
Місцева вата до останнього сидить бо досі вірить в добрий русскій мір.
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16.04.2022 13:11 Відповісти
Сьогодні чув його по радіо - коли казали людям "тікайте!" і були автобуси, то їхали одиниці, а як почалися обстріли і народ почав тікати, то вже можливостей для евакуації майже не було. Біда з нашими людьми
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16.04.2022 13:13 Відповісти
хто їм дохтор,якщо ще є такі люди які вірять,що їх "русский мир" пощадить...
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16.04.2022 13:21 Відповісти
Херсон, Мелитополь, Бердянск практически не подверглись разрушениям. Люди считают что и их домам может также повезти как херсонским.
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16.04.2022 13:46 Відповісти
Ага когда орки будут отходить совсем будет другая картинка.А пока они там прикрываються мирными.
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16.04.2022 15:03 Відповісти
 
 