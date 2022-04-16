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Росія заборонила в'їзд на свою територію Джонсону та членам уряду Великої Британії

джонсон

Росія закрила в'їзд на свою територію для прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та майже усіх членів його уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу МЗС РФ.

Як йдеться в заяві МЗС РФ, крім Джонсона, в "стоп-лист" включені міністр закордонних справ Елізабет Трасс, міністр оборони Бен Воллес, віцепрем'єр та міністр юстиції Домінік Рааб, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр транспорту Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг, міністр цифровизації, культури, ЗМІ та спорту Надін Доріс.

Крім того, у списку фігурують депутат парламенту від консервативної партії, колишня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей, заступник міністра оборони Джеймс Хіпі, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, генпрокурор Англії та Уельса Суелла Браверман.

"Даний крок зроблений у відповідь на розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки", - запевняють в МЗС РФ.

Більше того, російське зовнішньополітичне відомство пригрозило найближчим часом розширити цей список. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон - один із найбільш принципових противників російського вторгнення, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (65129) санкції (11821) Джонсон Борис (582) Мей Тереза (165) Воллес Бен (217) Рааб Домінік (29) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+51
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16.04.2022 12:59
+41
Джонсон напевно в істериці

Як так ?
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16.04.2022 12:59
+40
тепер не побачить лапті берега Морєвих...
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16.04.2022 12:59
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Боже, як вони всі це переживуть. Сидять плачуть, напевне
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16.04.2022 14:45 Відповісти
От дауни. Хоч би не ганьбилися. Ніхто до вас не хоче їхати, кому ваші Сизрані потрібні!
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16.04.2022 14:51 Відповісти
Це ж не по-людськи... Звірі якісь!
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16.04.2022 15:06 Відповісти
Кому з політиків не закриють в'їзд до мордору найближчим часом, той підарас. Орбану і Сі Цзіньпіну - вітання.
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16.04.2022 15:17 Відповісти
Це вони хочуть перемогти у шоу "Розсміши коміка".
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16.04.2022 15:18 Відповісти
Кому ви суки потрібні і яка нормальна людина поіде в цю нациську імперію зла ? ви ізгоі ,а приіхати до вас можуть хіба що диктатори ізгоі як лукашенко.
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16.04.2022 15:20 Відповісти
Просто не знаю як Джонсон це переживе.
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16.04.2022 15:23 Відповісти
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16.04.2022 15:29 Відповісти
Ну все,теперь круиз Джонсона по Свиногорью накрылся медным тазом.Надеюсь Борис успел отогнать свою яхту из моря Лаптевых.
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16.04.2022 15:40 Відповісти
Настрашили їжака голою сракою!!!???Кому до цих дикунів хочеться їхати???Це те саме, щоїхати до гітлеровськоі Німеччини вкінці 1941го року…
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16.04.2022 15:51 Відповісти
Борис, Борис! а ведь мог отдыхать на южном берегу северного моря и хранить деньги в сбере. как он теперь это переживет!
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16.04.2022 15:58 Відповісти
Аж страшно!
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16.04.2022 16:08 Відповісти
Перечень населенных пунктов, запрещенных для посещения Борисом Джонсоном:

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16.04.2022 16:09 Відповісти
Свого часу Джону Макейну забороняли, так він дуже "переживав", що не зможе відпочивати на курортах Сибіру та відкривати рахунки в Сбєрбанку.
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16.04.2022 16:15 Відповісти
башта кацапського танку. Не фотошоп
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16.04.2022 16:22 Відповісти
Нефартить Борісу, нефартить
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16.04.2022 16:33 Відповісти
Певно він так засмутився)
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16.04.2022 16:43 Відповісти
Тобто громадянство рфії Борис Джонсон вже може навіть не просити?))) (дбл бл - Лавров)
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16.04.2022 17:00 Відповісти
Бідний Борис Джонсон, не побачить півнів у селі Великі Говнюки, не поїсть млинців з лопати, не вжреться горілкою до поросячого вереску, як не пощастило людині.
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16.04.2022 20:54 Відповісти
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