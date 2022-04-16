Росія заборонила в'їзд на свою територію Джонсону та членам уряду Великої Британії

Росія закрила в'їзд на свою територію для прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та майже усіх членів його уряду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Як йдеться в заяві МЗС РФ, крім Джонсона, в "стоп-лист" включені міністр закордонних справ Елізабет Трасс, міністр оборони Бен Воллес, віцепрем'єр та міністр юстиції Домінік Рааб, міністр фінансів Ріші Сунак, міністр транспорту Грант Шаппс, міністр внутрішніх справ Пріті Пател, міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квазі Квартенг, міністр цифровизації, культури, ЗМІ та спорту Надін Доріс.

Крім того, у списку фігурують депутат парламенту від консервативної партії, колишня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей, заступник міністра оборони Джеймс Хіпі, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, генпрокурор Англії та Уельса Суелла Браверман.

"Даний крок зроблений у відповідь на розв'язання Лондоном розгнузданої інформаційно-політичної кампанії, спрямованої на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни і удушення вітчизняної економіки", - запевняють в МЗС РФ.

Більше того, російське зовнішньополітичне відомство пригрозило найближчим часом розширити цей список.

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