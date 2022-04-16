Внаслідок обстрілу Дарницького району Києва загинула одна людина, декілька людей поранено, - Кличко
Внаслідок ранкових обстрілів в Дарницькому районі Києва одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не таємниця, що позавчора чи вчора один із російських генералів казав і заявив, що будуть атаки по ключових об'єктах та містах і не виключав, що атаки будуть по Києву. І сьогодні зранку ми відчули ці обіцянки. Попри те що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були у Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя", - сказав Кличко.
Він вкотре закликав киян не повертатися поки в столицю.
"Зараз дуже велика дискусія: повертатися до міста Києва чи не повертатися, і багато киян звертаються до мене, казали, що мер міста через тиждень скаже, чи можна, чи ні. Ми не можемо заборонити повертатися, ми можемо виключно рекомендувати. Але рекомендуємо ми, спираючись на рекомендації військових, які мають більше інформації", - сказав Кличко.
Він зазначив, що Київ був і залишається метою агресора.
"І ми не виключаємо, що подальші обстріли столиці будуть тривати", - сказав він.
"Я хотів би ще раз звернутися до кожного. Ми не можемо заборонити, ми можемо виключно рекомендувати. Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це", - наголосив він.
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Надо же понимать, что если бы мы перед войной тратили деньги на вооружение, то пришлось бы прекратить укладывать дороги.
- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.
На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).https://t.me/Chornovil_official