Внаслідок обстрілу Дарницького району Києва загинула одна людина, декілька людей поранено, - Кличко

Внаслідок ранкових обстрілів в Дарницькому районі Києва одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не таємниця, що позавчора чи вчора один із російських генералів казав і заявив, що будуть атаки по ключових об'єктах та містах і не виключав, що атаки будуть по Києву. І сьогодні зранку ми відчули ці обіцянки. Попри те що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були у Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя", - сказав Кличко.

Він вкотре закликав киян не повертатися поки в столицю.

"Зараз дуже велика дискусія: повертатися до міста Києва чи не повертатися, і багато киян звертаються до мене, казали, що мер міста через тиждень скаже, чи можна, чи ні. Ми не можемо заборонити повертатися, ми можемо виключно рекомендувати. Але рекомендуємо ми, спираючись на рекомендації військових, які мають більше інформації", - сказав Кличко.

Він зазначив, що Київ був і залишається метою агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста, - Кличко

"І ми не виключаємо, що подальші обстріли столиці будуть тривати", - сказав він.

"Я хотів би ще раз звернутися до кожного. Ми не можемо заборонити, ми можемо виключно рекомендувати. Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це", - наголосив він.