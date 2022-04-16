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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу Дарницького району Києва загинула одна людина, декілька людей поранено, - Кличко

кличко

Внаслідок ранкових обстрілів в Дарницькому районі Києва одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не таємниця, що позавчора чи вчора один із російських генералів казав і заявив, що будуть атаки по ключових об'єктах та містах і не виключав, що атаки будуть по Києву. І сьогодні зранку ми відчули ці обіцянки. Попри те що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були у Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя", - сказав Кличко.

Він вкотре закликав киян не повертатися поки в столицю.

"Зараз дуже велика дискусія: повертатися до міста Києва чи не повертатися, і багато киян звертаються до мене, казали, що мер міста через тиждень скаже, чи можна, чи ні. Ми не можемо заборонити повертатися, ми можемо виключно рекомендувати. Але рекомендуємо ми, спираючись на рекомендації військових, які мають більше інформації", - сказав Кличко.

Він зазначив, що Київ був і залишається метою агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під ранок Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста, - Кличко

"І ми не виключаємо, що подальші обстріли столиці будуть тривати", - сказав він.

"Я хотів би ще раз звернутися до кожного. Ми не можемо заборонити, ми можемо виключно рекомендувати. Якщо є у вас можливість трохи більше затриматися у тих містах, де більш безпечно, зробіть це", - наголосив він.

Автор: 

Київ (19461) Кличко Віталій (3512) обстріл (28435) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+18
Люди зрозуміли, що проистояння з кацапами надовго. Залишитися на чужині це все одно що повинуватися агресору. Люди ******* Київ і готові в ньому жити навіть за умов загрози життю. Вони обов'язково вироблять правила поведінки, які мінімізують загрози життю. А всім добродіям час зрозуміти, що висилення українців з України не пройде ні під яким приводом: ні під кацапською загрозою, ні під ліберальномиротворчим скигленням. Київ- це культурний, історичний, науковий, а зараз і політичний центр світу. Саме він пробуджує Європу від лівацького франкфуртського наркотичного сп'яніння, так що дуже добре, що люди їдуть у Київ і наповнюють його життям:працють, народжують дітей, навчаються, б'ють кацапів і т.д.
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16.04.2022 13:36
+11
Эти ублюдки будут пулять хоть сто лет со своей территории (и Беларуси) по Украине, поскольку не получают ответки. Военные объекты можно же обстреливать на территории раши. Но это не делается.
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16.04.2022 14:07
+7
тим часом по 50к людей в день повертаються до Київа... а потім скажуть: а чого ви нам не сказали що війна не закінчилася...
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16.04.2022 13:23
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16.04.2022 13:21 Відповісти
тим часом по 50к людей в день повертаються до Київа... а потім скажуть: а чого ви нам не сказали що війна не закінчилася...
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16.04.2022 13:23 Відповісти
Люди зрозуміли, що проистояння з кацапами надовго. Залишитися на чужині це все одно що повинуватися агресору. Люди ******* Київ і готові в ньому жити навіть за умов загрози життю. Вони обов'язково вироблять правила поведінки, які мінімізують загрози життю. А всім добродіям час зрозуміти, що висилення українців з України не пройде ні під яким приводом: ні під кацапською загрозою, ні під ліберальномиротворчим скигленням. Київ- це культурний, історичний, науковий, а зараз і політичний центр світу. Саме він пробуджує Європу від лівацького франкфуртського наркотичного сп'яніння, так що дуже добре, що люди їдуть у Київ і наповнюють його життям:працють, народжують дітей, навчаються, б'ють кацапів і т.д.
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16.04.2022 13:36 Відповісти
Женщинам с детьми в любом случае не время возвращаться. Только тем, кто может воевать с орками.
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16.04.2022 13:40 Відповісти
Зараз загроза життю українцям може бути в будь-якому місці країни, тому життєва позиція "сховатися" не врятує. Потрібно змінити парадигму протистояння русичів-укріїнців з московитами від "вони постійно нападають-ми постійно захищаємося" на "ми б'ємо на упередження і деморалізуємо їх невідповідністью їх історичної міфологеми як одно народу. Ця країна має бути демонтова, а населення розійтися по своїм історичним стежкам згідно з правдивої історії. Жінки мають масово повертатися не тільки в Київ, а і в інші міста і народжувати побільше дітей, бо маючи придурка-сусіда під боком завжди є загроза загибелі людей і дітей у тому числі.
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16.04.2022 15:00 Відповісти
Женщины должны возвращаться в МИРНЫЕ города, точно не под ракеты и бомбы. Сегодня обстреляли Львов и ранили трехлетнего ребенка. Убили уже более 200 детей - это только официально подтвержденные случаи. До конца войны нужно прятать будущее Украины за пределами страны. Разобъем врага, вот тогда вернем наших женщин и детей в безопасную жизнь.
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18.04.2022 15:42 Відповісти
И что с того? Какая разница, орки своей ракетой могут достать в любой точке Украины. Киев, Львов, Тернополь, Черкассы, Черновцы и так далее по списку находятся ровно в одинаковой опасности от ракетных ударов. Только есть ньюанс, лучшее ПВО находиться, как бы в Киеве, а значит шансов, что ракета в Киеве будет сбита и будут минимизированы потери среди гражданских куда больше, чем в любом другом тыловом городе. Ну а на счет сегодняшнего удара по Дарницкому району, по моему и дураку было понятно, куда рашисты могут ударить, таких мест, ну или подобных еще много осталось по всей Украине, не только в Киеве
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16.04.2022 20:20 Відповісти
Предположительно территория КБТЗ. В любом случае война продолжается и возвращаться в Киев женщинам и детям пока точно не стоит.
Для мужчин работа всегда найдется)
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16.04.2022 13:51 Відповісти
Эти ублюдки будут пулять хоть сто лет со своей территории (и Беларуси) по Украине, поскольку не получают ответки. Военные объекты можно же обстреливать на территории раши. Но это не делается.
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16.04.2022 14:07 Відповісти
наверное, потому что у нас нет столько ракет для этого. Те единичные экземпляры, что успели произвести "ранее", берегут для решения задач на фронте.
Надо же понимать, что если бы мы перед войной тратили деньги на вооружение, то пришлось бы прекратить укладывать дороги.
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16.04.2022 15:33 Відповісти
100%. Для орковских танков.
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16.04.2022 16:23 Відповісти
Ми всі вчора дізналися про ракетний удар по Дарницькому району столиці. Уже нема що приховувати - ворог і так усе знає та публікує. Знищено цех танкоремонтного заводу, є загиблі, розбита трофейна техніка. Наводку на об'єкт здійснив так званий спільний марафон олігархічних та владних каналів. А безпосередньо ворога проінформував про мішень для атаки канал одіозного олігарха Коломойсського "1+1". Тут пропоную вам увесь хронометраж подій. Дещо знайшов на ТК "Информация", а дещо на диверсійному ТК "Рыбарь". Останній створений гру рф для збору інформації від розрізнених агентів та звичайних зрадників. Його час від часу блокують, але він відновлюється в нових формах. Тут маєте весь перебіг подій:

- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.

На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).https://t.me/Chornovil_official
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17.04.2022 14:02 Відповісти
 
 