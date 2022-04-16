Через обстріли окупантів минулої доби на Миколаївщині поранень зазнали 39 осіб

За добу, 15 квітня, на Миколаївщині окупанти поранили 39 людей. Більшість із них – цивільні. На щастя, дітей серед постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у Телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Тварюки вчора обстрілювали житлові квартали Миколаєва, де немає військових об’єктів! Одна з ракет навіть прилетіла на територію нашої обласної онкологічної лікарні. Продовжили окупанти завдавати ударів і сьогодні.



Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.



Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 302 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.

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