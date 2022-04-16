Через обстріли окупантів минулої доби на Миколаївщині поранень зазнали 39 осіб
За добу, 15 квітня, на Миколаївщині окупанти поранили 39 людей. Більшість із них – цивільні. На щастя, дітей серед постраждалих немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у Телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
"Тварюки вчора обстрілювали житлові квартали Миколаєва, де немає військових об’єктів! Одна з ракет навіть прилетіла на територію нашої обласної онкологічної лікарні. Продовжили окупанти завдавати ударів і сьогодні.
Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 302 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.
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оззи
показати весь коментар16.04.2022 13:26 Відповісти Мені подобається 2
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