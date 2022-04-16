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Використання вогнепальної зброї цивільними під час воєнного стану. Уряд прийняв відповідну постанову

зброя

15 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на Урядовому порталі.

Відповідну постанову розробило Міністерство оборони України на виконання статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".

Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосовування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.

Також читайте: Уряд затвердив план заходів з протимінної діяльності

Кабмін (14085) зброя (7461) воєнний стан (574)


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Топ коментарі
+25
хватіт піздєть про бандітізм, набридло
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16.04.2022 13:54
+21
особливо на окупованих територіях це актуально- ваш дозвіл на 50 день -просто загальмовані придурки,, ну мля стидоба ви б ще через місяць дозволили
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16.04.2022 13:54
+21
"Вооруженый ГРАЖДАНИН" - это "МАСЛО МАСЛЯННОЕ"!
Ибо безоружный это НЕ ГРАЖДАНИН, а в лучшем случае ПОДДАННЫЙ, если того хуже, не РАБ! Другое дело, что подлинный, классический институт ГРАЖДАНТСВА (во имя УЗУРПАЦИИ власти) намеренно девальвировали до ПОДДАННСТВА (и РАБСТВА), ради манипуляции и мощеничества "политическими голосами" фактически НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНТВА (НАСЕЛЕНИЯ, а не НАРОДА)!
ГРАЖДАНИН должен быть вооружен и применять оружие для своей защити, своего имущества и СВОБОДЫ вне зависимости от ситуации (идет война или нет), только, вот не все по факту являются ГРАЖДАНАМИ и достойны ими быть (это не данность данная от рождения или происхождения), это ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС, которому надо соответвовать (лично каждому), удовлетворять определенным критериям и подтверждать его (объективными методами и средствами, эзаменами, тестами, службой в армии, психическим и физическим здоровьем, ответвеностью и СОБСТВЕННОСТЬЮ)!
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16.04.2022 14:16
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инструкция. звоните на горячую линию города. говорите что вам нужно оружие. вам перезвонят из военкомата. мне дали кольт 38 спешиал. и 100 патронов. два магазина. нужен паспорт и военный билет. машинка неплохая. новая. модель 911 года. производство 86. стучите и вам откроют.
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16.04.2022 13:48 Відповісти
и нафига оно тебе? от кого пукалкой будешь отстреливаться? или для гоп стопа на большой дороге?
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16.04.2022 13:50 Відповісти
не согласен. это не пукалка. калибр 9,3 мм. ствол длина 18 см. магазин 12 патронов. прицельная дальность 100 метров. у ПМ 25. встроенный дульный тормоз компенсатор. скорострельность 2 выстрела в секунду.
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16.04.2022 13:56 Відповісти
спили мушку, Крошка))
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16.04.2022 14:08 Відповісти
Пистолет єто не оружие как оружие, єто не для войньі , "поваивать",єто "вспомогательное" , личное, и само по себе его не дают, оно идет комплектом к боевому самолету, танку, оф. погонам. Но если тебе его дали, то , естественно, подписал кучу бумажек, явно не читаю, а надо бьіло почитать, короче, попал тьі на бабки,а там и пеня , и неустойка. А даром оружие только в ВСУ
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16.04.2022 13:57 Відповісти
дядя, ты дурак, какая пеня с неустойкой?
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16.04.2022 14:04 Відповісти
он шутит.
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16.04.2022 15:32 Відповісти
38 спеціаль - то револьверний патрон, відповідно така ж машинка, а в ній не магазени, а барабари
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16.04.2022 14:06 Відповісти
Вот это гониво! Могут выдать старый ТТ, и то, если ты бывший мусорок. Гражданским индивидуально никто ничего не выдает...
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16.04.2022 14:22 Відповісти
Все правильно человек пишет. Я попросил и мне выдали кольт, M-16, Джавелин и РПК с полным боекомплектом. Потом приехали слесари, забронировали балкон, поставили артиллерийский радар и стационарный тепловизор. Приехал Турчинов, расплакался, поцеловал в обе щеки и добавил еще два ящика пива. Пожелал удачи и уехал. Жалею что танк не попросил. Завтра напишу.
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16.04.2022 14:30 Відповісти
проси сразу самольот!
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16.04.2022 16:21 Відповісти
У меня недалеко от дома самолет на стелле установлен. Так что мне лишнего не надо. Старенький правда, МиГ-19С, но я сегодня его тряпочкой протер, колеса накачал, саморезы поподтягивал все, пепельницу вытрусил, боекомплект для штатной рогатки пополнил. Побегает еще...
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16.04.2022 21:35 Відповісти
кольт 38 спешиал, это короткоствольный револьвер. 6 патронов в барабане. при стрельбе самовзводом реальное расстояние для профи10-15 метров для необученного стрелка-2-3.
иемею два таких, покупал для женщин, для стрельбы в упор.
+ постоянно заряжен, готов к стрельбе,не требует снятия с предохранителя.
- тугой взвод, низкое останавливающее действие, 6 патронов, долгое время перезарядки
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16.04.2022 14:52 Відповісти
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16.04.2022 15:02 Відповісти
використання вогнепальної зброї цивільними під час воєнного стану є виправданим і потрібним - вили за потребою.
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16.04.2022 13:48 Відповісти
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16.04.2022 13:49 Відповісти
А де сама постанова ? І чого тільки на "військовий стан"?
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16.04.2022 13:50 Відповісти
да. разрешение дают на хранение. если вы в терробороне то и на ношение.
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16.04.2022 13:50 Відповісти
то то я смотрю что у теробороновцев прав зараз больше чем у президента, наглые, пошлые одно хамье, слова нельзя сказать, слова не дают сказать, кричать мордой в пол!
Зато машину забрать без суда и следствия у них это норма объявив что ты пьяны без проверки, просто сказав...
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16.04.2022 16:36 Відповісти
Використання вогнепальної зброї для

цивільними під час воєнного стану.

Хіба не по дебільному написано?

Можливо,
"Використання вогнепальної зброї для

цивільними під час воєнного стану?

Могли б замість ДЛЯ вписата "всюдихід" НАРАЗІ...

Яке ж речення без НАРАЗІ?
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16.04.2022 13:50 Відповісти
бандитизм буде после войны капецкий! не справки с психбольницы, не о судимости нафиг надо...
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16.04.2022 13:51 Відповісти
хватіт піздєть про бандітізм, набридло
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16.04.2022 13:54 Відповісти
в регионах где 40% сепаров и паклонников русского мира, что они будут делать с оружием, и в кого будут они стрелять
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16.04.2022 14:47 Відповісти
Дурбецало, дозвіл на зброю потрібен лише для нормальних людей. У бандитів зброя є і так. Виступати проти зброї у людей = захищати бандитів.
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16.04.2022 14:24 Відповісти
ок посмотрим насколько смертей увеличится после войны на дорогах киева в пробках при возникновении споров, ну и в любовных треугольников. Не тот у нас менталитет чтобы всем подряд раздавать оружие!
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16.04.2022 16:38 Відповісти
ты чучело не суди о других по себе...
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16.04.2022 17:01 Відповісти
Бикуєш на дорозі та ********* чужих дружин?!!! Доведеться змінювати звички...
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16.04.2022 18:34 Відповісти
Ну, я певен що конкретно ВАМ, шановний, вже пора перестати вести себе як бик нардеп на дорозі, і перестати домагатися чужих жінок. Бо за таке і з тим, що можна було носити з собою ще до війни - наприклад, молоток, або розвідний ключ, - можна легко залишитись мінімум без зубів, а максимум, без дурної макітри. Людяніше треба до людей ставитися, тоді і зброя не страшна.

І до речі, як буде час та натхнення, погугліть, чим відрізняється право на зберігання зброї від права на її носіння.
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17.04.2022 10:56 Відповісти
Досить волати про злочинність! Злочинець завжди озброєний, на відміну від доброчесного громадянина, який керуючись законом не має зброї
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16.04.2022 14:56 Відповісти
особливо на окупованих територіях це актуально- ваш дозвіл на 50 день -просто загальмовані придурки,, ну мля стидоба ви б ще через місяць дозволили
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16.04.2022 13:54 Відповісти
thank you very бога much, без ради і діла не було.
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16.04.2022 13:55 Відповісти
ніччівонєпанімаю..
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16.04.2022 13:57 Відповісти
шось не памьятаю шоб хтось в ради питався чи можна чи ні.
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16.04.2022 13:58 Відповісти
все роблять вчасно, нічого не скажеш.
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16.04.2022 13:59 Відповісти
це сарказм
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16.04.2022 14:12 Відповісти
Так.
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16.04.2022 14:42 Відповісти
Давно надо было это сделать, у бандитов и так оружие есть, а нормальные люди, многие, смогли бы защитить себя, семьи , друга друга в соседних домах! И этот закон уже должен остаться и быть показателем, кто в Украине настоящий гражданин, а не бандит, как в Швейцарии!!! Но и за это спасибо, что наверно, начинают понимать, что приняли опозданием! Но пусть «власть» не забывает, войны кончаются и за это будут отвечать , кто был пособником и почему закрыты три демократических ТВ канала в Украине? Прямий, 5-й и Еспресо!!! ОП не играйся с людьми! Время вышло
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16.04.2022 14:13 Відповісти
"Вооруженый ГРАЖДАНИН" - это "МАСЛО МАСЛЯННОЕ"!
Ибо безоружный это НЕ ГРАЖДАНИН, а в лучшем случае ПОДДАННЫЙ, если того хуже, не РАБ! Другое дело, что подлинный, классический институт ГРАЖДАНТСВА (во имя УЗУРПАЦИИ власти) намеренно девальвировали до ПОДДАННСТВА (и РАБСТВА), ради манипуляции и мощеничества "политическими голосами" фактически НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНТВА (НАСЕЛЕНИЯ, а не НАРОДА)!
ГРАЖДАНИН должен быть вооружен и применять оружие для своей защити, своего имущества и СВОБОДЫ вне зависимости от ситуации (идет война или нет), только, вот не все по факту являются ГРАЖДАНАМИ и достойны ими быть (это не данность данная от рождения или происхождения), это ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС, которому надо соответвовать (лично каждому), удовлетворять определенным критериям и подтверждать его (объективными методами и средствами, эзаменами, тестами, службой в армии, психическим и физическим здоровьем, ответвеностью и СОБСТВЕННОСТЬЮ)!
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16.04.2022 14:16 Відповісти
Я зараз на добу приїхав у звільнення, прикордонна, щойно звільнена територія, автомат та боєзапас мене ротний примусив здати.
Щоб раптом мене вб'ють- держава не втратила цю виняткову цінність- автомат Калашнікова виробництва 1986 року.
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16.04.2022 14:21 Відповісти
Мені погрожували, що посадять. Тому я теж здав свій автомат. З першого дня місяць стояв на блокпосту, але контракт не підписав.
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16.04.2022 15:22 Відповісти
Добре що в мене зброя своя. А взагалі, після перемоги, треба буде книгу юморесок написати на тему: - Людина. Зброя. Війна.
Кому живому...
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16.04.2022 18:39 Відповісти
Ще добра новина про юридичний захист військовослужбовців.
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16.04.2022 14:26 Відповісти
де в біса САМ ТЕКСТ ПОСТАНОВИ, а не повідомлення що вони щось врегулювали? На урядовому порталі немає НІЧОГО.
https://www.kmu.gov.ua/news/unormovano-zastosuvannya-vognepalnoyi-zbroyi-civilnimi-osobami-u-period-diyi-*********-stanu-uryad-prijnyav-vidpovidnu-postanovu
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16.04.2022 14:32 Відповісти
користуватись не вмієш сайтом?))))

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0295-22#n13
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16.04.2022 14:51 Відповісти
Це порядок отриманн, а в статті мова йде про порядок застосування. ТЕКСТУ НЕМА
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16.04.2022 15:28 Відповісти
Закон про зброю показник розвитку України..

стаття1

всі повнолітні чоловіки і жінки, що пройшли службу в підрозділах ЗСУ, Поіції, Національної Гвардії не менше як 2 роки , що вільно володіють українською мовою , що вірні присязі повинні за поданням свого безпосереднього командира до національної дозвільної системи НДСУ , повинні отримати автоматичну зброю українського виробництва та засоби догляду і зберігання до неї за рахунок держави.

стаття2
раз на рік проходити 3 тижневі підготовчі навчання з використанням власної зброї в підрозділах ЗСУ до настання 65 річного віку

АМІНЬ 🙏🏼
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16.04.2022 14:44 Відповісти
Ну, і де тут амінь? Зброю дають тим, хто і так має до зброї доступ? Чудовий закон, це, я так розумію, яскравий приклад того, як влада не робить абсолютно нічого, при цьому роблячи вигляд, що щось таки робить?
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16.04.2022 15:05 Відповісти
"автоматичну зброю українського виробництва" ?!!! Я б від напів-автоматичної не відмовився....
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16.04.2022 18:42 Відповісти
Вооруженных собственных граждан власть боится больше, чем вооруженных рашистских агрессоров! И это показательно.
Никакого "закона об оружии" нет! Это всё фикция, подмена понятий и кормушка для МВДшных коррупционеров. Настоящий "закон об оружии" подразумевает ясную и понятную процедуру: Я пришел в оружейный магазин, предъявил паспорт гражданина Украины и купил ЛЮБОЙ ствол и патроны.

Но ЛЮБАЯ власть прекрасно понимает, что тогда уже не получиться разогнать протестный митинг "космонавтами с дубинками". Ответочка прилетит быстро и уже не "булыжниками с мостовой". Поэтому и придумывают всё что угодно, только не настоящий закон об оружии.
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16.04.2022 14:49 Відповісти
Просто підла та сциклива влада, яку ж самі і обрали.
"...Но ЛЮБАЯ власть прекрасно понимает, что тогда уже не получиться разогнать протестный митинг "космонавтами с дубинками"....."
Скажімо, не люба влада, а тільки сциклива....там де люди є громадяни, а не раби, вони мають вільно зброю..ну як тобі наприклад Америка? А якщо, шо то можна і без "космонавтів".. нацгвардія для цього тоді існує.
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16.04.2022 18:08 Відповісти
нападають - стріляй - і вся наука за тисячі років!!!
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16.04.2022 14:55 Відповісти
Ми вже маємо закон від "Слуг"про "недоторканність" депутатів,підозрюю що тут щось схоже.
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16.04.2022 15:14 Відповісти
в той постанове про премиальные не забыли, четко написали? сколько кило сала за одного кацапа, сколько за 2-х и т.д.... премиальные не меняются от способа ликвидации раша-фашиста? например: - застрелить, заколоть вилами, разрубить топором, кувалдой рага отбить, посадить на кол, запечь на костре, повешать..., для начисления премиальных только кацапскую голову предъявлять бухгалтеру?
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16.04.2022 15:45 Відповісти
Відповідно до ст.і 2 порядок затвердили(хоча і тексту досі нема та мабудь скоро з'явиться) вже добре... А тепер цікаво щоб хтось з офіційних осіб роз'яснив порядок носінні та застосування відповідно до ст.4..., бо там жодного посилання на Порядок який має бути затверджено нема... як нема і жодного офіційного коментаря щодо порядку реалізації права передбаченого даною статею.
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16.04.2022 15:47 Відповісти
На майбутнє. Необхідно було б переглянути правові норми , чи як там правильно сказати, про оббіг , зберігання, носіння, і тд на тільки вогнепальної але й холодної зброї!!! Дуже багато випадків засудження громадян за зберігання ржавих старих багнетів, колекційних ножів, старих шабель та багато такого іншого! Весь світ давно розібрався із такими речами, тільки в нас ще все по-совєтскі! Не можемо від того сраногт совка відійти. Та і різні силові органи це питання, напевпо, спеціально саботують!!! Саме час - все це унормувати.
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16.04.2022 15:49 Відповісти
Питання із зброєю у нас проблематичне!
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16.04.2022 15:51 Відповісти
Краще би нові ідеї генерували, рішення винаходили, як альтернативу знайти багатьом життєвим питанням. А мавпи за пукалки бьються. Зброю треба скорочувати, а не роздавати всім бажаючим. В цивільному житті, повно більш дієвих засобів для самозахисту. Зброя переваг не дає, лише зону ризику розширює. Якщо на вас "чекають" вам зброя наврядчи допоможе. А просто заради привінтивної демонстраціі, нема чого таскати пукалки з собою.
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16.04.2022 16:42 Відповісти
Та що ви кажете, от які ж американці дебіли, як вас послухать! Кожен громадянин має право мати свою зброю, і чогось вони не дуже бажають це право скоротити! Або Швейцарія, де взагалі у кожного швейцарця в сейфі лежить автоматична гвинтівка - і на цю країну взагалі ніхто не нападав уже більше ста років!
А ми ось такі оригінальні і дуже розумні, так? Зброя для нас це не захист, НАТО для нас це не захист, а як прийшли орки, то будем малювать великими літерами слово ДІТИ і сподіватися, що не влучать, вірно я вас зрозумів, розумненький ви наш?

І вам теж дуже рекомендую у вільний час ознайомитися, чим відрізняється право володіння від права носіння зброї, вам може бути корисно.
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17.04.2022 11:01 Відповісти
Обсуждать нечего, по закону нужно получать разрешение в ментовке по большому кругу.
Заявление, справку об окончании курсов, справка от психиатра и нарколога.
В этой постанове что написали действия пост фактом, когда у тебя Уже есть Легальное и зарегистрированое оружие.
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16.04.2022 17:56 Відповісти
Ціла купа позвіздеть, навіть користувати пошуком в законодавчій базі нездатні. Все коротко і "доходчіво"
15 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі ....відповідну Постанову розробило Міністерство оборони України на виконання статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".
Всього два пункти
Відповідно до статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується під час воєнного стану в Україні.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2114-20#top всього 5 статей
Стаття 1. У період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (далі - цивільні особи), можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, у тому числі отримати вогнепальну зброю і ********** до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України.
Стаття 2. Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього Закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
За порушення вимоги, передбаченої цією статтею, цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.
Стаття 4. У період дії воєнного стану громадяни України можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї.
Стаття 5. Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку, визначених статтею 1 та статтею 4 цього Закону.
Амінь
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16.04.2022 18:28 Відповісти
Я не знаю, зто писав цей "Порядок..." https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zastosuvannya-civilnimi-osobami-vognepalnoyi-zbroyi-pid-chas-uchasti-u-vidsichi-ta-strimuvanni-zbrojnoyi-agresiyi-rosijskoyi-federaciyi-taabo-inshih-derzhav-448
Але це була людина, яка перебуває у своїй власній реальності разом з рожевими поні та однорогами. Ось частина цього опусу і спробуйте подумати, як потім доводити, що це було "пропорційно, неминуче, необхідно":

Цивільні особи, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України, під час застосування вогнепальної зброї повинні керуватися такими принципами, що ґрунтуються на загальновизнаних нормах міжнародного гуманітарного права:

неминучості - застосування вогнепальної зброї в разі, коли це є абсолютно очевидним та необхідним;

військової необхідності - застосування вогнепальної зброї в разі, коли в інший спосіб реалізувати право на самооборону та/або виконати поставлені завдання неможливо;

пропорційності - застосування вогнепальної зброї у тій мірі, в якій це необхідно для досягнення мети самооборони та/або відсічі, стримування збройної агресії проти України, якщо це не заподіє стороннім особам і цивільним об'єктам надмірної шкоди порівняно з очікуваними конкретними військовими перевагами.
Застосування вогнепальної зброї повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду в кожній конкретній ситуації
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16.04.2022 19:24 Відповісти
Розслабтесь, влада право володіти броєю громадянам не дала і не збирається, це тимчасово.

Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
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16.04.2022 22:14 Відповісти
 
 