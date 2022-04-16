Використання вогнепальної зброї цивільними під час воєнного стану. Уряд прийняв відповідну постанову
15 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на Урядовому порталі.
Відповідну постанову розробило Міністерство оборони України на виконання статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".
Порядком унормовано питання надання цивільним особам повноважень на застосовування вогнепальної зброї у період воєнного стану. Також встановлено перелік правових підстав та алгоритм для прийняття цивільними особами рішень та інформування про застосовування вогнепальної зброї у взаємодії з військовим командуванням.
Будь ласка, зачекайте...
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иемею два таких, покупал для женщин, для стрельбы в упор.
+ постоянно заряжен, готов к стрельбе,не требует снятия с предохранителя.
- тугой взвод, низкое останавливающее действие, 6 патронов, долгое время перезарядки
Зато машину забрать без суда и следствия у них это норма объявив что ты пьяны без проверки, просто сказав...
цивільними під час воєнного стану.
Хіба не по дебільному написано?
Можливо,
"Використання вогнепальної зброї
для
цивільними під час воєнного стану?
Могли б замість ДЛЯ вписата "всюдихід" НАРАЗІ...
Яке ж речення без НАРАЗІ?
бикнардеп на дорозі, і перестати домагатися чужих жінок. Бо за таке і з тим, що можна було носити з собою ще до війни - наприклад, молоток, або розвідний ключ, - можна легко залишитись мінімум без зубів, а максимум, без дурної макітри. Людяніше треба до людей ставитися, тоді і зброя не страшна.
І до речі, як буде час та натхнення, погугліть, чим відрізняється право на зберігання зброї від права на її носіння.
Ибо безоружный это НЕ ГРАЖДАНИН, а в лучшем случае ПОДДАННЫЙ, если того хуже, не РАБ! Другое дело, что подлинный, классический институт ГРАЖДАНТСВА (во имя УЗУРПАЦИИ власти) намеренно девальвировали до ПОДДАННСТВА (и РАБСТВА), ради манипуляции и мощеничества "политическими голосами" фактически НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНТВА (НАСЕЛЕНИЯ, а не НАРОДА)!
ГРАЖДАНИН должен быть вооружен и применять оружие для своей защити, своего имущества и СВОБОДЫ вне зависимости от ситуации (идет война или нет), только, вот не все по факту являются ГРАЖДАНАМИ и достойны ими быть (это не данность данная от рождения или происхождения), это ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС, которому надо соответвовать (лично каждому), удовлетворять определенным критериям и подтверждать его (объективными методами и средствами, эзаменами, тестами, службой в армии, психическим и физическим здоровьем, ответвеностью и СОБСТВЕННОСТЬЮ)!
Щоб раптом мене вб'ють- держава не втратила цю виняткову цінність- автомат Калашнікова виробництва 1986 року.
Кому живому...
https://www.kmu.gov.ua/news/unormovano-zastosuvannya-vognepalnoyi-zbroyi-civilnimi-osobami-u-period-diyi-*********-stanu-uryad-prijnyav-vidpovidnu-postanovu
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0295-22#n13
стаття1
всі повнолітні чоловіки і жінки, що пройшли службу в підрозділах ЗСУ, Поіції, Національної Гвардії не менше як 2 роки , що вільно володіють українською мовою , що вірні присязі повинні за поданням свого безпосереднього командира до національної дозвільної системи НДСУ , повинні отримати автоматичну зброю українського виробництва та засоби догляду і зберігання до неї за рахунок держави.
стаття2
раз на рік проходити 3 тижневі підготовчі навчання з використанням власної зброї в підрозділах ЗСУ до настання 65 річного віку
АМІНЬ 🙏🏼
Никакого "закона об оружии" нет! Это всё фикция, подмена понятий и кормушка для МВДшных коррупционеров. Настоящий "закон об оружии" подразумевает ясную и понятную процедуру: Я пришел в оружейный магазин, предъявил паспорт гражданина Украины и купил ЛЮБОЙ ствол и патроны.
Но ЛЮБАЯ власть прекрасно понимает, что тогда уже не получиться разогнать протестный митинг "космонавтами с дубинками". Ответочка прилетит быстро и уже не "булыжниками с мостовой". Поэтому и придумывают всё что угодно, только не настоящий закон об оружии.
"...Но ЛЮБАЯ власть прекрасно понимает, что тогда уже не получиться разогнать протестный митинг "космонавтами с дубинками"....."
Скажімо, не люба влада, а тільки сциклива....там де люди є громадяни, а не раби, вони мають вільно зброю..ну як тобі наприклад Америка? А якщо, шо то можна і без "космонавтів".. нацгвардія для цього тоді існує.
А ми ось такі оригінальні і дуже розумні, так? Зброя для нас це не захист, НАТО для нас це не захист, а як прийшли орки, то будем малювать великими літерами слово ДІТИ і сподіватися, що не влучать, вірно я вас зрозумів, розумненький ви наш?
І вам теж дуже рекомендую у вільний час ознайомитися, чим відрізняється право володіння від права носіння зброї, вам може бути корисно.
Заявление, справку об окончании курсов, справка от психиатра и нарколога.
В этой постанове что написали действия пост фактом, когда у тебя Уже есть Легальное и зарегистрированое оружие.
15 квітня на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі ....відповідну Постанову розробило Міністерство оборони України на виконання статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".
Всього два пункти
Відповідно до статті 2 Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується під час воєнного стану в Україні.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2114-20#top всього 5 статей
Стаття 1. У період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (далі - цивільні особи), можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, у тому числі отримати вогнепальну зброю і ********** до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України.
Стаття 2. Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього Закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.
За порушення вимоги, передбаченої цією статтею, цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.
Стаття 4. У період дії воєнного стану громадяни України можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї.
Стаття 5. Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку, визначених статтею 1 та статтею 4 цього Закону.
Амінь
Але це була людина, яка перебуває у своїй власній реальності разом з рожевими поні та однорогами. Ось частина цього опусу і спробуйте подумати, як потім доводити, що це було "пропорційно, неминуче, необхідно":
Цивільні особи, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України, під час застосування вогнепальної зброї повинні керуватися такими принципами, що ґрунтуються на загальновизнаних нормах міжнародного гуманітарного права:
неминучості - застосування вогнепальної зброї в разі, коли це є абсолютно очевидним та необхідним;
військової необхідності - застосування вогнепальної зброї в разі, коли в інший спосіб реалізувати право на самооборону та/або виконати поставлені завдання неможливо;
пропорційності - застосування вогнепальної зброї у тій мірі, в якій це необхідно для досягнення мети самооборони та/або відсічі, стримування збройної агресії проти України, якщо це не заподіє стороннім особам і цивільним об'єктам надмірної шкоди порівняно з очікуваними конкретними військовими перевагами.
Застосування вогнепальної зброї повинне здійснюватися таким чином, щоб заподіяти мінімальну шкоду в кожній конкретній ситуації
Стаття 3. Цивільні особи зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані ********** до неї до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.